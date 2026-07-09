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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Estados Unidos 2026: disponibilidad, precios de reventa y plazas restantes

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C. Pulisic

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas y ver a los copresentadores en acción

Más de 200.000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle).

La selección de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en la ronda de 32 y venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina pese a quedar con diez por la roja a Folarin Balogun. 

La aventura mundialista de Estados Unidos terminó en octavos tras caer 4-1 ante Bélgica. 

Si buscas entradas de última hora para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, aún hay esperanza: quedan eliminatorias clave y todavía hay boletos disponibles. Esto es lo que necesitas saber.

Entradas para el Mundial:Reserva ahora

Resultados de EE. UU. en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Viernes 12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)SoFi Stadium, Inglewood4-1
Viernes 19 de junioEE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)Lumen Field, Seattle2-0
Jueves 25 de junioEE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)SoFi Stadium, Inglewood3-2
Miércoles 1 de julioEE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)Estadio Levi's, Santa Clara2-0
Lunes 6 de julioEE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este)Lumen Field, Seattle1-4

¿Quedan entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Sí, aún hay boletos para las rondas eliminatorias. 

Aún puedes comprarlas en las plataformas oficiales o en reventas verificadas. Como el anfitrión ya quedó eliminado, muchos locales venden sus entradas, así que hay buenas opciones para quien se apure.

Compra siempre a través de canales oficiales o socios de venta de confianza para garantizar la validez de tus entradas.

Consulta el calendario completo de los partidos restantes del Mundial 2026.

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoLugarEntradas
9 de julio, 18:00 h EDTCuartos de final 1: Francia vs. MarruecosEstadio Gillette (Boston), EE. UU.Comprar entradas
10 de julio, 18:00 h (PDT)Cuartos de final 2: España vs. BélgicaEstadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU.Comprar entradas
11 de julio, 16:00 h (hora del este)Cuartos de final 3: Noruega vs. InglaterraEstadio Hard Rock (Miami), EE. UU.Comprar entradas
11 de julio, 18:00 h CDTCuartos de final 4: Argentina vs. Suiza Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU.Comprar entradas
14 de julio, 19:00 h CDTSemifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/BélgicaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar entradas
15 de julio, 20:00 h EDTSemifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/SuizaEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar entradas
18 de julio, 15:00 h (hora del Este)Partido por el tercer puesto: Francia/Marruecos/España/Bélgica vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/SuizaEstadio de Miami, EE. UU.Comprar entradas
19 de julio, 15:00 h (EDT)Final de la Copa del Mundo: Francia / Marruecos / España / Bélgica vs. Noruega / Inglaterra / Argentina / SuizaEstadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en el mercado secundario
4–7 de julioOctavos de final240–640 dólares650–4.200 $ (1.518 $)
Del 9 al 11 de julioCuartos de final450–1.775 $850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de EE. UU. para el Mundial de 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

PosiciónJugadorClub actual
PorterosMatt TurnerNueva Inglaterra Revolution


Matt FreeseNueva York City FC


Chris BradyChicago Fire
DefensasChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
CentrocampistasTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldánSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
DelanterosChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMónaco


Timothy WeahOlympique de Marsella


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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