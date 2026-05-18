Pocas noches de boxeo superan a esta. Oleksandr Usyk defiende sus títulos de peso pesado en un combate cruzado único contra la estrella del kickboxing Rico Verhoeven, y se prevé una enorme demanda de entradas.

Con un escenario deportivo emblemático como telón de fondo, los aficionados ya buscan su sitio para una noche histórica. La capacidad limitada y el interés mundial harán que las entradas se agoten rápido, así que el timing y la preparación son clave.

Da igual si prefieres estar junto al ring o disfrutar del ambiente en las gradas junto a las Pirámides: conviene adelantarse a la venta general y a las preventas. Desde las fechas oficiales hasta las opciones de reventa y los precios previstos, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para comprar entradas para el combate Usyk vs Rico, en directo desde las Pirámides de Giza, Egipto.

¿Cuándo es el combate entre Usyk y Rico?

Fecha Lugar Entradas Sábado 23 de mayo de 2026, 17:45 Pirámides de Giza, Egipto Entradas

Aunque aún no se han confirmado los horarios exactos, en las grandes veladas de boxeo suele ser habitual que las salidas al ring del combate estelar tengan lugar a última hora de la tarde, hora local, tras una jornada completa de combates preliminares.

Dónde comprar entradas para Usyk vs Rico

Los detalles oficiales de las entradas aún no están confirmados, pero se espera que la venta comience poco después de los anuncios definitivos. Los mejores sitios para comprarlas son:

Plataformas principales de venta de entradas como Ticketmaster

Sitios web oficiales del evento y del promotor

Plataformas secundarias de reventa como StubHub.

Por la magnitud del evento y su ubicación única, la disponibilidad puede ser limitada. Si las entradas se agotan rápido, las plataformas de reventa serán la principal opción, aunque a un precio mayor.

¿Cuánto cuestan las entradas para Usyk vs. Rico?

Aunque aún no se han anunciado oficialmente, es probable que haya opciones para todos los presupuestos.

Precios estimados:

Asientos estándar: 70 $ – 210 $

70 $ – 210 $ Asientos de categoría intermedia: 210–550 $

210–550 $ Asientos premium: 550 $ – 1360 $+

550 $ – 1360 $+ Paquetes VIP y ringside: 2.750 $+

Los precios pueden subir en la reventa por la alta demanda global y la capacidad limitada del recinto.

¿Qué esperar del combate entre Usyk y Rico?

No es una simple defensa de título, sino uno de los combates cruzados más inusuales y mediáticos de la historia reciente. Usyk llega invicto y con un palmarés de élite, mientras que Verhoeven es uno de los kickboxers más dominantes de su generación.

El combate, llamado «Glory in Giza», se celebra ante las Pirámides de Giza y se retransmite a todo el mundo. La velada incluirá una cartelera estelar y una semana de actividades como ruedas de prensa y pesajes. Quienes asistan vivirán una noche de espectáculo y boxeo.