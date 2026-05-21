Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Haiti v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
Haiti World Cup 2026 tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el Mundial de Haití 2026: fechas, calendario, precios y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Haiti
D. Nazon
W. Isidor

Todo lo que necesitas saber para ver a Les Grenadiers enfrentarse a Brasil y a otros equipos este verano

Haití debutará en la fase de grupos el 13 dejunio contra Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough.

Tras 52 años desde su debut mundialista, los caribeños regresan al gran escenario.

Aunque jugó la eliminatoria en estadios neutrales, el equipo mostró gran camaradería y busca mantenerla en la Copa.

GOAL te mantendrá al tanto de la venta de entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

Calendario de Haití en el Mundial 2026

El sueño se hizo realidad y los aficionados esperan ansiosos ver a sus estrellas. Estos son los partidos del Grupo C:

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Sábado 13 de junio    

Haití vs. Escocia     

Estadio Gillette, Foxborough

Entradas

Viernes 19 de junio    

Brasil vs. Haití      

Lincoln Financial Field, Filadelfia

Entradas

Miércoles 24 de junio    

Marruecos vs. Haití      

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Haití?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Haití?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 - 4.210

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 $ - 2030 $

Qué esperar de Haití en el Mundial 2026

Pese a las goleadas sufridas ante Curazao (5-1) y Honduras (3-0) en la eliminatoria, Haití se repuso a tiempo y selló su pase con dos triunfos seguidos sobre Costa Rica y Nicaragua.

Duckens Nazon, de 32 años y con experiencia en varios clubes, anotó seis goles en la eliminatoria y ya acumula 44 tantos en 80 partidos.

Probablemente lo acompañen Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, y Wilson Isidor, del Sunderland.

Como en su debut de 1974, volverán a cruzarse con un gigante sudamericano en la fase de grupos: entonces fue Argentina, ahora será Brasil.

Tras regresar a casa sin sumar ningún punto en su aventura alemana de aquel entonces, tras caer por 3-1 ante Italia, por 7-0 ante Polonia y por 4-1 ante Argentina, Haití espera dar una mejor imagen este verano en Norteamérica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000