Las ganas de ver en acción al vigente campeón del Brasileirão Série A y de la Copa Libertadores, Flamengo, son enormes entre los aficionados al fútbol de todo el planeta. Aunque la demanda para ver al Rubro-Negro saltar al césped del icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro es extremadamente alta, todavía hay entradas disponibles.

Después de conquistar su octavo título de liga la pasada campaña, para convertirse en el segundo club más laureado de la historia de Brasil, empatado con otro, Flamengo busca ahora añadir más trofeos a sus vitrinas antes de que la temporada actual llegue a su desenlace.



Con estrellas brasileñas surgidas en casa como Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino y fichajes extranjeros como Giorgian de Arrascaeta y Jorginho brillando para la afición del Flamengo semana tras semana, no hay mejor momento que ahora para asegurarte unas localidades.

¿Cómo puedes hacerte con entradas para ver al Flamengo dar una exhibición de fútbol esta temporada? GOAL te ofrece todos los detalles sobre cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Flamengo

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas sáb., 22 de agosto (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Entradas dom., 30 de agosto (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracaná, Río de Janeiro Entradas dom., 6 de septiembre (16:00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Entradas dom., 13 de septiembre (15:00) Flamengo vs Corinthians Maracaná, Río de Janeiro Entradas dom., 20 de septiembre (15:00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracaná, Río de Janeiro Entradas mié., 7 de octubre (15:00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Entradas dom., 11 de octubre (15:00) Flamengo vs Fluminense Maracaná, Río de Janeiro Entradas

Cómo comprar entradas del Flamengo

Puedes comprar entradas oficiales del Flamengo online a través del portal oficial Flamengo Ingressos o en persona en la sede del club en Gávea y en las taquillas del estadio Maracaná. Las entradas para el público general suelen salir a la venta entre tres y cuatro días antes del partido, justo después de que se cierren las ventanas de prioridad para socios del club.

Los socios oficiales del Flamengo en el programa Nação Sócio-Torcedor reciben una prioridad importante y mejores oportunidades a la hora de comprar entradas para los partidos.

Las ventanas de venta se abren de manera secuencial en función del nivel de afiliación, con planes superiores como Diamond/Platinum o los niveles Maraca comprando primero, seguidos por los niveles inferiores y los planes nacionales como Nação Sem Fronteiras. Los socios también pueden recibir hasta un 50 % de descuento sobre el precio estándar de las entradas para algunos partidos regionales y nacionales.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Flamengo en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento por vías alternativas, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Flamengo?

Las entradas oficiales a precio de taquilla para los partidos habituales del Flamengo en casa en el Maracaná de Río suelen oscilar entre 80 y 500 R$ (aproximadamente entre 15 y 90 $) para el público general, dependiendo de la zona. Sin embargo, los precios pueden duplicarse o incluso triplicarse para partidos de gran exigencia como el derbi Fla-Flu, entre Flamengo y Fluminense, que se disputa a continuación el 11 de octubre, como se muestra arriba, o las eliminatorias de la Copa Libertadores.

El club se apoya en una estricta estructura de prioridad, con importantes descuentos para sus miembros de Nação, que pagan desde solo 20 R$ por asientos básicos.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundaria como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Maracaná

El estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, cuyo nombre oficial es Estádio Jornalista Mário Filho, está considerado universalmente como el gran templo global del fútbol. Un recinto que aparece en la lista de estadios por visitar de cualquier aficionado al fútbol.

Construido para albergar la Copa del Mundo de la FIFA de 1950, en su día fue el estadio más grande del planeta, con una asombrosa capacidad de casi 200.000 espectadores de pie. Tras intensas modernizaciones para cumplir con estrictos estándares de seguridad, hoy funciona como un estadio con todos los asientos y una capacidad de 78.838 localidades.

El Maracaná sigue siendo el estadio más grande de Brasil y un monumento legendario de la cultura deportiva sudamericana. Además de actuar como campo compartido de los grandes clubes de Río, Flamengo y Fluminense, también acoge con regularidad partidos cruciales de la selección brasileña.

El hijo futbolístico más querido de Brasil, Pele, vivió numerosos momentos memorables en el Maracaná. Debutó allí con la selección en 1957 y, doce años después, en 1969, marcó el gol número 1.000, «O Milésimo», de su carrera profesional, al transformar un penalti para el Santos contra el Vasco da Gama. Pele también disputó su último partido con Brasil en ese estadio, en 1971.

Lista de récords y estadísticas del Flamengo

Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, es uno de los clubes de fútbol más exitosos y con mayor apoyo del mundo. Con sede en Río de Janeiro, ostenta la prestigiosa distinción de no haber descendido nunca de la máxima categoría del fútbol brasileño.

Palmarés y principales títulos

Títulos mundiales: 1 Copa Intercontinental (1981).

Títulos continentales: 4 Copas Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionales: 8 títulos del Campeonato Brasileirão Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionales: 5 títulos de la Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Junior (876), Zico (732)

Más goles: Zico (508), Dida (264)

Racha de imbatibilidad

El Flamengo encadenó de forma célebre 52 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones entre 1978 y 1979, liderado por la generación dorada de Zico y Junior.



