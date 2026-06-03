Costa de Marfil debutará en el Mundial contra Ecuador, en el Grupo E, en el Lincoln Financial Field el 14 de junio.

GOAL te ofrece toda la información para conseguir entradas: dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega Costa de Marfil vs. Ecuador en el Mundial 2026?

Consulta el calendario completo de Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Los tres veces campeones de la Copa Africana de Naciones confiarán en el mediocampista Franck Kessie, sobre todo ante Alemania, tetracampeona del mundo.

Fecha Partido Lugar Entradas 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto Entradas 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Partidos de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador, segundo en la CONMEBOL, busca mantener su gran momento. Estos son sus compromisos en Norteamérica:

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio Costa de Marfil vs Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 20 de junio Ecuador vs. Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey Entradas

¿Cómo comprar entradas para Costa de Marfil vs. Ecuador?

Ya terminaron los sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Costa de Marfil-Ecuador?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia, los precios resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Se prevé alta demanda para este partido de esta tarde en el Lincoln Financial Field, pues ambas selecciones buscan un resultado clave en el Grupo E.

En la reventa oficial, los boletos más económicos oscilan entre 120 y 200 dólares en las gradas superiores. En plataformas de reventa privada se ofrecen desde unos 750 dólares.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 120 $ – 450 $

Categoría 2 (Nivel medio): 500–900 $

Categoría 1 (Inferior/Lateral): 1250 $–2500 $

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un destino internacional y este partido del Grupo E atraerá a muchos aficionados, así que se prevé una alta demanda. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el Lincoln Financial Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es un hito arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Ubicado en el South Philadelphia Sports Complex, su diseño simula un águila en vuelo, con marquesinas en forma de alas sobre las gradas este y oeste.

Sus tres esquinas abiertas ofrecen vistas impresionantes del horizonte de Filadelfia y mantienen un ambiente intenso en el campo. Cuenta con pantallas de vídeo HD de Panasonic y un sistema de sonido de última generación que garantizan una excelente experiencia visual desde cualquier asiento.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá una capacidad aproximada de 69 000 espectadores.

Para cumplir con los estándares internacionales, se ha instalado un campo de césped híbrido de alto rendimiento, garantizando una superficie óptima para los seis partidos programados, incluido un histórico encuentro de octavos de final el 4 de julio.