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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026: cuartos de final vs. Marruecos, fase eliminatoria, Bota de Oro y más

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Francia
K. Mbappe
O. Dembele

No te pierdas a la extravagante Francia en el Mundial.

Antes de octavos, Francia había mostrado su mejor versión: juego fluido y más de tres goles en cada uno de sus cuatro primeros partidos. Sin embargo, los Bleus sufrieron ante las tácticas poco ortodoxas de Paraguay en la segunda ronda. Afortunadamente para los franceses, Kylian Mbappé respondió y anotó el gol de la victoria desde el punto de penalti.

Bicampeona del mundo, es una de las seis naciones que han repetido título y su gran actuación en el Mundial 2026 la afianza como favorita.

Su próximo rival será Marruecos en Boston este jueves 9 de julio.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los próximos partidos de eliminatorias de Francia y cuánto costarán.

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Calendario de Francia en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio) EstadioResultado final / Entradas
Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1
Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1
Martes 30 de junioFrancia vs. Suecia (17:00, hora del Este)Estadio MetLife, East RutherfordFrancia ganó 3-0
Sábado 4 de julioFrancia vs. Paraguay (17:00, hora del Este)Lincoln Financial Field, FiladelfiaFrancia ganó 1-0
Jueves 9 de julioFrancia vs. Marruecos (16:00 h, hora del Este)Estadio Gillette, FoxboroughEntradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA ha implantado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en el mercado secundario
9–11 de julioCuartos de final450–1 775 $850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al ganar el Grupo I, estos son sus posibles cruces hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Paraguay en octavos, Francia se medirá a Marruecos en cuartos, revancha del 2-0 en semifinales de Catar 2022. Si vuelve a ganar a Marruecos, enfrentará a España o Bélgica en semis y a Argentina, Inglaterra, Noruega oSuiza en la final.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
9 de julio (16:00 h, hora del Este)Cuartos de finalEstadio Gillette (Foxborough)Francia vs. MarruecosEntradas
14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)SemifinalesEstadio AT&T (Arlington)Partido 101: vs. España o BélgicaEntradas
19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Lionel Messi lidera la clasificación tras anotar su octavo gol contra Egipto en octavos.

Sin embargo, las estrellas francesas siguen en la lucha por el título de máximo goleador en Norteamérica, especialmente Kylian Mbappé, que se encuentra a solo un gol de Messi. Ousmane Dembélé, autor de un memorable hat-trick en la primera parte contra Noruega en la fase de grupos, suma actualmente cuatro goles en el torneo.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs Suiza - Entradas
Kylian Mbappé (Francia)7contra Marruecos - Entradas
Erling Haaland (Noruega)7contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)4vs. Marruecos – Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs. Bélgica – Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA de 2026.

A su lado brillan el carismático capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 63 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), director de orquesta.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de despedirlo con un nuevo título.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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