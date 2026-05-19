Cómo comprar entradas para Bélgica-Irán: precios de las entradas del Mundial, información sobre el SoFi Stadium y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete otro mes inolvidable de fútbol. El partido entre Bélgica e Irán en Los Ángeles se perfila como uno de los más destacados de la fase de grupos.

Bélgica cuenta con una de las plantillas más fuertes del fútbol internacional, mientras que Irán llega con gran impulso como uno de los equipos más regulares de Asia, por lo que los aficionados ya se apresuran a conseguir entradas para este esperado encuentro en el SoFi Stadium.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, paquetes de hospitalidad, detalles del estadio y las opciones más baratas en línea.

¿Cuándo es el Bélgica vs Irán?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 21 de junio de 2026 – 19:00 Bélgica vs. Irán Estadio SoFi, Inglewood Entradas

Partidos de Bélgica en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Bélgica vs. Egipto Lumen Field, Seattle Entradas 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán SoFi Stadium, Inglewood Entradas 26 de junio de 2026 Nueva Zelanda vs. Bélgica BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Irán en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Irán vs. Nueva Zelanda Estadio SoFi, Inglewood Entradas 21 de junio de 2026 Bélgica vs. Irán Estadio SoFi, Inglewood Entradas 26 de junio de 2026 Egipto vs. Irán Lumen Field, Seattle Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Bélgica vs. Irán?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido Bélgica vs. Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA sigue vendiendo entradas en fases escalonadas, con sorteos y ventanas de venta por orden de llegada.

La FIFA sigue vendiendo entradas en fases escalonadas, con sorteos y ventanas de venta por orden de llegada. Plataforma de reventa de la FIFA: Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de entradas de la FIFA.

Los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas directamente a otros aficionados a través del mercado oficial de entradas de la FIFA. Mercados secundarios: StubHub sigue siendo una de las formas más rápidas de conseguir entradas para partidos con localidades agotadas.

StubHub sigue siendo una de las formas más rápidas de conseguir entradas para partidos con localidades agotadas. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos garantizados, acceso a salas VIP, restauración exclusiva y experiencias de lujo el día del partido.

Se espera que todas las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sean digitales, a través de la app oficial de la FIFA.

¿Cuánto cuestan las entradas para Bélgica vs. Irán?

Los precios varían según categoría, demanda y fase del torneo.

En reventa, las entradas más baratas para Bélgica vs. Irán rondan los 100-180 dólares, mientras que los asientos premium y los paquetes de hospitalidad son mucho más altos.

Quienes busquen la mejor relación calidad-precio deben comprarlas cuanto antes, pues el precio sube a medida que se acerca el partido.

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El partido entre Bélgica e Irán se jugará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, uno de los estadios más avanzados del mundo.

Inaugurado en 2020, es la casa de los equipos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, y ya se consolidó como sede de grandes eventos deportivos internacionales en Estados Unidos.

Gracias a sus instalaciones de primer nivel, su gran aforo y su ubicación cerca del centro de Los Ángeles, se espera que el estadio acoja varios encuentros clave de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Acogerá a más de 70 000 aficionados, garantizando un ambiente electrizante para uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos.