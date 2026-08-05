Trabzonspor ha protagonizado uno de los mayores bombazos del mercado de fichajes mundial este verano al acordar un contrato de dos años con la leyenda del Liverpool Mohamed Salah, después de su impactante llegada como agente libre a Türkiye. La llegada de la superestrella egipcia a la costa del mar Negro ha sacudido la Trendyol Süper Lig y convierte de inmediato a Trabzonspor en uno de los mayores focos de atención del fútbol europeo de cara a la temporada 2026/27.

Se espera que la demanda de entradas para los partidos en casa para ver a Salah con la camiseta del Trabzonspor se dispare de inmediato, pero GOAL te lo pone fácil. Desde calendarios actualizados y rangos de precios de las entradas hasta consejos para encontrar asientos rápidamente, esta guía detalla todo lo que necesitas saber para asegurarte tu sitio en el estadio y ver a Mohamed Salah en acción.

Lo que sabemos sobre el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor

Mohamed Salah completó su fichaje por el Trabzonspor como agente libre tras nueve años en el Liverpool, donde marcó 257 goles en 442 partidos y se convirtió en un icono de la Premier League. El delantero de 34 años quedó disponible después de que su contrato en Anfield terminara antes de tiempo de mutuo acuerdo, y había sido vinculado con insistencia con un traspaso al Beşiktaş antes de que esa operación se viniera abajo por desacuerdos económicos y sobre derechos de imagen, lo que abrió la puerta al Trabzonspor para cerrar un sorprendente golpe de efecto.

Salah llegó a Estambul para pasar el reconocimiento médico antes de viajar a Trabzon para completar los trámites de un contrato de dos años. Se suma a un Trabzonspor que terminó tercero en la Süper Lig la temporada pasada, logrando la clasificación para la Europa League, y ahora liderará el intento del club de conquistar su primer título de liga desde 2021/22.

La campaña 2024/25 de Salah en el Liverpool fue una de las mejores temporadas individuales de la historia de la Premier League: ganó la Bota de Oro, el premio Playmaker y el galardón al Jugador de la Temporada de la Premier League en la misma campaña, algo que ningún jugador había logrado antes. Su llegada a Papara Park convierte de inmediato los partidos en casa del Trabzonspor en 2026/27 en algunas de las entradas más cotizadas del fútbol turco.

¿Cuándo juega el Trabzonspor?

El Trabzonspor afronta un calendario nacional muy cargado durante la campaña 2026/27, compitiendo en la Trendyol Süper Lig junto con una posible trayectoria en la Türkiye Kupası.

Fecha y hora Partido Estadio Entradas sáb., 15 de agosto de 2026 · 16:00 Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Estambul Entradas dom., 23 de agosto de 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Entradas dom., 30 de agosto de 2026 · 17:00 Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Entradas dom., 6 de septiembre de 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Entradas dom., 13 de septiembre de 2026 · 17:00 Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Entradas dom., 20 de septiembre de 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Entradas dom., 11 de octubre de 2026 · 17:00 Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Entradas dom., 18 de octubre de 2026 · 17:00 Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Entradas dom., 25 de octubre de 2026 · 18:00 Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Entradas dom., 1 de noviembre de 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Entradas dom., 8 de noviembre de 2026 · 18:00 Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Entradas dom., 22 de noviembre de 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Entradas dom., 29 de noviembre de 2026 · 18:00 Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Entradas dom., 6 de diciembre de 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Entradas dom., 13 de diciembre de 2026 · 18:00 Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Estambul Entradas dom., 20 de diciembre de 2026 · 18:00 Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Entradas dom., 17 de enero de 2027 · 18:00 Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Entradas dom., 24 de enero de 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Entradas dom., 31 de enero de 2027 · 18:00 Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Estambul Entradas dom., 7 de febrero de 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Entradas dom., 14 de febrero de 2027 · 18:00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Entradas dom., 21 de febrero de 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Entradas dom., 28 de febrero de 2027 · 18:00 Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Estambul Entradas dom., 7 de marzo de 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Entradas dom., 14 de marzo de 2027 · 18:00 Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Estambul Entradas dom., 21 de marzo de 2027 · 18:00 Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Entradas dom., 4 de abril de 2027 · 17:00 Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Entradas dom., 11 de abril de 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Entradas dom., 18 de abril de 2027 · 17:00 Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Estambul Entradas dom., 25 de abril de 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Entradas dom., 2 de mayo de 2027 · 17:00 Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Entradas dom., 9 de mayo de 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Entradas dom., 16 de mayo de 2027 · 17:00 Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Entradas dom., 23 de mayo de 2027 · 17:00 Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Entradas

¿Dónde comprar entradas del Trabzonspor?

