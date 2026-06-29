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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026: fechas de las eliminatorias, próximos partidos, precios y más

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K. Mbappe
O. Dembele

No te pierdas a la extravagante selección francesa en el Mundial.

Francia se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega.

Los Bleus, bicampeones del mundo, son una de las seis selecciones que han repetido título y su dominio en la fase de grupos los afianza como candidatos al título.

Su próximo rival será Suecia, el martes 30 de junio en el MetLife Stadium.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los próximos partidos de eliminatorias de Francia y cuánto costarán.

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Calendario de Francia en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio) EstadioResultado final / Entradas
Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1
Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1
Martes 30 de junioFrancia vs. Suecia (17:00, hora del Este)Estadio MetLife, East RutherfordEntradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
28 de junio - 3 de julioOctavos de final (recintos con gran demanda)225–540 $550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julioRonda de 32 (sedes estándar)225–540 $400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julioOctavos de final240–640 $650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julioCuartos de final450 $ – 1.775 $850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250–800500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Si vence a Suecia el martes, se medirá en octavos a Alemania o Paraguay.

En cuartos podría medir fuerzas con Canadá, Países Bajos o Marruecos; en semifinales con España o Portugal; y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
30 de junio (17:00 h, hora del Este)Octavos de finalEstadio MetLife (East Rutherford)Francia vs. Suecia

Entradas

4 de julio (17:00 h, hora del Este)Octavos de finalLincoln Financial Field (Filadelfia)Partido 89: vs. Alemania o ParaguayEntradas
9 de julio (16:00 h, hora del Este)Cuartos de finalGillette Stadium (Foxborough)Partido 97: vs Canadá, Países Bajos o MarruecosEntradas
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)SemifinalesEstadio AT&T (Arlington)Partido 101: vs. ganador del partido 98Entradas
19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: vs. ganador del partido 101

Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA 2026.

A su lado, una pléyade de estrellas que brillan en las principales ligas europeas: el carismático capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 60 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo y, con el pase a la siguiente ronda en el bolsillo, esta generación dorada aspira al trono en Norteamérica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán el torneo:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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