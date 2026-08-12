Cómo comprar entradas del Leeds United para 2026/27: partidos, precios de las entradas y más

El Leeds United afronta la temporada 2026/27 de la Premier League con un año completo de vuelta en la máxima categoría a sus espaldas, después de que Daniel Farke guiara al club hasta un cómodo 14.º puesto la pasada campaña, salvado con tres partidos de margen. Fue el broche a una campaña dramática en la que el Leeds estuvo en zona de descenso tras solo dos jornadas antes de una reacción que, construida en torno a un cambio táctico decisivo en la temporada durante una victoria en el campo del Manchester City, transformó su forma e incluso lo llevó hasta una semifinal de la FA Cup en Wembley.

Ahora, ya asentado de nuevo entre los nombres establecidos de la Premier League, Farke y su plantilla apuntarán a seguir progresando en Elland Road, con duelos en casa ante Manchester United, Newcastle, Everton y Manchester City entre los partidos más destacados para los que los aficionados querrán entradas.

Pero, ¿cómo puedes conseguir entradas de la Premier League para verles esta temporada? Deja que GOAL te cuente qué opciones tienes para ver al Leeds jugar en Elland Road.

Calendario completo del Leeds United en la Premier League 2026/27

El Leeds abrirá la temporada fuera de casa ante el Nottingham Forest y la cerrará también fuera de casa ante el Crystal Palace. A continuación, el calendario completo de 38 partidos, en casa y fuera, para la próxima temporada.

Fecha y hora Partido Estadio Entradas sáb., 22 de agosto de 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United The City Ground (fuera) Entradas dom., 30 de agosto de 2026, 14:00 Leeds United vs Brentford Elland Road (casa) Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United American Express Stadium (fuera) Entradas lun., 14 de septiembre de 2026, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (casa) Entradas sáb., 19 de septiembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road (casa) Entradas sáb., 10 de octubre de 2026, 15:00 Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (fuera) Entradas sáb., 17 de octubre de 2026, 15:00 Leeds United vs Manchester United Elland Road (casa) Entradas sáb., 24 de octubre de 2026, 15:00 Sunderland vs Leeds United Stadium of Light (fuera) Entradas sáb., 31 de octubre de 2026, 16:00 Bournemouth vs Leeds United Vitality Stadium (fuera) Entradas sáb., 7 de noviembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (casa) Entradas sáb., 21 de noviembre de 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (fuera) Entradas sáb., 28 de noviembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Coventry City Elland Road (casa) Entradas mié., 2 de diciembre de 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (fuera) Entradas sáb., 5 de diciembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Ipswich Town Elland Road (casa) Entradas sáb., 12 de diciembre de 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (fuera) Entradas sáb., 19 de diciembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Fulham Elland Road (casa) Entradas sáb., 26 de diciembre de 2026, 15:00 Aston Villa vs Leeds United Villa Park (fuera) Entradas mié., 30 de diciembre de 2026, 20:00 Hull City vs Leeds United MKM Stadium (fuera) Entradas sáb., 2 de enero de 2027, 15:00 Leeds United vs Everton Elland Road (casa) Entradas mié., 6 de enero de 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (casa) Entradas sáb., 16 de enero de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Entradas sáb., 23 de enero de 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (casa) Entradas sáb., 30 de enero de 2027, 15:00 Coventry City vs Leeds United Coventry Building Society Arena (fuera) Entradas sáb., 6 de febrero de 2027, 15:00 Leeds United vs Bournemouth Elland Road (casa) Entradas mié., 10 de febrero de 2027, 20:00 Everton vs Leeds United Hill Dickinson Stadium (fuera) Entradas sáb., 20 de febrero de 2027, 15:00 Leeds United vs Aston Villa Elland Road (casa) Entradas sáb., 27 de febrero de 2027, 15:00 Fulham vs Leeds United Craven Cottage (fuera) Entradas mié., 3 de marzo de 2027, 20:00 Leeds United vs Hull City Elland Road (casa) Entradas sáb., 13 de marzo de 2027, 15:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion Elland Road (casa) Entradas sáb., 20 de marzo de 2027, 16:00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (fuera) Entradas sáb., 10 de abril de 2027, 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest Elland Road (casa) Entradas sáb., 17 de abril de 2027, 15:00 Brentford vs Leeds United Gtech Community Stadium (fuera) Entradas sáb., 24 de abril de 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (casa) Entradas sáb., 1 de mayo de 2027, 15:00 Ipswich Town vs Leeds United Portman Road (fuera) Entradas sáb., 8 de mayo de 2027, 15:00 Leeds United vs Arsenal Elland Road (casa) Entradas sáb., 15 de mayo de 2027, 15:00 Manchester United vs Leeds United Old Trafford (fuera) Entradas dom., 23 de mayo de 2027, 15:00 Leeds United vs Sunderland Elland Road (casa) Entradas dom., 30 de mayo de 2027, 16:00 Crystal Palace vs Leeds United Selhurst Park (fuera) Entradas

Uno de los clubes con más historia del fútbol inglés, el regreso del Leeds a la Premier League quedó confirmado en 2025 después de que el equipo de Farke ganara el título de Championship con un récord del club de 100 puntos.

El propio estadio ha vivido una buena cantidad de grandes resultados a lo largo de los años y, tras una sólida temporada de vuelta entre la élite, habrá grandes esperanzas de que el equipo de Farke pueda construir sobre los cimientos del curso pasado.

¿Cómo comprar entradas del Leeds para 2026/27?

Los aficionados que esperen hacerse con una entrada en Elland Road esta temporada pueden comprar su asiento a través del portal oficial de entradas del Leeds United. La web es el distribuidor oficial de primera mano para las entradas de los partidos del Leeds United en casa esta campaña.

Los clubes británicos de fútbol suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada; después, a los socios del club, que a menudo se ordenan por puntos de fidelidad de compras anteriores; y, por último, al público durante el periodo de «venta general». También puedes mirar sitios de reventa como StubHub y StubHub si no te importa conseguir una entrada de segunda mano, ya que ambos figuran entre las opciones más reconocidas para los aficionados que buscan una compra de última hora, con opciones desde solo 73 £.

¿Cuánto cuestan las entradas del Leeds para 2026/27?

Hay una variedad de categorías y precios disponibles para las entradas de partido del Leeds en Elland Road, con importes de dos cifras tanto para adultos como para entradas con descuento. Existen varios niveles dentro de la estructura de precios, y es importante conocer la variedad disponible: