Cómo comprar entradas del LA Galaxy: precios, paquetes, membresía e información sobre los abonos de temporada para 2026

Los vigentes campeones de la Major League Soccer sufrieron una de las caídas más dramáticas de la historia de la liga el año pasado. LA Galaxy, seis veces campeón de la MLS Cup, encadenó diez partidos sin ganar en el arranque de la temporada 2025 mientras defendía el título conquistado solo unos meses antes, el peor inicio de un campeón defensor en la historia de la MLS, y se quedó completamente fuera de los playoffs.

A pesar de ese desplome histórico, el club optó por la continuidad y renovó el contrato del entrenador Greg Vanney en mayo de 2025 en lugar de hacer un cambio. El Galaxy de Vanney ha mostrado señales de vida en 2026, ocupa la décima posición de la Conferencia Oeste cuando la temporada entra en su tramo final, y el club sigue en la pelea en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde ha alcanzado los cuartos de final. GOAL tiene toda la información que necesitas para ver a LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park durante lo que queda de temporada, incluido dónde encontrar entradas y cuánto te costarán.

Próximas entradas de LA Galaxy a la venta y precios

La temporada regular 2026 de la MLS se prolonga hasta el 7 de noviembre, sin partidos en junio debido al Mundial de la FIFA. LA Galaxy disputa 17 partidos en casa a lo largo de la temporada, listados al completo a continuación. Los encuentros ya disputados muestran el resultado final; las próximas citas ya están disponibles para la compra de entradas.

Fecha Partido Resultado / Entradas dom., 22 de feb. de 2026 LA Galaxy vs New York City FC empate 1-1 (final) sáb., 28 de feb. de 2026 LA Galaxy vs Charlotte FC victoria 3-0 (final) sáb., 14 de mar. de 2026 LA Galaxy vs Sporting Kansas City derrota 1-2 (final) sáb., 4 de abr. de 2026 LA Galaxy vs Minnesota United FC derrota 1-2 (final) dom., 26 de abr. de 2026 LA Galaxy vs Real Salt Lake victoria 2-1 (final) sáb., 2 de may. de 2026 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FC empate 1-1 (final) sáb., 23 de may. de 2026 LA Galaxy vs Houston Dynamo FC empate 1-1 (final) vie., 17 de jul. de 2026 LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico) derrota 0-3 (final) mié., 22 de jul. de 2026 LA Galaxy vs St Louis CITY SC derrota 1-3 (final) sáb., 1 de ago. de 2026 LA Galaxy vs FC Dallas empate 0-0 (final) mié., 19 de ago. de 2026 LA Galaxy vs San Jose Earthquakes Entradas sáb., 5 de sept. de 2026 LA Galaxy vs New England Revolution Entradas sáb., 12 de sept. de 2026 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Entradas sáb., 26 de sept. de 2026 LA Galaxy vs Colorado Rapids Entradas mié., 14 de oct. de 2026 LA Galaxy vs Portland Timbers Entradas sáb., 17 de oct. de 2026 LA Galaxy vs San Diego FC Entradas sáb., 31 de oct. de 2026 LA Galaxy vs Austin FC Entradas

El Galaxy cerrará la temporada regular a domicilio ante Real Salt Lake el 7 de noviembre. Si logra clasificarse, los Audi MLS Cup Playoffs se disputarán desde mediados de noviembre hasta diciembre.

¿Dónde comprar entradas para LA Galaxy?

El crecimiento continuo de la MLS, impulsado por la llegada de superestrellas de clubes europeos en las últimas temporadas y por la preparación para el Mundial de la FIFA 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ha mantenido una gran afluencia en toda la liga. Como resultado, los precios se mantienen elevados para la mayoría de los equipos.

Las entradas básicas para partidos sueltos pueden comprarse a través de la web oficial del club, AXS y Ticketmaster. Si las localidades oficiales se agotan, o si buscas un asiento concreto cerca del día del partido, plataformas de reventa como StubHub son una forma fiable de conseguir una entrada, con anuncios que cubren todas las zonas del Dignity Health Sports Park.

Como la única forma de garantizar un asiento en todos los partidos en casa, los abonos de temporada siguen siendo la opción más fiable para los aficionados que quieran asistir a toda la campaña, con una demanda que se mantiene fuerte en toda la MLS en plena cuenta atrás para el Mundial de este verano. La disponibilidad puede consultarse en la web oficial del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para LA Galaxy?

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la MLS, puedes elegir entre una gama de opciones de entradas para encuentros individuales, con precios que normalmente oscilan en LA Galaxy entre unos 20 $ y 200 $ a través de los canales oficiales, mientras que un pequeño número de entradas exclusivas a pie de campo cuesta incluso más.

Esos precios pueden fluctuar en función del partido y del rival, con encuentros ante adversarios directos, tanto por cercanía geográfica como por competitividad, potencialmente sujetos a un encarecimiento según la categoría del partido.

Algunos partidos, como El Trafico ante Los Angeles FC, son tradicionalmente los más cotizados del calendario de casa del Galaxy, con el historial global de la serie en 10-9-7 a favor del Galaxy. El duelo de 2026 hasta ahora, una derrota por 0-3 en julio, cayó del otro lado, con el partido de vuelta en el BMO Stadium todavía por disputarse en octubre.

El estadio es principalmente de asientos, aunque hay zonas detrás de una de las porterías con gradas de pie seguras de admisión general, que ofrecen las entradas más baratas disponibles partido a partido para los aficionados. Los asientos más exclusivos a pie de campo, situados junto al terreno de juego cerca de las bandas, se acercan a los 450 $.

Para tener la mayor variedad de asientos y la mejor oportunidad de encontrar entradas para partidos agotados o de alta demanda, StubHub sigue siendo una de las opciones secundarias más fiables para los encuentros de LA Galaxy durante toda la temporada.

¿Puedo comprar entradas para LA Galaxy sin una membresía?

No hace falta ser miembro para comprar una entrada de LA Galaxy, ya que las entradas pueden adquirirse a través de AXS del mismo modo que comprarías una entrada para un concierto o un evento teatral.

Actualmente, LA Galaxy no ofrece un programa de membresía al margen de sus paquetes de abono de temporada, que dan acceso a varios eventos y descuentos.

Partidos de LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park

Los aficionados que quieran ver partidos de LA Galaxy esta temporada podrán sacar entradas para verle en acción en su estadio habitual, el Dignity Health Sports Park, situado en la ciudad de Carson, aproximadamente a 20,9 km al sur del centro de Los Ángeles. Construido en el campus de California State University en Dominguez Hills, ha sido la casa del equipo desde 2003.

El estadio, con capacidad para 27.000 espectadores, fue construido específicamente para el fútbol y acogió al equipo tras su traslado desde el histórico Rose Bowl. Aunque puede que no sea el más grande entre los estadios de la MLS, sí es el segundo recinto específico de fútbol más grande de Estados Unidos, solo por detrás del Geodis Park de Nashville SC.

El recinto también se ha utilizado para partidos internacionales, al albergar encuentros durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y la SheBelieves Cup 2022, además de tres partidos de la selección masculina de rugby a XV de Estados Unidos. Los Los Angeles Chargers también disputaron varios partidos entre 2017 y 2019, mientras que formará parte de los planes de la ciudad para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.