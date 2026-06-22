Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 de la República Democrática del Congo: fechas, calendario, precios y más

La República Democrática del Congo debutará en la fase de grupos del Mundial el 17 dejunio contra Portugal en el NRG Stadium de Houston.

Campeona de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones y semifinalista en otras cuatro, aún busca dejar huella en la escena internacional.

Calendario de la R. D. del Congo en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas Miércoles 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas Sábado 27 de junio República Democrática del Congo vs. Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para los partidos de la República Democrática del Congo en el Mundial?

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos eliminatorios con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo?

La FIFA ha implantado un sistema de precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas parten desde 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que en la final pueden llegar a 6.730 dólares.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

Qué esperar de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

La fase de clasificación no fue fácil, pero el equipo superó cada escollo. El técnico Sébastien Desabre confía en que ese esfuerzo les favorezca en los partidos de este verano en Norteamérica.

Tras quedar segunda tras Senegal en la fase inicial de las eliminatorias de la CAF, venció a Camerún y Nigeria y, en la final de la repesca en México, batió a Jamaica.

Su capitán, Chancel Mbemba, es el más experimentado, con más de 100 partidos con la selección. El exdefensa de Anderlecht, Newcastle United, Oporto y Marsella juega ahora en el Lille de la Ligue 1.

Completan el plantel Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

Esta generación quiere superar el desempeño de 1974, cuando el equipo terminó último de su grupo sin anotar.

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

País Estadio (ciudad) Aforo Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



