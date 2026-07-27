Cómo comprar entradas para el Barcelona-Al Ahly: precios del Trofeo Joan Gamper 2026, hora del partido y más

El tradicional partido inaugural de la pretemporada del Barcelona regresa este año a un escenario familiar con un giro histórico. En la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, el Al Ahly, uno de los grandes del fútbol egipcio, se convertirá en el primer equipo africano en disputar este encuentro, que se disputará en el Spotify Camp Nou el miércoles 19 de agosto de 2026.

El duelo marcará el debut liguero del Barça en casa y la presentación oficial de la plantilla, por lo que se espera una gran afluencia. Además, será la primera vez que el trofeo se dispute en el Spotify Camp Nou tras su reapertura, después de que las dos ediciones anteriores se jugaran en el Estadi Olímpic Lluís Companys y en el Estadi Johan Cruyff.

GOAL te explica cómo comprar entradas, su precio y lo que debes saber antes de ir.

¿Cuándo se juega el Barcelona vs Al Ahly?

Fecha Calendario Lugar Entradas 19 de agosto de 2026 Barcelona contra Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelona Entradas

Cómo comprar entradas para el Barcelona - Al Ahly

La forma más segura es a través de los canales oficiales de venta de entradas del FC Barcelona, donde los socios tienen acceso prioritario antes de la venta general. Dado que este partido tiene una importancia especial, ya que supone tanto la presentación de la plantilla como el primer partido del Trofeo Gamper de vuelta en el Camp Nou, es de esperar que las entradas se agoten rápidamente; por lo tanto, lo más inteligente es comprarlas lo antes posible.

El Camp Nou aún limita aforo por obras, así que conviene elegir zona cuanto antes:

Tribuna : la grada central premium con las mejores vistas

Lateral : gradas laterales con vistas panorámicas del campo

Gol Sud : detrás de una portería

Gol Nord : detrás de la otra portería

Si se agotan las entradas oficiales o prefieres elegir asiento con más flexibilidad, plataformas de reventa de confianza como StubHub también ofrecen tickets para el Barcelona-Al Ahly.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona-Al Ahly?

Los precios varían según la grada, la categoría y la antelación. Las primeras ofertas parten de unos 24 € para las localidades generales y llegan a 199€ o más en zonas centrales premium. En reventa ya se ofrecen paquetes de 330a375libras, lo que muestra la alta demanda.

Reservar con antelación suele ser la opción más económica.





Qué esperar del Barcelona-Al Ahly

Es el segundo duelo entre ambos: el anterior ocurrió hace casi dos décadas, así que el reencuentro en el Camp Nou resulta especial. Al Ahly, uno de los clubes más laureados de África, visita a un Barça que aprovechará para presentar su plantilla a la afición antes de la Liga.

Se espera un amistoso intenso, un Camp Nou lleno y un ambiente festivo, pues el Barcelona inicia oficialmente su temporada.

¿Dónde se disputará el partido entre el Barcelona y el Al Ahly?

El Barcelona regresó oficialmente al Spotify Camp Nou el 22 de noviembre de 2025, tras más de dos años jugando en Montjuïc durante las obras. El estadio aún se reabre de forma gradual, con aforo y servicios en crecimiento. Será la primera vez en varios años que el Trofeo Gamper se dispute en el recinto remodelado, lo que añade un toque especial al duelo.