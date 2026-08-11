Cómo comprar entradas del Sunderland para 2026/27: precios medios, hospitality e información sobre los abonos de temporada

El noreste de Inglaterra es un hervidero de fanatismo futbolístico, y los aficionados del Sunderland disfrutan de su regreso a la tierra prometida de la Premier League de cara a la temporada 2026/27. La expectación que rodea sus duelos en la máxima categoría y el ambiente de derbi vuelve a acelerar el pulso en todo Wearside.

Ya asentado de nuevo entre los grandes, la fiel afición se lanzará en masa a por entradas para la próxima campaña de la Premier League.

GOAL te ofrece toda la información sobre cómo puedes conseguir localidades del Sunderland para la temporada 2026/27 de la Premier League.

Próximos partidos del Sunderland en 2026/27 y entradas

¿Cómo comprar entradas del Sunderland para la Premier League?

Hay varias opciones de venta para los partidos del Sunderland, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitality. Normalmente puedes comprarlas a través del portal oficial de venta de entradas del club en eticketing.co.uk/safc.

Esto es lo que necesitas saber:

Venta general: Las entradas generales del Sunderland salen a la venta en cuanto se abre la ventana de ventas, normalmente entre tres y cuatro semanas antes del partido. A diferencia de muchos clubes de la máxima categoría, el Sunderland no cuenta con un sistema tradicional de membresía de pago para acceder a la compra básica de entradas. La mayoría de las entradas estándar del Sunderland salen directamente a venta general, algo poco habitual en la Premier League.

Las entradas generales del Sunderland salen a la venta en cuanto se abre la ventana de ventas, normalmente entre tres y cuatro semanas antes del partido. A diferencia de muchos clubes de la máxima categoría, el Sunderland no cuenta con un sistema tradicional de membresía de pago para acceder a la compra básica de entradas. La mayoría de las entradas estándar del Sunderland salen directamente a venta general, algo poco habitual en la Premier League. Derbis : Si intentas comprar entradas del Sunderland para partidos de alta demanda, como el derbi Tyne-Wear contra el Newcastle United o encuentros ante rivales del 'Big Six', necesitarás un historial de compras documentado en tu cuenta.

: Si intentas comprar entradas del Sunderland para partidos de alta demanda, como el derbi Tyne-Wear contra el Newcastle United o encuentros ante rivales del 'Big Six', necesitarás un historial de compras documentado en tu cuenta. Black Cat Points: Aunque no existe un sistema de membresía obligatorio, los aficionados suman Black Cat Points (BCP) asistiendo a partidos fuera de casa y encuentros coperos en casa. Para los partidos de alta demanda en los que la demanda supera ampliamente a la oferta, la prioridad en la asignación de entradas se determina según el total de BCP.

¿Cuánto cuestan las entradas del Sunderland para la Premier League?

Los precios nominales de las entradas de adulto para los partidos del Sunderland en casa oscilan entre 28 £ y 45 £ si se compran directamente en las taquillas del club.

Los precios varían en función de la categoría del partido, desde los grandes encuentros de la Categoría A* hasta los de la Categoría C, y de la ubicación del asiento entre la East Stand, la West Stand, el Premier Concourse y las Family Zones.

Hay precios reducidos en todas las gradas para mayores de 65 años, adultos jóvenes (menores de 22), juniors (menores de 18) y menores de 14 años.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Sunderland?

Un abono de temporada es la única forma garantizada de asegurarte un asiento reservado para todos los partidos en casa en el Stadium of Light durante la campaña 2026/27 de la Premier League.

Debido al aumento de la demanda, la asignación de más de 38.000 asientos para abonados del Sunderland está completamente agotada para la temporada 2026/27.

Los abonos de adulto para esta campaña partían de 610 £ y llegaban hasta más de 810 £ en las zonas premium de concourse.

Los aficionados que quieran hacerse con un abono de temporada para futuras campañas deben apuntarse a la lista de espera oficial en la web del club.

Los paquetes de hospitality de temporada, como 76 Yards y Banks on the Wear, siguen disponibles para los aficionados que busquen asientos garantizados durante toda la temporada combinados con opciones de restauración.

Dónde alojarse cerca del Stadium of Light

¿Vas a visitar Sunderland para un partido en el Stadium of Light? La ubicación del estadio junto al río, cerca del centro de la ciudad, permite un acceso sencillo desde las zonas céntricas y de alrededor, con tiendas locales, cafeterías y conexiones de transporte muy cerca, algo ideal para los aficionados al fútbol.

El centro de la ciudad es una base cómoda, con muchas opciones de restauración, ocio nocturno y compras, además de buenas conexiones de metro por toda la región. Está a un corto paseo o trayecto del estadio y encaja con quienes buscan tanto entretenimiento como practicidad.

Para una estancia más tranquila, zonas costeras como Roker y Seaburn ofrecen vistas al mar, paseos por la playa y un ritmo más relajado, sin dejar de estar bien conectadas con el estadio en coche o en metro.

¿Buscas alojamiento para los partidos del Sunderland AFC? Puedes explorar la ciudad y sus opciones con el mapa de abajo, con alternativas para todos los presupuestos.

Historia del Stadium of Light

El Stadium of Light es un estadio de fútbol con todas las localidades de asiento situado en Sunderland. Es la casa del Sunderland AFC desde que abrió por primera vez en 1997. Con una capacidad para 49.000 espectadores, el Stadium of Light es el décimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra.

Su diseño sencillo responde, al parecer, a la posibilidad de futuras remodelaciones, que podrían elevar su aforo hasta los 64.000 espectadores. El presidente Bob Murray le puso ese nombre para reflejar la herencia minera del noreste de Inglaterra y el antiguo emplazamiento de la Monkwearmouth Colliery sobre el que se levanta.

Además de albergar partidos del Sunderland, el Stadium of Light ha acogido encuentros internacionales tanto de la selección masculina de Inglaterra como de la femenina. Un total de 47.667 espectadores vieron allí cómo Inglaterra derrotaba a Turquía por 2-0 en 2003, durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2004.

Al margen del fútbol, el estadio también ha acogido a algunos de los mayores artistas musicales del mundo, como Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay y Elton John.