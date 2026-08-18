Cómo comprar entradas para el Brasileirão Série A: próximos partidos, precios, información sobre los estadios y más

Hemos asistido a desenlaces dramáticos en las últimas temporadas de la Serie A en Brasil y nos encaminamos hacia otro final apasionante, con un puñado de clubes que todavía sueñan con levantar el Troféu do Campeonato Brasileiro en diciembre, entre ellos el vigente campeón, Flamengo.
El Rubro-Negro de Río de Janeiro se llevó el título el año pasado por un margen de 3 puntos, y cada uno de los tres últimos campeones ha conquistado la liga por 6 puntos o menos.
Se avecina otro duelo vibrante y puedes ver toda la acción en uno de los estadios icónicos de Brasil reservando tus entradas hoy mismo.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre las entradas de la Serie A del Brasileirao, incluido el próximo calendario, dónde puedes comprar entradas para los partidos y cuánto cuestan.
Próximos partidos destacados de la Serie A del Brasileirao
Fecha y hora (local)
Partido
Ubicación
Entradas
sáb., 22 de agosto (16:00)
Fluminense vs Remo
Maracana, Río de Janeiro
sáb., 22 de agosto (20:30)
Cruzeiro vs Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
dom., 23 de agosto (16:00)
Palmeiras vs Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
dom., 23 de agosto (18:30)
Santos vs Mirassol
Vila Belmiro, Santos
dom., 23 de agosto (19:30)
Coritiba vs Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
lun., 24 de agosto (20:00)
Botafogo vs Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro
dom., 30 de agosto (11:00)
Athletico-PR vs Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
dom., 30 de agosto (16:00)
Flamengo vs Botafogo
Maracana, Río de Janeiro
dom., 30 de agosto (16:00)
Corinthians vs Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
dom., 30 de agosto (19:30)
Mirassol vs Palmeiras
Maiao, Mirassol
sáb., 5 de septiembre (21:00)
Fluminense vs Vasco da Gama
Maracana, Río de Janeiro
dom., 6 de septiembre (16:00)
Cruzeiro vs Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
dom., 6 de septiembre (16:00)
Internacional vs Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
dom., 6 de septiembre (16:00)
Remo vs Flamengo
Mangueirao, Belem
dom., 6 de septiembre (18:30)
Botafogo vs Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro
dom., 6 de septiembre (19:30)
Corinthians vs Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Cómo comprar entradas para la Serie A del Brasileirao
Puedes comprar entradas oficiales para el Brasileirão Série A directamente en la plataforma de venta online específica del club anfitrión o en la taquilla física.
Como no existe una taquilla centralizada de la liga, cada uno de los 20 clubes gestiona su propio proceso de venta, y las entradas suelen salir a la venta solo entre 3 y 7 días antes del día concreto del partido.
Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos del Brasileirão Série A en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Serie A del Brasileirao?
Las entradas oficiales a precio nominal para el Brasileirão Série A de Brasil suelen oscilar entre R$ 20 y R$ 200 (US$4 a US$40) para las zonas básicas o de animación, y hasta entre R$ 420 y R$ 500 (US$80 a US$95) para los asientos prémium en la banda.
Los precios dependen en gran medida de si eres socio del club (Sócio Torcedor), de la competición, de quién sea el rival (por ejemplo, derbis locales o partidos decisivos) y de la categoría del estadio.
Consulta los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional o los sitios de reventa secundarios como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.
Récords y estadísticas de la Serie A del Brasileirao
Palmeiras es el club más laureado de la historia del Brasileirão Série A, tras haber ganado la competición en 12 ocasiones. Sus títulos más recientes llegaron de forma consecutiva en las temporadas 2022 y 2023.
Títulos consecutivos: Santos ostenta el récord con 5 campeonatos seguidos entre 1961-1965, durante la era de los legendarios Os Santásticos de Pelé.
Campeones invictos: Solo Internacional ha ganado alguna vez la máxima categoría sin perder, una hazaña lograda en 1979 con 16 victorias y 7 empates.
Récord moderno de puntos (era de 38 partidos): Flamengo tiene el récord de más puntos sumados en una sola temporada moderna, con 90 puntos en 2019.
Estadios y sedes de la Serie A del Brasileirao
Club
Estadio y ubicación
Capacidad
Flamengo
Maracana, Río de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Río de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Río de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000