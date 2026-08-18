Cómo comprar entradas del Palmeiras en 2026: próximos partidos, precio de las entradas, noticias del Brasileirão Série A y más

Puede que Palmeiras sea el club más laureado del fútbol brasileño, con 12 títulos de liga en su palmarés, pero tras quedarse sin la gloria en las dos campañas anteriores, el Alviverde está desesperado por volver a hacerse con ese brillante trofeo. ¿Por qué no comprobar si puede lograrlo esta temporada reservando hoy mismo tus entradas para los partidos?

Después de terminar segundo por detrás de Botafogo en 2024 (a 6 puntos) y segundo por detrás de Flamengo en 2025 (a 3 puntos), el conjunto de São Paulo querrá mantener su impulso este curso y cruzar la meta. Palmeiras puede haber firmado memorables triunfos en la Serie A este año ante rivales por el título como Flamengo, Athletico Paranaense y Fluminense, pero sabe que no puede permitirse levantar el pie del acelerador.

Aunque esta temporada no ha habido un gran referente goleador en Palmeiras, el ex del Manchester United y del Fulham Andreas Pereira sigue desempeñando un papel clave en el apartado de las asistencias. También esperarán que sus estrellas extranjeras, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio y Jhon Arias, sigan brillando.

La escena del fútbol brasileño echará chispas en los próximos meses y tú podrías vivir la acción en directo asegurando tu asiento. Deja que GOAL te ofrezca todos los detalles sobre las entradas de Palmeiras, cuánto cuestan, cómo conseguirlas y mucho más.

Próximos partidos de Palmeiras

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 23 de agosto (16:00) Serie A: Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Entradas mié., 26 de agosto (21:30) Copa do Brasil Q/F L1: Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Entradas dom., 30 de agosto (19:30) Serie A: Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Entradas mié., 2 de septiembre (21:30) Copa do Brasil Q/F L2: Santos vs Palmeiras Estadio Vila Belmiro, Santos Entradas dom., 6 de septiembre (18:30) Serie A: Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro Entradas dom., 13 de septiembre (15:00) Serie A: Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Entradas dom., 20 de septiembre (15:00) Serie A: Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Entradas mié., 7 de octubre (15:00) Serie A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Entradas

Cómo comprar entradas para Palmeiras

Las entradas oficiales para los partidos de Palmeiras solo pueden comprarse online a través del sitio de venta de entradas específico del club, Ingressos Palmeiras. Las entradas suelen ponerse a la venta aproximadamente entre 5 y 7 días antes de cada partido, con franjas de prioridad estructuradas.

Palmeiras utiliza un sistema escalonado de «oleadas» para todos los partidos en su casa, el Nubank Parque de São Paulo:

Días 1-3 (prioridad para socios del club): los primeros días de venta están abiertos en exclusiva para los miembros de Avanti (Sócio Torcedor).

A partir del día 4 (venta general al público): si quedan entradas tras las ventanas para socios, la venta general se abre online.

Día del partido: en raras ocasiones en las que los partidos no agotan las entradas, las taquillas físicas del Allianz Parque pueden vender los asientos restantes, pero es muy recomendable comprar online con antelación, especialmente para encuentros de alto perfil como el Paulista Derby ante Corinthians.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de Palmeiras en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de Palmeiras?

Las entradas oficiales a precio de venta para los partidos estándar de Palmeiras como local en el Nubank Parque suelen oscilar entre R$ 100 y R$ 260 (18-48 USD) para encuentros corrientes, pero esos precios suben hasta R$ 180 - R$ 500+ (33-90+ USD) para derbis prémium y partidos de torneos eliminatorios, como la Copa Libertadores.

El precio y la disponibilidad de las entradas dependen directamente de las categorías del estadio y de las categorías oficiales de membresía del club.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios secundarios de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Nubank Parque

El Nubank Parque (antes Allianz Parque) es un estadio multiusos de primer nivel en São Paulo, Brasil, situado en los históricos terrenos del Parque Antarctica. Se inauguró en 2014 y es la casa del Palmeiras, equipo del Campeonato Brasileiro Série A, además de albergar partidos internacionales. El recinto tiene capacidad para 43.713 aficionados en partidos de fútbol y hasta 55.000 para grandes conciertos internacionales de música.

Más allá del fútbol, el Nubank Parque fue clasificado a nivel mundial entre los 20 mejores recintos de estadio para música en directo y entretenimiento por el Stadium Stars Report de IQ Magazine, y es una parada de primer nivel para giras en América Latina.

En 2026, el estadio puso fin a su acuerdo de naming rights con Allianz y entró en una nueva asociación con la empresa brasileña de tecnología financiera Nubank. Para determinar el nuevo nombre del recinto, se lanzó una encuesta online entre los aficionados de Palmeiras. Las opciones presentadas fueron Nubank Arena, Parque Nubank y Nubank Parque, siendo esta última la más votada.

Lista de récords y estadísticas de Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) es uno de los clubes más exitosos de la historia del fútbol brasileño y sudamericano.

Palmarés y momentos destacados en trofeos

Campeonato Brasileiro Série A: 12 títulos (récord nacional histórico) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 títulos (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 títulos (1999, 2020, 2021)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Más goles: Heitor (327), César Maluco (182)

Los primeros campeones globales

Palmeiras ganó la Copa Rio de 1951 al vencer a Juventus. Este histórico torneo de ocho equipos es ampliamente reconocido como el primer campeonato internacional de clubes de la historia.



