Más de 200.000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle).

La selección de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en la ronda de 32 y venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina pese a quedar con diez por la roja a Folarin Balogun.

La aventura mundialista de Estados Unidos terminó en octavos tras caer 4-1 ante Bélgica.

Si buscas entradas de última hora para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, aún hay esperanza: quedan eliminatorias clave y todavía hay boletos disponibles. Esto es lo que necesitas saber.

Resultados de EE. UU. en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood 4-1 Viernes 19 de junio EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico) Lumen Field, Seattle 2-0 Jueves 25 de junio EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood 3-2 Miércoles 1 de julio EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico) Estadio Levi's, Santa Clara 2-0 Lunes 6 de julio EE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este) Lumen Field, Seattle 1-4

¿Quedan entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Sí, aún hay boletos para las rondas eliminatorias.

Aún puedes comprarlas en las plataformas oficiales o en reventas verificadas. Como el anfitrión ya quedó eliminado, muchos locales venden sus entradas, así que hay buenas opciones para quien se apure.

Compra siempre a través de canales oficiales o socios de venta de confianza para garantizar la validez de tus entradas.

Consulta el calendario completo de los partidos restantes del Mundial 2026.

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Entradas 9 de julio, 18:00 h EDT Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston), EE. UU. Comprar entradas 10 de julio, 18:00 h (PDT) Cuartos de final 2: España vs. Bélgica Estadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 16:00 h (hora del este) Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU. Comprar entradas 11 de julio, 18:00 h CDT Cuartos de final 4: Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU. Comprar entradas 14 de julio, 19:00 h CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/Bélgica Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar entradas 15 de julio, 20:00 h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar entradas 18 de julio, 15:00 h (hora del Este) Partido por el tercer puesto: Francia/Marruecos/España/Bélgica vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza Estadio de Miami, EE. UU. Comprar entradas 19 de julio, 15:00 h (EDT) Final de la Copa del Mundo: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / Suiza Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 4–7 de julio Octavos de final 240–640 dólares 650–4.200 $ (1.518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de EE. UU. para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: