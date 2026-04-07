Cómo comprar entradas para el concierto de Bryson Tiller y Ayra Starr en Abu Dabi: fechas, precios de las entradas y más

El desierto está a punto de calentarse con una buena dosis de R&B soul y la energía del afrobeats, ya que Bryson Tiller y Ayra Starr se preparan para subir al escenario en Abu Dabi.

GOAL ha recopilado toda la información esencial para que no te pierdas lo que promete ser el evento más cotizado de los Emiratos Árabes Unidos esta temporada. Desde las entradas más baratas disponibles hasta los paquetes VIP, hemos encontrado las mejores formas de asegurarte tu plaza.

¿Cuándo es el concierto de Bryson Tiller y Ayra Starr?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 25 de abril de 2026, 19:00 Bryson Tiller y Ayra Starr en directo Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para Bryson Tiller y Ayra Starr?

Para asegurarte las entradas para un evento tan solicitado como este, es necesario utilizar plataformas de confianza que te garanticen el acceso.

Si estás buscando entradas de última hora y no has conseguido comprarlas en la venta general, puedes echar un vistazo a plataformas de reventa como StubHub.

Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para Bryson Tiller y Ayra Starr?

El precio de salida de las entradas es actualmente de 399 AED.

Las entradas de gama media, que ofrecen una mejor proximidad y una acústica mejorada, suelen oscilar entre 600 y 900 AED. Para aquellos que quieran estar en el centro de la acción, las entradas para el Golden Circle o las entradas de pie son la mejor opción. Estas entradas suelen superar los 1200 AED, dependiendo de la demanda.

Los paquetes IPremium pueden incluir acceso a salones exclusivos, comida y bebida gratis, e incluso aparcamiento privado. Los precios suelen partir de 2.500 AED en adelante.

Independientemente de tu presupuesto, la clave es estar atento a las ofertas en StubHub, ya que los precios pueden fluctuar en función de la demanda del mercado.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena

El Etihad Arena es una maravilla de la arquitectura moderna y el recinto de entretenimiento cubierto más grande de la región.

Diseñado para ofrecer un ambiente íntimo incluso a pleno aforo, el recinto cuenta con una acústica de última generación, perfecta para el R&B con graves potentes de Tiller y la melódica afro-fusión de Ayra Starr.

Si viajas desde Dubái, el trayecto en coche dura aproximadamente entre una hora y 90 minutos.

Para quienes se alojen en Abu Dabi, hay una amplia oferta de taxis y aplicaciones de transporte compartido como Careem y Uber, que son muy fiables.

Si el evento es en Yas Island, puedes aprovechar los autobuses lanzadera Yas Express que circulan entre los distintos hoteles y el distrito de ocio.