Conseguir entradas para los partidos del Trabzonspor puede hacerse a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias autorizadas de venta de entradas. Las ventas oficiales en Türkiye funcionan principalmente a través de Passolig, el sistema obligatorio de identificación de aficionados y ticketing implantado en las principales divisiones del fútbol turco. Normalmente, los aficionados necesitan una tarjeta Passolig activa vinculada al Trabzonspor para comprar entradas directamente en la oficina de venta del club durante los periodos de venta general.

Sin embargo, obtener una tarjeta Passolig local y moverse entre las colas de preventa oficiales puede resultar a menudo complicado para aficionados internacionales o turistas que visitan Türkiye para un único partido de fin de semana, una dificultad que probablemente será aún mayor ahora, con la atención mundial puesta en el club tras el fichaje de Salah. Los procesos de registro de Passolig, las comprobaciones de identidad y los estrictos calendarios de venta suelen agotarse rápidamente en partidos de gran cartel, y con Salah ya en la plantilla, cabe esperar que esa demanda se intensifique todavía más, especialmente para los encuentros ante Galatasaray, Beşiktaş y Fenerbahçe.

Como alternativa rápida y sin complicaciones, los aficionados pueden asegurarse entradas verificadas en el mercado secundario directamente a través de plataformas de confianza como StubHub. Comprar online a través de mercados secundarios permite a los aficionados internacionales comparar asientos en varias zonas del estadio, garantizar su acceso con mucha antelación al día del partido y completar la compra sin problemas en su divisa preferida.

Opción principal: Plataforma oficial de venta de entradas de Passolig (requiere registro activo en Passolig y verificación con identificación turca o pasaporte extranjero)

Mercado secundario y reventa: StubHub Entradas Trabzonspor (acceso online instantáneo, selección de asiento garantizada, ideal para aficionados de fuera del país)

Taquilla del estadio: Ubicada en el Şenol Güneş Sports Complex los días de partido (sujeta a disponibilidad de asientos restantes)

¿Cuánto cuestan las entradas del Trabzonspor?

Los precios de las entradas para los partidos del Trabzonspor varían en función del rival, la zona del estadio y la categoría del encuentro. Las opciones más baratas empiezan en los fondos, lo que hace que ver fútbol de la Süper Lig turca en directo sea muy accesible y asequible en comparación con las grandes ligas de Europa occidental. Todos los precios oficiales y de mercado se tramitan en liras turcas (TRY).

Los partidos de liga estándar contra equipos de la zona media ofrecen la mejor relación calidad-precio para los aficionados con presupuestos ajustados, pero cabe esperar una tendencia general al alza en los precios esta temporada por el efecto Salah, especialmente para su debut en casa y para los grandes derbis. Las zonas de Categoría 3 y Categoría 4 detrás de las porterías suelen ofrecer las entradas más baratas. Los asientos premium centrales en la tribuna principal tienen precios más altos por sus vistas óptimas y su proximidad a los banquillos. Los partidos de gran cartel contra Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş, ahora con el atractivo añadido de Salah, tienen precios dinámicos más altos en todas las categorías debido a la enorme demanda.

Fondo detrás de la portería (Kale Arkası): de 300 TRY a 600 TRY (la opción más barata para una experiencia asequible)

Esquinas y tribuna principal alta (Maraton Üst): de 650 TRY a 1.200 TRY (gran equilibrio entre precio y visibilidad)

Tribuna principal baja (Maraton Alt y VIP): de 1.500 TRY a 4.500 TRY (vistas premium cerca del centro del campo)

Hospitality ejecutivo y palcos Skybox: 5.000 TRY+ (incluye restauración de cortesía, asientos privados y acceso exclusivo a zonas lounge)

Para encontrar la mejor entrada disponible para el partido que prefieras, especialmente para cualquiera de las primeras apariciones de Salah, se recomienda a los aficionados consultar con antelación las entradas disponibles en StubHub antes de que se produzcan subidas de precio de última hora.

