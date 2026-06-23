No sorprende que, tras los anfitriones, Argentina encabece la demanda de entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora que el equipo está en dieciseisavos, es probable que los boletos se agoten en un instante.

Desde 1962, cuando Brasil lo consiguió, ningún campeón ha repetido título.

Sin embargo, la tres veces campeona recordará su triunfo bajo Diego Maradona en México ‘86 mientras se enfoca en la próxima Copa.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. Entradas Viernes 3 de julio Argentina vs. 2H - Octavos de final (18:00 h EDT) Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora . No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Argentina 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos de Argentina se dividen en:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación, las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 - 2.735 dólares Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Qué se puede esperar de Argentina en el Mundial de 2026

La Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, mostró el impacto: más de 80 000 personas llenaron el MetLife Stadium para la semifinal ante Canadá, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste ganar la final a Colombia en el Hard Rock Stadium.

La presencia de estrellas como Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos que la selección ha disputado en la región en los últimos años, ha ampliado aún más la base de aficionados argentinos en Norteamérica.

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste confirmó la lista de 26 jugadores. Los campeones del mundo lideran el Grupo J junto a Argelia, Austria y el debutante Jordania.

Mantienen dos tercios del núcleo campeón y suman talento joven. La base sigue firme: el portero Emiliano Martínez, el defensa Cristian Romero y el astro Lionel Messi. Completan el ataque Lautaro Martínez, del Inter, Julián Álvarez, del Atlético, y el joven Nico Paz, del Como.

Tanto si planeas seguir las eliminatorias como si buscas entradas en las sedes del Medio Oeste y el Sur, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que defenderán a Argentina:

Puesto Jugador Club actual Porteros Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marsella Juan Musso Atlético de Madrid Defensas Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon Centrocampistas Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Estrasburgo Delanteros Lionel Messi (C) Inter Miami CF Julián Álvarez Atlético de Madrid Lautaro Martínez Inter de Milán Thiago Almada Atlético de Madrid Nico Paz Como 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético de Madrid

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: