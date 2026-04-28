Cómo comprar entradas para el Mundial de México 2026: información sobre los estadios mexicanos, calendario de partidos de la selección, precios y mucho más

La fiebre futbolística alcanza su cima mientras los aficionados esperan el histórico Mundial de 2026 en Norteamérica.

Para México hay aún más en juego: el legendario Estadio Azteca se convertirá en el primero en acoger por tercera vez la mayor competición del mundo. Además de los partidos de El Tri, México albergará otros siete duelos de grupo de alto octanaje.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial de 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara Entradas 24 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cuándo es el Mundial de México 2026?

Fecha Partido Sede (México) Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 15 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio BBVA, Monterrey Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara Entradas 21 de junio de 2026 Corea del Sur vs. Sudáfrica Estadio BBVA, Monterrey Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Guadalajara Entradas 23 de junio de 2026 Uruguay vs. España Estadio Akron, Guadalajara Entradas 24 de junio de 2026 México vs. República Checa Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 27 de junio de 2026 Partido de la fase de grupos (Grupo A) Estadio BBVA, Monterrey Entradas 30 de junio de 2026 Partido de octavos de final Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 30 de junio de 2026 Partido de octavos de final Estadio Akron, Guadalajara Entradas 3 de julio de 2026 Partido de octavos de final Estadio BBVA, Monterrey Entradas 6 de julio de 2026 Partido de octavos de final Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de México 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que la disponibilidad inicial ha alcanzado su punto más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora . No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

. No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA para transacciones locales con garantías oficiales.

para transacciones locales con garantías oficiales. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de México 2026: ¿cuánto cuestan?

En la fase de grupos, los boletos se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75 $ - 2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de México en el Mundial de 2026?

Las anteriores Copas del Mundo en México atrajeron multitudes entusiastas, y se espera que este verano vuelva a ocurrir, pese a que la organización se comparte con Estados Unidos y Canadá.

Tras 40 años de espera, México volverá a acoger el mayor torneo deportivo. Ya organizó las recordadas Copas de 1970 y 1986, y ahora se convertirá en el primer país en celebrar el certamen masculino en tres ocasiones.

México debutará ante Sudáfrica: los Bafana Bafana regresan a la fase final por primera vez desde 2010, cuando organizaron el torneo, y aún no han superado la fase de grupos en sus tres participaciones.

El segundo rival de México en el grupo, Corea del Sur, cuenta con un historial más sólido en la Copa del Mundo, pues se ha clasificado para los últimos diez torneos, desde México '86. Tras alcanzar las eliminatorias en Catar 2022, buscará superar la fase de grupos en ediciones consecutivas por primera vez.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades sede:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán: