Cómo comprar entradas para el FC Barcelona 2025/26: próximos partidos, precios de las entradas, servicios de hospitalidad y mucho más

Todos los aficionados al fútbol sueñan con estar en el Camp Nou para ver a Lamine Yamal realizar una impresionante carrera por la banda o a Ferran Torres aterrorizar a la defensa rival antes de lanzar un imparable disparo al fondo de la red.

Deja que GOAL te guíe a través de las diferentes opciones disponibles para ver al Barcelona en directo durante la temporada 2025/26, incluyendo dónde encontrar entradas y cuánto cuestan.

Próximos partidos del Barcelona 2025/26

Con un apretado calendario que les llevará por toda España y Europa esta temporada, el Barcelona y sus aficionados tendrán mucho trabajo por delante, ya que competirán en múltiples frentes. A continuación, puedes encontrar los próximos partidos de la temporada 2025/26:

Fecha y hora (CET) Partido Competición Entradas Sábado, 28 de febrero, 16:15 vs Villarreal (H) La Liga Entradas Martes 3 de marzo, 21:00 vs Atlético de Madrid (H) Semifinal de la Copa del Rey Entradas Domingo, 8 de marzo, 16:15 en el Athletic Club (A) La Liga Entradas 10/11 de marzo, 21:00 Por determinar (partido de ida) Liga de Campeones, octavos de final Entradas Domingo 15 de marzo, 16:15 vs Sevilla (local) Liga Entradas 17/18 de marzo, 21:00 Por determinar (partido de ida) Liga de Campeones, octavos de final Entradas Domingo 22 de marzo, por determinar vs Rayo Vallecano (H) La Liga Entradas Domingo, 5 de abril, por determinar en Atlético Madrid (A) Liga Entradas Domingo, 12 de abril, por determinar vs Espanyol (H) La Liga (Derbi) Entradas Sábado, 25 de abril, por determinar Posible final Copa del Rey Entradas Domingo, 10 de mayo, por determinar vs Real Madrid (H) Liga (El Clásico) Entradas Domingo, 24 de mayo, por determinar en Valencia (A) Liga (última jornada) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Barcelona 2025/26?

Hay varias opciones para comprar entradas para los partidos del Barcelona, desde abonos para partidos individuales hasta paquetes de hospitalidad.

Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del Barcelona.

También puedes comprar entradas en la taquilla del Camp Nou. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y es posible que tengas que crear una cuenta y proporcionar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de conseguir entradas para los partidos en el Camp Nou.

Al ser uno de los clubes más importantes de La Liga y de Europa, la demanda de entradas para los partidos del Barcelona suele ser enorme, y a menudo se agotan a través de los canales oficiales mucho antes de la fecha del partido. Si se han agotado, o si quieres asegurarte tus asientos antes de la venta oficial, o si esperas conseguir entradas de última hora, puedes recurrir a distribuidores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona 2025/26?

Para aquellos que deseen comprar entradas para el Barcelona en el Camp Nou para cada partido, los precios para adultos oscilan entre 50 y 120 euros si se compran directamente a través del club. El precio varía en función del rival y de la ubicación de los asientos en el estadio.

Consulte el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios. Entradas en sitios web de reventa secundarios como StubHub.

Como la mayoría de los equipos de La Liga, el Barcelona ofrece precios diferenciados en función de los grupos de edad, incluyendo categorías para adultos, jóvenes y mayores, pero estos tramos varían de un club a otro.

Además de estos factores, la ubicación de los asientos dentro del estadio influye significativamente en el precio de las entradas, y las vistas privilegiadas suelen tener el coste más elevado. Por supuesto, hay partidos estrella contra rivales de renombre, como El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), que se encuentran en el nivel más alto, con precios que aumentan en consecuencia.

¿Qué se puede esperar del Barcelona en la temporada 2025/26?

El Barcelona no quería que terminara la temporada 2024/25. En la primera campaña de Hansi Flick al frente del equipo, los catalanes ganaron el triplete nacional, derrotando al Real Madrid en dos finales, así como dos veces en la liga, para arrebatarle el título de La Liga, el 28º en total. A pesar de no haberlo conseguido en la Liga de Campeones de la UEFA, tras caer en la prórroga de la semifinal ante el Inter de Milán, la campaña resultó ser la más exitosa para el club desde la temporada 2015-16.

Entradas y paquetes VIP para el Barcelona: una experiencia premium para los aficionados.

Si desea comprar entradas VIP para el Barcelona, le recomendamos que visite la página web oficial del club. El Barcelona ofrece una amplia gama de paquetes VIP para aquellos que desean disfrutar del fútbol de una forma más relajada y cómoda.

Estas opciones de hospitalidad incluyen suites de lujo, salones premium y asientos a nivel del club diseñados para disfrutar de una experiencia superior los días de partido. Los invitados VIP disfrutan de zonas de asientos privadas con vistas panorámicas, catering de alta gama y servicio personalizado. Las nuevas ofertas tienen como objetivo proporcionar una experiencia inmersiva y de gran comodidad que combina las comodidades modernas con la emoción del fútbol en directo, adaptada a los aficionados incondicionales que buscan una experiencia futbolística premium.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou se construyó en 1957 para sustituir al antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona. Se convirtió en el estadio más grande de Europa en aquella época, con una capacidad para 93 053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de artistas de primer nivel como U2, Bruce Springsteen y Beyoncé.

Tras su reciente renovación, se espera que su aforo aumente hasta los 105 000 espectadores, lo que lo convertirá de nuevo en el estadio con mayor capacidad de Europa y el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.