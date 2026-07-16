Francia soñaba con su segunda final consecutiva del Mundial, pero España lo impidió en semifinales.

Pese a su gran campaña, los Bleus de Didier Deschamps cayeron 0-2 ante una España eficaz en Dallas, lo que acabó con sus sueños de levantar el trofeo el 19 de julio.

Ahora busca el tercer puesto ante Inglaterra en el Miami Stadium.

Resultados de Francia en el Mundial 2026 y próximos partidos

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1 Martes 30 de junio Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este) Estadio MetLife, East Rutherford Francia ganó 3-0 Sábado 4 de julio Francia vs. Paraguay (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 1-0 Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este) Estadio Gillette, Foxborough Francia ganó 2-0 Martes 14 de julio Francia vs. España (14:00 h, hora central de EE. UU.) Estadio AT&T, Arlington Francia perdió 0-2 Sábado 18 de julio Francia contra Inglaterra Estadio de Miami, Florida Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 – 38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, Francia jugará en las siguientes fechas y sedes, de avanzar a la final del 19 de julio:

Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible emparejamiento Entradas 14 de julio (14:00 h CDT) Semifinales Estadio AT&T (Arlington) Francia vs. España Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Inglaterra o Argentina Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras marcar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte contra Noruega en la fase de grupos, subió al tercer puesto tras anotar su quinto gol ante los Leones del Atlas.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España — Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina – Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs. Argentina – Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs. España – Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una arrolladora línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA de 2026.

A su lado brillan otras estrellas: el capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 64 goles superó a Olivier Giroud como máximo anotador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), quien dirige el juego.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de darle un nuevo título antes de su adiós.