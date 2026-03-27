Cómo comprar entradas para el concierto de Atif Aslam en Dubái en 2026: fechas, precios, lugar del evento y más

La sensación musical mundial Atif Aslam regresará a los Emiratos Árabes Unidos para ofrecer un concierto memorable que se ha convertido en una cita ineludible del calendario cultural de Dubái.

Conocido por su voz llena de sentimiento y su increíble capacidad para tender un puente entre los éxitos de Bollywood y los himnos del pop-rock, el icono paquistaní regresa al Coca-Cola Arena el 19 de abril.

Tras cinco años consecutivos de conciertos con entradas agotadas, se espera que la edición de 2026 sea la experiencia más envolvente hasta la fecha, con un diseño de escenario renovado y un ambiente que solo Atif puede crear.

GOAL tiene todos los detalles sobre fechas, precios y las mejores plataformas para comprar hoy mismo tus entradas para Atif Aslam.

¿Cuándo actuará Atif Aslam en Dubái?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Domingo, 19 de abril de 2026 (19:00) Atif Aslam en directo en Dubái Coca-Cola Arena, City Walk, Dubái Entradas

Está previsto que las puertas del recinto se abran a las 17:30 h, lo que dará a los fans tiempo de sobra para encontrar sus asientos o hacerse con un buen sitio en las zonas de pie antes de que el espectáculo comience oficialmente a las 19:00 h.

Se recomienda encarecidamente llegar con antelación, ya que la zona de City Walk se llena muchísimo las noches de concierto.

¿Dónde comprar entradas para Atif Aslam?

Las entradas para el concierto de Atif Aslam en Dubái en 2026 están disponibles a través de varios de los principales distribuidores online.

Aunque las entradas oficiales suelen ponerse a la venta a través de plataformas como Platinumlist y Virgin Megastore Tickets, la gran demanda hace que estas fuentes se agoten rápidamente.

Para los fans que quieran asegurarse una entrada tras la venta inicial o aquellos que busquen categorías de asientos específicas que puedan estar agotadas en otros sitios, StubHub es un mercado secundario muy fiable.

Para aquellos interesados en opciones de hospitalidad, hay palcos y boxes privados disponibles en el Coca-Cola Arena. Estos suelen incluir un servicio premium de comida y bebida, una entrada privada y las mejores vistas del recinto.

Si vas a asistir con un grupo numeroso o buscas una experiencia de lujo, lo mejor es informarte con antelación a través de los canales oficiales de venta corporativa del recinto o de revendedores especializados en servicios VIP.

¿Cuánto cuestan las entradas para Atif Aslam?

Históricamente, los precios de las entradas para este evento han partido de aproximadamente 150 AED para las localidades de categoría Bronce o de las gradas superiores, lo que lo convierte en una de las formas más asequibles de ver a una superestrella mundial en Dubái.

Bronce/Plata (gradas superiores): 150 AED – 250 AED

150 AED – 250 AED Oro/Diamante (gradas inferiores): 350 AED – 600 AED

350 AED – 600 AED Golden Circle (de pie): 700 AED+

700 AED+ Paquetes VIP/Hospitalidad: 1500 AED o más

Cabe señalar que los precios en mercados secundarios como StubHub pueden variar en función de la demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Coca-Cola Arena

El Coca-Cola Arena es el recinto cubierto multiusos más grande de Oriente Medio y la sede indiscutible de la música en directo en Dubái.

Situado en el corazón de City Walk, el recinto tiene una capacidad para 17 000 personas y cuenta con aire acondicionado en todas sus instalaciones, lo que lo convierte en el destino perfecto durante todo el año para grandes eventos.

Cómo llegar

El recinto es muy accesible, pero el tráfico en la zona de City Walk puede ser intenso las noches de eventos.

La forma más eficaz de llegar es en metro; la estación Burj Khalifa/Dubai Mall está a solo unos pasos.

Si vas en coche, el aparcamiento en City Walk es limitado, pero suele ser más fácil utilizar servicios de transporte compartido como Careem o Uber, que cuentan con puntos de bajada específicos justo en la entrada.

Normas del recinto y acceso