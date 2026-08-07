El Inter de Milán afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la Serie A, después de conquistar su 21.º Scudetto y la Coppa Italia en la primera temporada completa de Cristian Chivu al mando. Una visita a San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), que comparte con su rival ciudadano AC Milan, sigue siendo una de las experiencias imprescindibles del fútbol. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas del Inter de Milán esta temporada.
Lista completa de partidos del Inter de Milán en la Serie A 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|22-23 ago 2026
|Inter vs Monza
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|29-30 ago 2026
|Cagliari vs Inter
|Unipol Domus (fuera)
|Serie A
|Entradas
|5-6 sep 2026
|Inter vs Napoli
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|12-13 sep 2026
|Inter vs Udinese
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|19-20 sep 2026
|Roma vs Inter
|Stadio Olimpico (fuera)
|Serie A
|Entradas
|10-11 oct 2026
|Inter vs Parma
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|17-18 oct 2026
|Bologna vs Inter
|Stadio Renato Dall'Ara (fuera)
|Serie A
|Entradas
|24-25 oct 2026
|Inter vs Fiorentina
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|mié 28 oct 2026
|Venezia vs Inter
|Stadio Pier Luigi Penzo (fuera)
|Serie A
|Entradas
|31 oct-1 nov 2026
|Milan vs Inter (Derby della Madonnina, ida)
|San Siro (fuera, partido como local del AC Milan)
|Serie A
|Entradas
|7-8 nov 2026
|Inter vs Como
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|22 nov 2026
|Atalanta vs Inter
|Gewiss Stadium (fuera)
|Serie A
|Entradas
|29 nov 2026
|Inter vs Genoa
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|6 dic 2026
|Frosinone vs Inter
|Stadio Benito Stirpe (fuera)
|Serie A
|Entradas
|13 dic 2026
|Inter vs Torino
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|19-20 dic 2026
|Lecce vs Inter
|Stadio Via del Mare (fuera)
|Serie A
|Entradas
|2-3 ene 2027
|Inter vs Sassuolo
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|mié 6 ene 2027
|Lazio vs Inter
|Stadio Olimpico (fuera)
|Serie A
|Entradas
|9-10 ene 2027
|Inter vs Juventus (Derby d'Italia, ida)
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|16-17 ene 2027
|Parma vs Inter
|Stadio Ennio Tardini (fuera)
|Serie A
|Entradas
|23-24 ene 2027
|Inter vs Venezia
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|30-31 ene 2027
|Napoli vs Inter
|Stadio Diego Armando Maradona (fuera)
|Serie A
|Entradas
|6-7 feb 2027
|Inter vs Cagliari
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|13-14 feb 2027
|Inter vs Milan (Derby della Madonnina, vuelta)
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|20-21 feb 2027
|Fiorentina vs Inter
|Stadio Artemio Franchi (fuera)
|Serie A
|Entradas
|27-28 feb 2027
|Inter vs Atalanta
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|6-7 mar 2027
|Udinese vs Inter
|Bluenergy Stadium (fuera)
|Serie A
|Entradas
|13-14 mar 2027
|Torino vs Inter
|Stadio Olimpico Grande Torino (fuera)
|Serie A
|Entradas
|20-21 mar 2027
|Inter vs Frosinone
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|3-4 abr 2027
|Genoa vs Inter
|Stadio Luigi Ferraris (fuera)
|Serie A
|Entradas
|10-11 abr 2027
|Inter vs Roma
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|17-18 abr 2027
|Monza vs Inter
|U-Power Stadium (fuera)
|Serie A
|Entradas
|24-25 abr 2027
|Inter vs Bologna
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|1-2 may 2027
|Como vs Inter
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (fuera)
|Serie A
|Entradas
|8-9 may 2027
|Inter vs Lecce
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|15-16 may 2027
|Juventus vs Inter (Derby d'Italia, vuelta)
|Allianz Stadium (fuera)
|Serie A
|Entradas
|22-23 may 2027
|Inter vs Lazio
|San Siro (casa)
|Serie A
|Entradas
|29-30 may 2027
|Sassuolo vs Inter
|Mapei Stadium (fuera)
|Serie A
|Entradas
Cómo comprar entradas del Inter de Milán
- Compra a través del portal oficial de entradas del club y consúltalo con regularidad para conocer las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.
- La demanda es más alta para el Derby della Madonnina (vs AC Milan) y el Derby d'Italia (vs Juventus), que normalmente se agotan rápido a través de los canales oficiales.
- Si las entradas oficiales están agotadas, o buscas un partido concreto con poca antelación, los mercados secundarios como StubHub son una buena opción para asegurar tu entrada.
Cuánto cuestan las entradas del Inter de Milán
- Anillo superior del estadio: desde 15 €
- Segundo anillo: desde unos 40 €
- Ubicaciones prémium más cerca del terreno de juego: 75 €-200 €
- Mercado secundario a través de StubHub: desde 24 € en adelante
Paquetes hospitality del Inter de Milán
- Sports Pub: asientos informales inspirados en un pub en el primer anillo de la grada naranja, con una animada zona lounge previa al partido.
- Sky Lounge Orange: lounge de esquina con asientos de cuero, monitores de televisión, vistas de todo el campo y servicio de buffet.
- Executive Club: asientos en la Tribuna Executive con acceso a una zona lounge de categoría superior.
- Pitchside Experience: asientos prémium de cuero junto a la línea de banda, con acceso a lounge, restauración de nivel y un kit VIP de bienvenida.
Qué esperar del Inter de Milán en 2026/27
El Inter arranca la nueva temporada como vigente campeón después de que Cristian Chivu conquistara el 21.º Scudetto del club y la Coppa Italia en su primera campaña completa, tras sustituir a Simone Inzaghi después de la dura derrota del club ante el PSG en la final de la Champions League en mayo de 2025. El Inter de Chivu terminó con nueve puntos de ventaja sobre el Napoli, marcando 82 goles en 35 partidos, el mejor registro del club en 75 años, con Lautaro Martinez y Marcus Thuram ocupando las dos primeras posiciones en la tabla de goleadores de la Serie A.
La temporada combina la defensa del Scudetto con el regreso a la Champions League, además de dos derbis de Milán y dos Derby d'Italia ante la Juventus, el segundo de ellos, a domicilio en el Allianz Stadium en mayo, que todavía podría resultar decisivo para el título.
Historia de San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con una capacidad para 80.018 espectadores. Es la casa compartida del Inter de Milán y el AC Milan, que disputan el Derby della Madonnina, y ha acogido partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también albergó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero, lo que consolida su estatus como uno de los recintos deportivos con más historia del mundo.