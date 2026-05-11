Cómo comprar entradas para el Francia-Senegal: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y mucho más

Francia debutará en el Mundial 2026 contra Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford el 16 de junio.
Esperan regresar un mes después para la final, que se jugará en el mismo escenario.
Los aficionados franceses esperan que no se repita la historia: en 2002, Les Bleus perdieron 1-0 ante Senegal en el debut y quedaron eliminados en la fase de grupos, mientras que los Leones de la Teranga llegaron a octavos.
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¿Cuándo se juega el Francia-Senegal en el Mundial de 2026?
Calendario de Francia en el Mundial 2026
En 2022 vencieron 4-1 a Australia. ¿Mantendrán el nivel en el Grupo I?
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Martes, 16 de junio
Francia vs. Senegal
Estadio MetLife (East Rutherford)
Lunes 22 de junio
Francia vs. Irak
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia
Estadio Gillette (Foxborough)
Calendario de Senegal en el Mundial 2026:
Senegal se ha clasificado para la fase eliminatoria en dos de sus tres participaciones anteriores en la Copa del Mundo. Este es el calendario del Grupo I que les espera este verano:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Martes, 16 de junio
Francia vs. Senegal
Estadio MetLife (East Rutherford)
Lunes 22 de junio
Noruega vs. Senegal
Estadio MetLife (East Rutherford)
Viernes 26 de junio
Senegal vs. Irak
BMO Field (Toronto)
¿Cómo comprar entradas para Francia vs. Senegal?
Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa Visa y los primeros sorteos aleatorios), por lo que las entradas disponibles son muy escasas.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, especialmente para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia-Senegal?
La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 - 800
1.000 - 4.210
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600–2790 $
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium
El MetLife Stadium es un recinto multifuncional ubicado en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford, Nueva Jersey, a unos 8 km al oeste de Nueva York.
Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.
El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).
Además, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.