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St James Park Newcastle United Getty Images
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Cómo comprar entradas del Newcastle United para la temporada 2026/27: partidos de la Premier League, precios y más

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Así puedes comprar entradas muy codiciadas para ver en acción al Newcastle United

El Newcastle afronta la temporada 2026/27 con Matthias Jaissle como nuevo entrenador, incorporado tras la salida de Eddie Howe y un decepcionante 12.º puesto la pasada campaña. Sin fútbol europeo este curso, el foco está en la Premier League. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en St James' Park.

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Calendario completo del Newcastle United en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
dom. 23 ago. 2026, 16:30Newcastle United vs LiverpoolSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 sep. 2026, 15:00Newcastle United vs BournemouthSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 sep. 2026, 15:00Leeds United vs Newcastle UnitedElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 sep. 2026, 15:00Newcastle United vs Hull CitySt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 oct. 2026, 15:00Coventry City vs Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 oct. 2026, 15:00Newcastle United vs Aston VillaSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 oct. 2026, 15:00Crystal Palace vs Newcastle UnitedSelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 31 oct. 2026, 16:00Newcastle United vs EvertonSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Fulham vs Newcastle UnitedCraven Cottage (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Newcastle United vs ArsenalSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Brighton and Hove Albion vs Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 2 dic. 2026, 20:00Newcastle United vs Manchester UnitedSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 dic. 2026, 15:00Newcastle United vs Sunderland (derbi Tyne-Wear)St James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 dic. 2026, 15:00Ipswich Town vs Newcastle UnitedPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 dic. 2026, 15:00Brentford vs Newcastle UnitedGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 26 dic. 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 30 dic. 2026, 20:00Newcastle United vs Nottingham ForestSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 2 ene. 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 6 ene. 2027, 20:00Manchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 16 ene. 2027, 15:00Newcastle United vs FulhamSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 23 ene. 2027, 15:00Arsenal vs Newcastle UnitedEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 30 ene. 2027, 15:00Newcastle United vs Brighton and Hove AlbionSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 6 feb. 2027, 15:00Everton vs Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 10 feb. 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 feb. 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 27 feb. 2027, 15:00Newcastle United vs BrentfordSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 3 mar. 2027, 20:00Nottingham Forest vs Newcastle UnitedThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Bournemouth vs Newcastle UnitedVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 mar. 2027, 16:00Newcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Newcastle United vs Tottenham HotspurSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Newcastle United vs Ipswich TownSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 1 may. 2027, 15:00Sunderland vs Newcastle United (derbi Tyne-Wear)Stadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 8 may. 2027, 15:00Newcastle United vs Coventry CitySt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 15 may. 2027, 15:00Aston Villa vs Newcastle UnitedVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
dom. 23 may. 2027, 15:00Newcastle United vs Crystal PalaceSt James' Park (casa)Premier LeagueEntradas
dom. 30 may. 2027, 16:00Hull City vs Newcastle UnitedMKM Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas

¿Cómo comprar entradas del Newcastle United?

Las entradas para los días de partido nunca salen a la venta general, ya que la demanda supera a la oferta una vez que los socios Mags y los abonados aseguran sus localidades durante los periodos prioritarios. Las membresías del club son Mags+ (£47), Mags (£37) y Junior Mags (£20). Mags+ incluye compra prioritaria, acceso gratuito a amistosos de pretemporada y un lugar en los criterios de la lista de espera para el abono de temporada. Sitios secundarios como StubHub ofrecen una alternativa si los canales oficiales agotan existencias.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Newcastle United?

Los precios para adultos a través del club oscilan entre £56 y £75 por partido, y varían según el rival y la ubicación del asiento. Las entradas más baratas suelen encontrarse en la zona familiar, en la parte alta del nivel 7 de la grada Milburn. Los precios han subido un 5 % y un 3,3 % en las dos temporadas recientes consecutivas, a raíz de la mejora del rendimiento del club.

Amistosos
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Todo lo que necesitas saber sobre St James' Park

Hogar del Newcastle desde 1892, St James' Park tiene capacidad para 52.264 espectadores, la décima mayor del fútbol inglés. Ha albergado partidos internacionales en la Eurocopa 1996, eventos durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y encuentros del Mundial de Rugby de 2015, y está confirmado como una de las sedes de la Eurocopa 2028.

El futuro a largo plazo del estadio sigue sin decidirse. Los propietarios, Public Investment Fund, están valorando ampliar el actual recinto hasta unas 65.000 localidades o construir un estadio completamente nuevo cerca, potencialmente de hasta 70.000 asientos, pero aún no se ha tomado una decisión final. Mientras tanto, el club se ha centrado en mejoras graduales, incluida la renovación del sistema de megafonía y nuevos asientos y puestos de comida.

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