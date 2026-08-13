¿Podrá Chris Wilder guiar de nuevo al Sheffield United a la tierra prometida de la Premier League? Con una plantilla en la que figuran jugadores como Patrick Bamford y Harrison Burrows, el sueño de regresar a Wembley, con un resultado diferente esta vez, sigue muy vivo.

Tú podrías estar en Bramall Lane para comprobarlo. ¿Cómo puedes conseguir entradas para ver a los Blades en acción durante la temporada 2026/27? GOAL te ofrece todos los detalles.

Próximos partidos del Sheffield United en 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Sheffield United para la temporada 2026/27?

Hay múltiples opciones de entradas para los partidos del Sheffield United, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality adicionales. Normalmente puedes comprarlas a través del portal oficial de entradas del club en su página web.

Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases: Primero a los abonados Después a los miembros del club, que a menudo se clasifican según puntos de fidelidad por compras anteriores Y, por último, al público durante el periodo de «General Sale».

Las membresías del Sheffield United van desde 20 £ para «Junior Blades» hasta 70 £ para «Blade Member+». Todas las membresías ofrecen ventajas, incluido acceso anticipado a las entradas de los partidos, descuentos en entradas para los encuentros en casa y acceso gratuito a los partidos del U21 disputados en Bramall Lane.

¿Cuánto cuestan las entradas del Sheffield United para la temporada 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Sheffield United en Bramall Lane partido a partido, cada encuentro está categorizado como Cat A*, Cat A o Cat B, con precios para adultos que van de 30 £ a 46 £.

Se aplican tarifas reducidas para mayores de 60 años, aficionados con discapacidad, adultos jóvenes/estudiantes (U22), menores de 18 años y Junior Blades en todas las zonas del estadio para partidos en casa.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Sheffield United?

Un abono de temporada es la única forma de asegurarte de que estarás en Bramall Lane para cada partido en casa del Sheffield United en la Championship durante la temporada 2026/27.

Además de garantizar asientos reservados en las gradas para los 23 partidos de liga, excluidos los encuentros de copa o del playoff, cada abonado recibe 2.700 puntos de fidelidad, lo que aumenta sus opciones de comprar entradas para partidos destacados fuera de casa o de copa.

¿Dónde puedo alojarme cerca de Bramall Lane?

Hay múltiples hoteles y opciones de alojamiento para que los visitantes se queden cerca de Bramall Lane y por todo Sheffield durante su visita.

El mapa interactivo de abajo muestra lo que hay disponible cerca del estadio, mientras que las conexiones de transporte de la ciudad también hacen posible alojarse más lejos durante tu experiencia de día de partido:

Historia de Bramall Lane

Bramall Lane es un estadio de fútbol en Sheffield, South Yorkshire. Ha sido la casa del Sheffield United desde que el club se fundó en 1889 y es el estadio importante más antiguo del mundo que sigue albergando partidos de fútbol profesional.

Bramall Lane es uno de los únicos dos recintos, el otro es The Oval, que han acogido partidos internacionales de Inglaterra, un partido de cricket Test de Inglaterra, en 1902, y una final de la FA Cup, en la repetición de 1912.

El estadio fue renovado en profundidad a raíz del Informe Taylor y se convirtió en un recinto con todos los asientos en 1994, con una capacidad para 32.050 espectadores. Durante 2022 acogió partidos de la Eurocopa femenina de la UEFA, incluida la semifinal entre Inglaterra y Suecia.