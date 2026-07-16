La maestría táctica de España ha llevado a La Roja a la final del Mundial de la FIFA 2026. Allí se medirá con la campeona, Argentina, en el New York New Jersey Stadium.

Tras vencer 2-0 a Francia en semifinales, con goles de Mikel Oyarzabal de penalti y Pedro Porro, la selección de Luis de la Fuente alcanzó la final.

Con una defensa que solo ha recibido un gol en la fase eliminatoria y el talento del joven Lamine Yamal, España está a 90 minutos de su segundo título mundial.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de España en el Mundial de 2026?

Fecha Partido Sede Resultado final / Entradas 15 de junio de 2026 España vs. Cabo Verde Estadio de Atlanta, Atlanta 0-0 21 de junio de 2026 España vs. Arabia Saudí Estadio de Atlanta, Atlanta 4-0 26 de junio de 2026 Uruguay contra España Estadio de Guadalajara, Guadalajara 0-1 2 de julio de 2026 Octavos de final: España vs. Austria Estadio SoFi, Los Ángeles 3-0 6 de julio de 2026 Octavos de final: Portugal vs. España Estadio de Dallas, Arlington 1-0 (victoria de España) 10 de julio de 2026 Cuartos de final: España vs. Bélgica SoFi Stadium, Los Ángeles 2-1 14 de julio de 2026 Francia contra España Estadio AT&T, Dallas 2-0 19 de julio de 2026 Final del Mundial 2026: España vs. Argentina Estadio MetLife, Nueva York Comprar entradas

¿Cómo comprar entradas para los partidos de España en el Mundial 2026?

Los sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

El camino de España hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

Final del Mundial

Fecha: domingo 19 de julio de 2026 Lugar: MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) La selección española avanza por su lado del cuadro y podría enfrentarse en la final a Argentina, actual número 1 del ranking de la FIFA.

Entradas para la Copa del Mundo de España 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de España en el Mundial 2026?

Los aficionados aún recuerdan con cariño el periodo de cuatro años en el que España fue campeona de Europa (2008), ganó el Mundial (2010) y volvió a ser campeona de Europa (2012).

Aunque España ha demostrado ser la mejor de su continente al ganar tres Eurocopas en las últimas dos décadas, le ha costado mantener ese dominio en la escena mundial.

Desde entonces solo ha sumado tres triunfos en fases finales y no ha superado los octavos. Quedó eliminada en la fase de grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022.

La «Selección» llega en forma: no pierde desde el 1-0 contra Colombia en marzo de 2024 y encadena 26 partidos sin caer.

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: