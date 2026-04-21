Dubái acapara la atención este abril cuando el gigante saudí Al-Nassr enfrente al catarí Al-Ahli SC en una semifinal de la Liga de Campeones de la AFC.

El Al-Nassr llega en gran forma tras golear 4-0 al Al Wasl en cuartos, con Cristiano Ronaldo recordando por qué es el delantero más letal de Asia.

Los Brigadiers del Al-Ahli qatarí han mostrado gran resistencia para llegar hasta aquí, lo que convierte el duelo en un clásico Riad-Doha sobre terreno neutral.

Con una plaza en la final en juego, la demanda de entradas es histórica. Tanto si eres aficionado del Al-Nassr como si viajas desde Doha para animar a los «verdes y blancos», GOAL te ofrece la información más reciente sobre precios y cómo asegurarte tu asiento para este partido histórico.

¿Cuándo es el Al-Nassr vs Al-Ahli?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Miércoles 22 de abril de 2026, 18:00 GST Al-Nassr vs Al-Ahli (Qatar) Estadio Zabeel, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Nassr vs Al-Ahli?

Las entradas para esta semifinal se agotan rápido tanto en canales oficiales como en reventa.

Los socios oficiales venden pocas entradas, que los aficionados de Arabia Saudí y Catar agotan antes de la venta general.

Si no quieres perderte a los Caballeros de Najd, en Ticombo encontrarás entradas de última hora para este encuentro con aforo completo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre el Al-Nassr y el Al-Ahli?

Los precios varían según la ubicación en el estadio y la demanda.

Las entradas más baratas, desde unos 460 SAR, permiten sentir el ambiente sin gastar de más.

Se ubican en la banda corta, donde se concentran los grupos de aficionados más ruidosos de Riad y Doha.

Quienes prefieran una vista de campo completa pueden optar por la Categoría 1 o los laterales largos. Estos son los precios actuales en Dubái:

Categoría 2 (Lateral Corto): 460–620 SAR, ideal para vivir el ambiente.

460–620 SAR, ideal para vivir el ambiente. Categoría 1 / Lateral largo: 720–1150 SAR (mejor visión de juego).

720–1150 SAR (mejor visión de juego). VIP / Hospitalidad: 2.050 SAR+ (Asientos premium y catering)

Al ser eliminatoria a un solo partido, la demanda es alta, así que conviene reservar con antelación para obtener las tarifas más bajas, ya que en el mercado secundario los precios suben conforme se acerca la fecha y se confirman los viajes desde el CCG.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Zabeel

El Estadio Zabeel, corazón histórico del fútbol dubaití desde 1974 y sede del Al Wasl FC, acogerá esta semifinal en campo neutral.

Sus gradas, muy cercanas al campo, crean un ambiente de gran intensidad.

Con 8 439 asientos, su ambiente íntimo amplifica el ruido de la grada y lo convierte en uno de los escenarios más electrizantes de Oriente Medio. Está ubicado en el distrito de Zabeel, zona prestigiosa de Dubái cerca del icónico Dubai Frame y de los palacios reales.

Los aficionados que asistan al partido podrán disfrutar de los parques cercanos y del valor histórico de un estadio que acogió a Diego Maradona durante su etapa como entrenador en los Emiratos Árabes Unidos.