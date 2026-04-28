Cómo comprar entradas para el Mundial de Colombia 2026: fechas, calendario, precios y más

La selección colombiana tendrá el respaldo de su afición en la fase de grupos del Mundial.

Sus dos primeros partidos se jugarán en México y el último en Florida, así que sus hinchas llenarán los estadios de energía.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, precios y cómo conseguirlas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Colombia en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio local) Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Colombia vs Uzbekistán (20:00) Estadio Banorte (Ciudad de México) Entradas Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h) Estadio Akron (Guadalajara) Entradas Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal (19:30 h) Estadio Hard Rock (Miami) Entradas

¿Qué se puede esperar de Colombia en el Mundial de 2026?

Los Cafeteros debutaron en 1962, aunque luego faltaron en 1966-1986 y 2002-2010.

En 2022 dio pasos positivos pese a quedarse fuera del Mundial anterior. En marzo de 2022 encadenaron 28 partidos sin perder, racha que acabó en julio de 2024 con la final de la Copa América ante Argentina, vista por 65 300 espectadores en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario donde también jugarán en la fase de grupos del Mundial 2026.

El próximo verano, Colombia debutará ante Uzbekistán, que participa por primera vez en la Copa del Mundo. La selección asiática solo perdió uno de sus 16 partidos de clasificación para la fase final de 2026 en Norteamérica.

Después se medirá al ganador de la repesca interconfederativa (Vía 1 de la IC), que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

Colombia buscará sumar la mayor cantidad de puntos antes de cerrar la fase de grupos contra Portugal, actual número seis del ranking FIFA.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Colombia 2026?

Las principales loterías oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, la disponibilidad inicial ha alcanzado su mínimo histórico.

Lo esencial:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es una lotería, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: no es una lotería, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades sede:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Entradas para la Copa del Mundo de Colombia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos en Colombia se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta; a continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas): 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de Colombia 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Colombia que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce estas ciudades y los estadios que las acogerán: