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Cómo comprar entradas para el Mundial de Bélgica 2026: próximas fechas, calendario de la fase eliminatoria, precios medios y más

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Todo lo que necesitas saber para ver a los Red Devils en acción en Norteamérica este verano

La capacidad de Bélgica para crear dramas en los torneos resurge mientras los «Diablos Rojos» se preparan para enfrentar a Estados Unidos, anfitrión, en unos octavos de final cargados de emoción. 

Se clasificó tras remontar un 2-0 en los últimos minutos del partido ante Senegal y ganar 3-2 en la prórroga. Ese golpe de efecto mostró que, aunque la generación dorada ha cambiado, su palmarés en grandes torneos sigue intacto. 

Con la calma de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, más la velocidad de Jérémy Doku, los belgas buscarán silenciar al público de Seattle.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Bélgica en el Mundial 2026?

FechaPartido (hora local)EstadioEntradas
Lunes 15 de junioBélgica vs. Egipto (12:00)Lumen Field (Seattle)1-1
Domingo 21 de junioBélgica vs. Irán (12:00)SoFi Stadium (Inglewood)0-0
Viernes 26 de junioBélgica vs Nueva Zelanda (20:00 h)BC Place (Vancouver)5-1
Miércoles 1 de julioBélgica vs. Senegal (13:00 h)Estadio de Seattle (Lumen Field)3-2
Lunes 6 de julioEstados Unidos vs. Bélgica (17:00 h)Estadio de Seattle (Lumen Field)Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Bélgica 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son ahora las más escasas de la historia.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y son las últimas disponibles de forma oficial.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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Historial de enfrentamientos entre Bélgica y Senegal

Pese a su presencia habitual en torneos internacionales y amistosos, nunca se han enfrentado: ni en partidos amistosos, ni en la Copa Confederaciones ni en Mundiales anteriores.

La única “conexión” es personal: el centrocampista belga Amadou Onana nació en Dakar y se crió en Senegal antes de mudarse a Europa, así que se enfrentará por primera vez al país donde nació.

¿Quiénes integran la convocatoria de Bélgica para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Rudi García, los Diablos Rojos han anunciado su lista oficial de 26 jugadores. Con el objetivo de lograr un título internacional, Bélgica lidera un exigente Grupo G con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El plantel combina veteranos y jóvenes talentos. En defensa destacan el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, Timothy Castagne y el experimentado Thomas Meunier. En el medio campo mandan Kevin De Bruyne y Amadou Onana, y arriba brillan el velocista Jérémy Doku y el récordman Romelu Lukaku.

Ya sea para planificar tus rondas eliminatorias o para comprar entradas en el mercado secundario en Seattle, Los Ángeles y Vancouver, esta es la lista oficial de los 26 jugadores belgas:

PosiciónJugadorClub actual / Región
PorterosThibaut CourtoisReal Madrid
 Senne LammensRoyal Antwerp
 Mike PendersEstrasburgo
DefensasTimothy CastagneFulham
 Zeno DebastSporting CP
 Maxim De CuyperClub Brujas
 Koni De WinterGénova
 Brandon MecheleClub Brujas
 Thomas MeunierLille
 Nathan NgoyStandard de Lieja
 Joaquín SeysClub Brujas
 Arthur TheateEintracht de Fráncfort
CentrocampistasKevin De Bruyne (C)Manchester City
 Amadou OnanaAston Villa
 Nicolas RaskinRangers
 Youri TielemansAston Villa
 Hans VanakenClub Brujas
 Axel WitselAtlético de Madrid
DelanterosCharles De KetelaereAtalanta
 Jérémy DokuManchester City
 Matías Fernández-PardoGent
 Romelu LukakuNápoles
 Dodi LukébakioSevilla
 Diego MoreiraEstrasburgo
 Alexis SaelemaekersAC Milan
 Leandro TrossardArsenal

Entradas para el Mundial de Bélgica 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos de Bélgica en el Mundial 2026 se dividen en:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

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