Pocos equipos acaparan la atención mundial como Barcelona y Real Madrid. Probablemente no haya un partido más grande en el planeta que el Clásico.

El dúo dinámico de LaLiga está entre los equipos más exitosos de la historia del fútbol. Cada año, millones de aficionados intentan ver a Lamine Yamal con el Barça, o a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior destrozando defensas con el Real Madrid.

GOAL tiene a continuación toda la información sobre cómo conseguir entradas para el Clásico.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Cómo comprar entradas para el Clásico

Como el Clásico es el partido con mayor demanda del fútbol de clubes, la venta de entradas sigue un estricto sistema de prioridad a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar a los mercados secundarios:

Lanzamientos oficiales para socios: ambos clubes dan prioridad a sus socios oficiales (Socios para el Real Madrid; Socios y Culés Premium para el FC Barcelona). Los plazos para socios oficiales se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del saque inicial, lo que deja una disponibilidad extremadamente limitada para la venta al público general.

Venta al público general: cualquier asiento estándar que quede sale a la venta entre 3 y 5 días antes del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Normalmente se agotan en cuestión de segundos.

Mercados secundarios: para los viajeros internacionales o los aficionados que no consiguieron entradas en las ventas oficiales, plataformas de reventa de confianza como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas con mucha antelación o incluso hasta el saque inicial.

Paquetes VIP y hospitality: es la forma más fiable de garantizarse asientos directamente de los clubes sin colas de socios. Las entradas VIP incluyen asientos en la grada lateral de la parte baja, acceso a zonas privadas del estadio, catering gourmet y servicio de bar gratuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Clásico?

Debido a una demanda global inigualable, el Clásico tiene un precio muy superior al de los partidos habituales de LaLiga:

Valor nominal : las entradas estándar a valor nominal arrancan en torno a 120 € y 150 € para ubicaciones en el anillo superior o detrás de la portería (Fondos), y suben hasta 350 € y 500 € o más para las mejores zonas centrales de lateral (Tribuna / Lateral).

Mercados secundarios : en plataformas como StubHub, los precios del mercado secundario fluctúan en función de la tarificación dinámica. Las entradas más asequibles suelen partir de 250 € a 350 €, mientras que los asientos premium de Categoría 1 para duelos que deciden el título pueden alcanzar entre 600 € y 1.200 € o más.

VIP y hospitality : los paquetes oficiales de experiencia VIP oscilan entre 950 € y 2.500 € o más por asiento, dependiendo de la ubicación en el estadio y de los servicios incluidos en la zona lounge.

¿Dónde se disputa el Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con una capacidad de casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y es la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos futbolísticos más famosos del mundo y ha albergado la final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de la UEFA en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció por 3-1 a Alemania Occidental.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a muchas leyendas musicales internacionales y nacionales, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su histórica gira Eras Tour.

Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona.

En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio con mayor aforo de Europa y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.

La disponibilidad de entradas para estos grandes Clásicos sigue siendo extraordinariamente escasa debido a la enorme demanda global que rodea a las dos potencias icónicas de España. Para los apostantes a los que les gusta respaldar su visión de los grandes partidos con apuestas combinadas personalizadas o bet builders, elegir un operador de primer nivel marca la diferencia. Echa un vistazo a nuestra lista seleccionada de los mejores sitios de apuestas para encontrar las mejores cuotas.