¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Sheffield United v Bristol City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
Book Sheffield United Tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas del Sheffield United para la temporada 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas y abonos de temporada

SHOPPING
Tickets
Sheffield United
Championship

El Sheffield United vuelve a la acción y así puedes conseguir entradas

¿Podrá Chris Wilder guiar de nuevo al Sheffield United a la tierra prometida de la Premier League? Con una plantilla en la que figuran jugadores como Patrick Bamford y Harrison Burrows, el sueño de regresar a Wembley, con un resultado diferente esta vez, sigue muy vivo.

Tú podrías estar en Bramall Lane para comprobarlo. ¿Cómo puedes conseguir entradas para ver a los Blades en acción durante la temporada 2026/27? GOAL te ofrece todos los detalles.

Reserva entradas del Sheffield UnitedReservar entradas

Próximos partidos del Sheffield United en 2026/27

Fecha y horaPartidoUbicaciónEntradas
Sáb. 15 ago. 2026, 17:30Sheffield United vs Birmingham CityBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Sáb. 22 ago. 2026, 15:00Swansea City vs Sheffield UnitedSwansea.com Stadium, SwanseaComprar entradas
Sáb. 29 ago. 2026, 15:00Cardiff City vs Sheffield UnitedCardiff City Stadium, CardiffComprar entradas
Mar. 1 sept. 2026, 19:45Sheffield United vs Bolton WanderersBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Sáb. 5 sept. 2026, 15:00Sheffield United vs Norwich CityBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Mar. 8 sept. 2026, 19:45Blackburn Rovers vs Sheffield UnitedEwood Park, BlackburnComprar entradas
Dom. 13 sept. 2026, 12:00Sheffield United vs Wolverhampton WanderersBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Sáb. 19 sept. 2026, 12:30Stoke City vs Sheffield Unitedbet365 Stadium, Stoke-on-TrentComprar entradas
Sáb. 10 oct. 2026, 15:00Sheffield United vs Lincoln CityBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Mié. 14 oct. 2026, 19:45Portsmouth vs Sheffield UnitedFratton Park, PortsmouthComprar entradas
Sáb. 17 oct. 2026, 15:00Bristol City vs Sheffield UnitedAshton Gate, BristolComprar entradas
Sáb. 24 oct. 2026, 12:30Sheffield United vs Derby CountyBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Vie. 30 oct. 2026, 20:00Sheffield United vs WrexhamBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Mar. 3 nov. 2026, 19:45Preston North End vs Sheffield UnitedDeepdale, PrestonComprar entradas
Sáb. 7 nov. 2026, 15:00Charlton Athletic vs Sheffield UnitedThe Valley, LondresComprar entradas
Sáb. 21 nov. 2026, 15:00Sheffield United vs WatfordBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Mar. 24 nov. 2026, 19:45Sheffield United vs SouthamptonBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Sáb. 28 nov. 2026, 15:00QPR vs Sheffield UnitedLoftus Road, LondresComprar entradas
Vie. 4 dic. 2026, 20:00Sheffield United vs West Ham UnitedBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Mar. 8 dic. 2026, 19:45Millwall vs Sheffield UnitedThe Den, LondresComprar entradas
Sáb. 12 dic. 2026, 15:00Sheffield United vs BurnleyBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Vie. 18 dic. 2026, 20:00West Bromwich Albion vs Sheffield UnitedThe Hawthorns, West BromwichComprar entradas
Sáb. 26 dic. 2026, 12:30Sheffield United vs MiddlesbroughBramall Lane, SheffieldComprar entradas
Mar. 29 dic. 2026, 19:45Derby County vs Sheffield UnitedPride Park, DerbyComprar entradas
Vie. 1 ene. 2027, 17:30Burnley vs Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyComprar entradas

¿Cómo comprar entradas del Sheffield United para la temporada 2026/27?

Hay múltiples opciones de entradas para los partidos del Sheffield United, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality adicionales. Normalmente puedes comprarlas a través del portal oficial de entradas del club en su página web.

  1. Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases:  
  2. Primero a los abonados  
  3. Después a los miembros del club, que a menudo se clasifican según puntos de fidelidad por compras anteriores  
  4. Y, por último, al público durante el periodo de «General Sale».  

Las membresías del Sheffield United van desde 20 £ para «Junior Blades» hasta 70 £ para «Blade Member+». Todas las membresías ofrecen ventajas, incluido acceso anticipado a las entradas de los partidos, descuentos en entradas para los encuentros en casa y acceso gratuito a los partidos del U21 disputados en Bramall Lane.

Reserva entradas del Sheffield UnitedReservar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas del Sheffield United para la temporada 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Sheffield United en Bramall Lane partido a partido, cada encuentro está categorizado como Cat A*, Cat A o Cat B, con precios para adultos que van de 30 £ a 46 £.

Se aplican tarifas reducidas para mayores de 60 años, aficionados con discapacidad, adultos jóvenes/estudiantes (U22), menores de 18 años y Junior Blades en todas las zonas del estadio para partidos en casa.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Sheffield United?

Un abono de temporada es la única forma de asegurarte de que estarás en Bramall Lane para cada partido en casa del Sheffield United en la Championship durante la temporada 2026/27. 

Además de garantizar asientos reservados en las gradas para los 23 partidos de liga, excluidos los encuentros de copa o del playoff, cada abonado recibe 2.700 puntos de fidelidad, lo que aumenta sus opciones de comprar entradas para partidos destacados fuera de casa o de copa.

¿Dónde puedo alojarme cerca de Bramall Lane?

Hay múltiples hoteles y opciones de alojamiento para que los visitantes se queden cerca de Bramall Lane y por todo Sheffield durante su visita.

El mapa interactivo de abajo muestra lo que hay disponible cerca del estadio, mientras que las conexiones de transporte de la ciudad también hacen posible alojarse más lejos durante tu experiencia de día de partido:

Historia de Bramall Lane

Bramall Lane es un estadio de fútbol en Sheffield, South Yorkshire. Ha sido la casa del Sheffield United desde que el club se fundó en 1889 y es el estadio importante más antiguo del mundo que sigue albergando partidos de fútbol profesional. 

Bramall Lane es uno de los únicos dos recintos, el otro es The Oval, que han acogido partidos internacionales de Inglaterra, un partido de cricket Test de Inglaterra, en 1902, y una final de la FA Cup, en la repetición de 1912.

El estadio fue renovado en profundidad a raíz del Informe Taylor y se convirtió en un recinto con todos los asientos en 1994, con una capacidad para 32.050 espectadores. Durante 2022 acogió partidos de la Eurocopa femenina de la UEFA, incluida la semifinal entre Inglaterra y Suecia.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google