Todo lo que necesitas saber sobre el Trabzonspor

Fundado en 1967 tras la fusión de varios clubes locales, el Trabzonspor ocupa un lugar legendario en la historia del deporte turco. Se convirtió de forma célebre en el primer club fuera de Estambul en ganar el título de la Süper Lig en la temporada 1975/76, rompiendo un prolongado monopolio de la capital y consolidándose como el icónico cuarto grande del fútbol turco. Conocido coloquialmente como Bordo-Mavililer por sus característicos colores granate y azul, el club presume de una identidad regional profundamente apasionada y arraigada en la comunidad del mar Negro.

El Trabzonspor ha conquistado siete campeonatos de la Süper Lig, nueve Copas de Turquía y diez Supercopas de Turquía a lo largo de su historia. Su título de liga más reciente, en 2021/22, provocó celebraciones en todo el mundo entre la amplia diáspora de Trabzon, demostrando el enorme alcance global del club, un perfil internacional que está a punto de crecer todavía más con Mohamed Salah, uno de los futbolistas más reconocibles del planeta, ahora vestido de granate y azul.

Nombre completo del club: Trabzonspor Kulübü

Apodos: Bordo-Mavililer (granates y azules), Karadeniz Fırtınası (Tormenta del Mar Negro)

Fundación: 2 de agosto de 1967

Principales rivalidades: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş y el rival regional Çaykur Rizespor

Títulos destacados: 7 títulos de la Süper Lig, 9 Copas de Turquía, 10 Supercopas de Turquía

Fichaje estrella de 2026/27: Mohamed Salah (agente libre procedente del Liverpool)

Los días de partido en Trabzon son icónicos por la famosa celebración del minuto 61. En todos y cada uno de los encuentros, cuando el reloj alcanza el minuto 61, en referencia al número de matrícula 61 de Trabzon, todo el estadio estalla en una espectacular ovación, lluvia de confeti y juegos de luces. Con Mohamed Salah ahora en el equipo, cabe esperar que esa tradición suene más fuerte que nunca esta temporada.

Todo lo que necesitas saber sobre Papara Park

El Trabzonspor disputa sus partidos en casa en Papara Park, situado dentro del moderno Şenol Güneş Sports Complex, y es aquí donde se espera que Mohamed Salah debute con el club ante la afición de Trabzon. Construido sobre terrenos ganados al mar Negro, este recinto de primer nivel abrió sus puertas en diciembre de 2016 y representa uno de los estadios modernos más llamativos de la región. Bautizado en honor al legendario portero y entrenador turco Şenol Güneş, el estadio cuenta con un impresionante techo de membrana translúcida que se ilumina con intensidad en los partidos nocturnos.

El estadio tiene capacidad para aproximadamente 41.000 espectadores, con un elegante diseño de dos niveles específicamente concebido para mantener a los aficionados lo más cerca posible del terreno de juego. Los espectadores ubicados detrás de las porterías se sientan a solo 10 metros del campo, lo que genera un intenso caldero de ruido que intimida a los rivales visitantes, una atmósfera destinada a ser aún más eléctrica cuando Salah salte al césped por primera vez.

Nombre del estadio: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Ubicación: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Capacidad: 41.000 asientos

Superficie del campo: césped híbrido

Inauguración: 18 de diciembre de 2016

Llegar al estadio es sencillo para los visitantes que se alojen en el centro de Trabzon. Los autobuses lanzadera especiales de los días de partido (Dolmuş) circulan con frecuencia por la carretera costera desde el centro de la ciudad directamente hasta la entrada del complejo de Akyazı. También hay taxis fácilmente disponibles, mientras que los aficionados que vayan en coche pueden utilizar las instalaciones de aparcamiento del complejo. Llegar 90 minutos antes del inicio permite disfrutar con calma de los puestos de comida callejera previos al encuentro y empaparse del increíble ambiente de la zona costera, y con la llegada de Mohamed Salah llamada a atraer cifras récord de público, llegar pronto nunca ha sido tan importante.