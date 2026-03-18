Cómo comprar entradas para el Manchester City en 2026: final de la Carabao Cup, Liga de Campeones, próximos partidos y mucho más

Aunque su lucha por un cuádruple histórico terminó tras una dura eliminación de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid, el equipo de Pep Guardiola sigue firmemente en la pugna por el triplete nacional.

GOAL te detalla las opciones para ver jugar al Manchester City en la Premier League y la Liga de Campeones durante la presente temporada.

Próximos partidos del Manchester City 2025/26

Fecha y hora (GMT) Calendario Competición Entradas Domingo, 22 de marzo, 16:30 vs Arsenal (N) Final de la Carabao Cup Entradas Sábado 4 de abril, 12:45 vs Liverpool (C) Premier League Entradas Domingo, 12 de abril, 16:30 en el campo del Chelsea (F) Premier League Entradas Domingo 19 de abril, 16:30 contra el Arsenal (en casa) Premier League Entradas Domingo, 26 de abril, 14:00 en Burnley (F) Premier League Entradas Sábado 2 de mayo, 15:00* en Everton (A) Premier League Entradas Sábado 9 de mayo, 15:00* contra el Brentford (en casa) Premier League Entradas Domingo 17 de mayo, 15:00* en Bournemouth (F) Premier League Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 contra el Aston Villa (en casa) Premier League (Última jornada) Entradas

*Nota: El partido en casa contra el Crystal Palace (previsto inicialmente para el 21 de marzo) está aún por confirmar tras su aplazamiento debido a la final de la Carabao Cup. Los partidos de mayo siguen sujetos a la programación definitiva de las retransmisiones televisivas.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City 2025/26?

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Las entradas del Manchester City ya están a la venta. Los aficionados que deseen hacerse con una entrada para el Etihad Stadium esta temporada pueden adquirir su asiento a través del portal oficial de venta de entradas del Manchester City. La página web es el distribuidor oficial de primera mano de las entradas para los partidos en casa del Manchester City esta temporada.

Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero a los abonados A continuación, a los socios del club, que suelen clasificarse según los puntos de fidelidad de compras anteriores Por último, al público en general durante el periodo de «venta general».

También puedes reservar entradas para los eventos del Manchester City a través de revendedores de entradas como StubHub.

¿Cómo comprar abonos del Manchester City?

Un abono del Manchester City es la única forma garantizada de asegurarte de poder asistir a todos los partidos en casa en el Etihad Stadium durante una temporada de la Premier League. Te garantiza un asiento reservado y un lugar en las gradas para disfrutar de toda la acción.

Sin embargo, con la temporada 2025-26 ya en marcha, ya no hay abonos disponibles para el Manchester City para la campaña actual. Los aficionados que deseen adquirir un abono para futuras temporadas deben estar atentos al portal oficial de entradas del club para conocer las últimas novedades.

Además, los aficionados que deseen comprar un abono de temporada también deben ser socios del club. Las afiliaciones están disponibles actualmente a través del portal oficial de entradas del City, así que no dudes en asegurarte la mejor oportunidad de conseguir un abono de temporada para la próxima temporada.

¿Cómo puedo comprar entradas para los partidos fuera de casa del Manchester City?

Puedes comprar entradas para los partidos fuera de casa del Manchester City en la página web oficial del club, igual que harías para los partidos en casa. Sin embargo, para ello seguirás necesitando ser socio del City.

También puedes explorar la posibilidad de comprar entradas en la página web del club rival, aunque es probable que también tengas que ser socio allí.

¿Cuál es la mejor forma de llegar al Etihad Stadium?

La mejor forma de llegar al Etihad Stadium es en transporte público, ya que los servicios de autobús y el Metrolink ofrecen un fácil acceso al estadio.

Este último ofrece un servicio desde el centro de la ciudad, con salida desde la estación de Manchester Piccadilly, hasta la parada del Etihad Campus y desde la vecina localidad de Ashton. El trayecto desde Piccadilly dura menos de 10 minutos, y los tranvías circularán cinco veces por hora los días de partido.

Sin embargo, las paradas cercanas de Holt Town y Velopark Metrolink, situadas a ambos lados de la parada de Etihad Campus, no estarán abiertas durante al menos una hora completa, así que tenlo en cuenta. También se puede reservar aparcamiento, aunque hay que hacerlo con antelación y las plazas son limitadas.