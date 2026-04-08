Cómo comprar entradas para el concierto de India Martínez en Dubái: próximas fechas, precios y más

La artista española India Martínez llevará su fusión de flamenco y pop contemporáneo al corazón de Oriente Medio.

Conocida por su cautivadora voz y sus emotivas actuaciones, Martínez es una de las figuras más destacadas de la música latina. Su próximo concierto en Dubái, uno de los eventos culturales más esperados del año, promete una velada donde las raíces andaluzas se mezclan con sonidos urbanos en una muestra de arte espectacular.

En GOAL hemos preparado una guía práctica para ayudarte a reservar, encontrar las mejores ofertas y asegurarte un lugar en primera fila.

¿Cuándo actúa India Martínez en Dubái?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 12 de abril de 2026, 20:00 Concierto en directo de India Martínez Ópera de Dubái, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para India Martínez?

El distribuidor oficial de entradas para el concierto de India Martínez en la Ópera de Dubái es Platinumlist. Para conseguir las mejores ofertas y garantizar tu entrada a este evento de flamenco y pop, reserva en la web oficial de Platinumlist Dubái o en la taquilla de la Ópera.

Si se agotan las entradas directas o buscas asientos premium ya no disponibles en la web oficial, recurre a mercados secundarios de confianza como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para India Martínez?

Ahora mismo, las entradas más baratas cuestan alrededor de 120 AED.

Los precios suben cuanto más cerca del escenario estés. Los de gama media van de 250 a 450 AED.

Si buscas la experiencia de lujo definitiva, las entradas premium y VIP superan los 600 AED e incluyen las mejores vistas y asientos dentro del prestigioso Auditorio de la Ópera de Dubái.

Los precios varían según la demanda, así que consulta las ofertas más recientes para conocer las tarifas actuales. Si encuentras una entrada que se ajuste a tu presupuesto, compra cuanto antes: las de 120 AED suelen agotarse primero.

Todo lo que necesitas saber sobre la Ópera de Dubái

La Ópera de Dubái es más que un recinto: una joya de la arquitectura contemporánea y el corazón de las artes escénicas de la ciudad.

Ubicada en el centro de Dubái, junto al Burj Khalifa, su diseño recuerda a un dhow tradicional, homenaje a la historia marítima de los Emiratos.

Quienes lleguen en coche dispondrán de amplio aparcamiento en la zona. En su interior, las butacas en gradas garantizan buena visibilidad desde casi cualquier punto, aunque las filas delanteras y los palcos reales, por su cercanía al escenario, siguen siendo los más codiciados.