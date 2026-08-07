La Juventus afronta la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Luciano Spalletti, que enderezó el rumbo después de una campaña caótica en la que Igor Tudor fue destituido en octubre pese a haber firmado poco antes una ampliación de contrato. El sexto puesto significa que la Juventus disputará la Europa League esta temporada, y el club aspirará a volver a lo más alto de la Serie A en la primera campaña completa de Spalletti al mando. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas de la Juventus en el Allianz Stadium.

Calendario completo de la Juventus en la Serie A 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas 23 ago 2026 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (fuera) Serie A Entradas 30 ago 2026 Juventus vs Parma Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 6 sep 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 12-13 sep 2026 Sassuolo vs Juventus Mapei Stadium (fuera) Serie A Entradas 20 sep 2026 Juventus vs Atalanta Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 11 oct 2026 Cagliari vs Juventus Unipol Domus (fuera) Serie A Entradas 18 oct 2026 Juventus vs Lazio Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 25 oct 2026 Lecce vs Juventus Stadio Via del Mare (fuera) Serie A Entradas Mié. 28 oct 2026 Genoa vs Juventus Stadio Luigi Ferraris (fuera) Serie A Entradas 1 nov 2026 Juventus vs Napoli Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 8 nov 2026 Fiorentina vs Juventus Stadio Artemio Franchi (fuera) Serie A Entradas 22 nov 2026 Juventus vs Venezia Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 29 nov 2026 Como vs Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (fuera) Serie A Entradas 6 dic 2026 Juventus vs Udinese Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 13 dic 2026 Juventus vs Monza Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 20 dic 2026 Roma vs Juventus Stadio Olimpico (fuera) Serie A Entradas 3 ene 2027 Bologna vs Juventus Stadio Renato Dall'Ara (fuera) Serie A Entradas Mié. 6 ene 2027 Juventus vs Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 9-10 ene 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, ida) San Siro (fuera) Serie A Entradas 16-17 ene 2027 Juventus vs Genoa Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 23-24 ene 2027 Juventus vs Cagliari Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 30-31 ene 2027 Milan vs Juventus San Siro (fuera) Serie A Entradas 6-7 feb 2027 Juventus vs Sassuolo Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 13-14 feb 2027 Napoli vs Juventus Stadio Diego Armando Maradona (fuera) Serie A Entradas 20-21 feb 2027 Juventus vs Bologna Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 27-28 feb 2027 Monza vs Juventus U-Power Stadium (fuera) Serie A Entradas 6-7 mar 2027 Juventus vs Roma Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 13-14 mar 2027 Lazio vs Juventus Stadio Olimpico (fuera) Serie A Entradas 20-21 mar 2027 Juventus vs Como Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 3-4 abr 2027 Torino vs Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (fuera) Serie A Entradas 10-11 abr 2027 Juventus vs Lecce Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 17-18 abr 2027 Venezia vs Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (fuera) Serie A Entradas 24-25 abr 2027 Juventus vs Fiorentina Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 1-2 may 2027 Atalanta vs Juventus Gewiss Stadium (fuera) Serie A Entradas 8-9 may 2027 Udinese vs Juventus Bluenergy Stadium (fuera) Serie A Entradas 15-16 may 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, vuelta) Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas 22-23 may 2027 Parma vs Juventus Stadio Ennio Tardini (fuera) Serie A Entradas 29-30 may 2027 Juventus vs Frosinone Allianz Stadium (casa) Serie A Entradas

Cómo comprar entradas de la Juventus

Las entradas salen a la venta por fases: los miembros J1897 tienen acceso prioritario, seguidos por los Black & White & Stadium Members, y después llega la venta general al público unas dos semanas más tarde.

La demanda es más alta para el Derby d'Italia (contra el Inter) y el Derby della Mole (contra el Torino), que a menudo agotan rápido las entradas a través de los canales oficiales.

Si las entradas oficiales están agotadas, mercados secundarios como StubHub son una forma fiable de conseguir un asiento en el Allianz Stadium, con entradas disponibles en todas las zonas del estadio.

Cuánto cuestan las entradas de la Juventus

Asientos detrás de la portería: desde unos 35 € comprándolos directamente al club.

Zonas centrales Este u Oeste: alrededor de 90 €.

Partidos de alta demanda (derbi de Turín, eliminatorias de la Europa League): desde 50 €.

Mercado secundario a través de StubHub: desde 34 €, con precios que fluctúan según la demanda.

También hay disponibles paquetes VIP y de hospitality para una experiencia más premium, con precios que varían según los servicios incluidos y la ubicación de los asientos.

Qué esperar de la Juventus en 2026/27

La Juventus vivió una turbulenta 2025/26: Igor Tudor, pese a firmar una ampliación de dos años en junio de 2025, fue destituido a finales de octubre con el club en sexta posición, y fue sustituido brevemente por el interino Massimo Brambilla antes de que Luciano Spalletti asumiera el cargo de forma permanente. Spalletti estabilizó los resultados, pero no pudo llevar a la Juventus más allá del sexto puesto al final de la temporada, quedándose fuera de la Champions League y conformándose con disputar la Europa League en esta campaña.

Ahora, en su primera temporada completa al mando, Spalletti buscará reconstruir la dinámica con una plantilla que sigue contando con Kenan Yildiz, máximo goleador del club la temporada pasada, además de Weston McKennie, Teun Koopmeiners y Jonathan David. El calendario presenta una simetría notable, con la Juventus arrancando y cerrando la temporada contra el recién ascendido Frosinone, mientras que una exigente serie desde la jornada 16 le medirá en rápida sucesión a la Roma, el Bologna, su rival ciudadano Torino y su rival en el Derby d'Italia, el Inter.

Historia del Allianz Stadium

El Allianz Stadium (Juventus Stadium) es un estadio con todas sus localidades de asiento en el barrio de Vallette, en Turín, construido en el emplazamiento de la antigua casa del club, el Stadio Delle Alpi, e inaugurado en 2011. Con una capacidad de 41.689 espectadores, es el sexto estadio de fútbol más grande de Italia.

Además de los partidos habituales de la Juventus, el estadio ha albergado la final de la Europa League de la UEFA de 2014 (Sevilla vs Benfica), dos encuentros de la fase final de la UEFA Nations League 2021 y la final de la UEFA Women's Champions League de 2022 (Barcelona vs Lyon).