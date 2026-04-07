Cómo comprar entradas para el concierto de John Legend en Doha en 2026: próximas fechas en Catar, precios de las entradas y más

El panorama musical mundial se prepara para una noche de melodías conmovedoras, ya que John Legend, ganador de 12 premios Grammy, lleva su aclamada gira «Songs and Stories» a Catar.

Este evento exclusivo de una sola noche promete una velada íntima en la que el ganador del EGOT interpretará sus grandes éxitos, incluido el himno multiplatino «All of Me», al tiempo que comparte las historias personales y las inspiraciones que hay detrás de sus temas más queridos.

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¿Cuándo actuará John Legend en Catar?

Fecha y hora Artista Lugar Entradas Viernes, 17 de abril de 2026 - 21:00 John Legend Centro Nacional de Convenciones de Catar (QNCC) Entradas

¿Dónde se pueden comprar entradas para el concierto de John Legend en Catar?

La forma más fiable de asegurarte la entrada al concierto de John Legend es a través de los mercados oficiales y de reventa de confianza.

Los fans internacionales o aquellos que busquen una entrada garantizada una vez agotadas las entradas de la venta primaria pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para John Legend?

Los precios más competitivos para el concierto de John Legend en Doha comienzan en la categoría Bronce, lo que lo hace accesible para un amplio público.

A medida que te acercas al escenario, los precios aumentan para reflejar la mejor vista y la proximidad al artista.

Bronce: A partir de aproximadamente 195 QAR

A partir de aproximadamente 195 QAR Plata: A partir de aproximadamente 350 QAR

A partir de aproximadamente 350 QAR Oro: a partir de aproximadamente 550 QAR

a partir de aproximadamente 550 QAR Premium: a partir de aproximadamente 800 QAR

Para aquellos que buscan una experiencia de élite, el recinto ofrece opciones de salón VVIP. Estos paquetes proporcionan el máximo lujo, e incluyen a menudo asientos exclusivos, acceso al salón y servicios de hospitalidad premium.

Una sala VVIP para dos personas cuesta alrededor de 3000 QAR, mientras que los grupos más grandes, de hasta seis personas, pueden reservar una sala VVIP por aproximadamente 6000 QAR.

Todo lo que necesitas saber sobre el Centro Nacional de Convenciones de Catar

El Centro Nacional de Convenciones de Catar (QNCC) es uno de los recintos más sofisticados de Oriente Medio.

Situado en Gharafat al Rayyan, en la autopista Dukhan de Doha, es fácilmente reconocible por su impresionante exterior, que cuenta con una estructura gigantesca que se asemeja al árbol de Sidra, símbolo de aprendizaje y comodidad en la cultura qatarí.

Distribución del recinto

El concierto se celebrará en las salas 3 y 4.

Los asientos suelen estar dispuestos de manera que ofrezcan una excelente visibilidad, incluso desde las secciones más asequibles, Bronze y Silver.

Cómo llegar

El QNCC es muy accesible.

Para quienes utilicen el transporte público, la línea verde del metro de Doha es la forma más eficaz de llegar al recinto.

Puedes bajarte en la estación Al Riffa-Mall of Qatar o utilizar la estación dedicada al QNCC, si está disponible durante el horario del evento.

Para quienes vayan en coche, el recinto ofrece un amplio aparcamiento, aunque se recomienda llegar temprano, ya que el tráfico puede acumularse cerca de la zona de Education City las noches de los eventos.

Servicios locales

El recinto está situado cerca de Education City y del Mall of Qatar, lo que ofrece numerosas opciones para cenar o ir de compras antes del concierto.

En el interior del QNCC encontrará instalaciones modernas, como salas de oración, aseos y diversos puestos de comida y bebida que abren durante el periodo previo al evento, a partir de las 19:00.

Ten en cuenta que las puertas del teatro suelen abrirse a las 20:00, una hora antes de que comience el espectáculo.

Seguridad y entrada

En la entrada se realizará un rápido control de bolsos y se escanearán las entradas.

Una vez dentro, el personal profesional le guiará hasta su zona de asientos específica, tanto si se encuentra en la animada sección Gold como en la exclusiva sala VVIP.