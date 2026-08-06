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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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Traducido por

Cómo comprar entradas del FC Barcelona para 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, La Liga y más

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Barcelona
Primera División

No te pierdas la oportunidad de ver en directo al gigante catalán esta temporada, con todos los sitios donde conseguir entradas

Todo aficionado al fútbol sueña con estar en el Spotify Camp Nou para ver a Lamine Yamal completar una carrera deslumbrante por la banda, a Raphinha destrozar defensas rivales o a Pedri filtrar un pase imposible por el ojo de una aguja.

Mientras el FC Barcelona sigue con su campaña de alto voltaje bajo las órdenes de Hansi Flick, conseguir entradas para ver en directo al conjunto azulgrana en Cataluña sigue siendo una de las experiencias más codiciadas del deporte europeo.

Deja que GOAL te explique dónde encontrar entradas del Barcelona y cuánto cuestan.

Entradas del FC BarcelonaReserva ahora

Próximos partidos del Barcelona 2026/27

Fecha y hora del saque inicialPartidoCompeticiónEntradas
dom., 16 de ago., 20:00FC Barcelona vs Athletic ClubLa LigaEntradas
dom., 23 de ago., 19:00Elche CF vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 30 de ago., 19:00FC Barcelona vs Rayo VallecanoLa LigaEntradas
dom., 6 de sep., 20:00Valencia CF vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
mié., 16 de sep., 20:00FC Barcelona vs Real Racing ClubLa LigaEntradas
dom., 20 de sep., 20:00Sevilla FC vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 27 de sep., 19:00FC Barcelona vs Real SociedadLa LigaEntradas
dom., 4 de oct., 19:00RC Celta Vigo vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 18 de oct., 19:00FC Barcelona vs RCD MallorcaLa LigaEntradas
dom., 25 de oct., 19:00FC Barcelona vs Real MadridLa LigaEntradas
dom., 1 de nov., 19:00CA Osasuna vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 8 de nov., 20:00Atlético Madrid vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 22 de nov., 19:00FC Barcelona vs Villarreal CFLa LigaEntradas
dom., 29 de nov., 19:00Real Betis vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 6 de dic., 19:00FC Barcelona vs Girona FCLa LigaEntradas
dom., 13 de dic., 19:00Deportivo Alavés vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 20 de dic., 19:00FC Barcelona vs UD Las PalmasLa LigaEntradas
dom., 3 de ene., 19:00RCD Espanyol vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 10 de ene., 19:00FC Barcelona vs Getafe CFLa LigaEntradas
dom., 17 de ene., 19:00Athletic Club vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 24 de ene., 19:00FC Barcelona vs Elche CFLa LigaEntradas
dom., 31 de ene., 19:00Rayo Vallecano vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 7 de feb., 20:00FC Barcelona vs Atlético MadridLa LigaEntradas
dom., 14 de feb., 19:00Real Sociedad vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 21 de feb., 19:00FC Barcelona vs Sevilla FCLa LigaEntradas
dom., 28 de feb., 19:00Villarreal CF vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 7 de mar., 19:00FC Barcelona vs RC Celta VigoLa LigaEntradas
dom., 14 de mar., 19:00RCD Mallorca vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 21 de mar., 19:00FC Barcelona vs CA OsasunaLa LigaEntradas
dom., 4 de abr., 20:00Girona FC vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 11 de abr., 20:00FC Barcelona vs Real BetisLa LigaEntradas
dom., 18 de abr., 20:00FC Barcelona vs RCD EspanyolLa LigaEntradas
mié., 21 de abr., 20:00UD Las Palmas vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 2 de may., 20:00FC Barcelona vs Deportivo AlavésLa LigaEntradas
dom., 9 de may., 20:00Real Madrid vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 16 de may., 20:00FC Barcelona vs Valencia CFLa LigaEntradas
dom., 23 de may., 20:00Real Racing Club vs FC BarcelonaLa LigaEntradas
dom., 30 de may., 20:00Getafe CF vs FC BarcelonaLa LigaEntradas

¿Cómo comprar entradas del Barcelona?

Para orientarse en las salidas de entradas del FC Barcelona hay que entender el modelo de asignación escalonada del club:

Primera División
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR
  • Prioridad para los socios del club: Los socios oficiales del club reciben acceso prioritario para comprar entradas individuales antes de que se abran las tandas para el público general.
  • Miembros Premium Culés: Los poseedores de la membresía oficial para aficionados disponen de una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del saque inicial. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los aficionados no residentes que buscan entradas a precio oficial.
  • Tandas para el público general: Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Como los abonados pueden liberar sus asientos de vuelta al sistema a través del programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del encuentro.
  • Mercados secundarios: Para partidos de alta demanda, como El Clásico, eliminatorias europeas o derbis contra el Espanyol, las ventas oficiales se agotan en cuestión de minutos. Plataformas de reventa verificadas como StubHub ofrecen transferencias garantizadas de entradas móviles para aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan asegurar sus asientos con mucha antelación.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Barcelona?

Para quienes deseen comprar entradas del Barcelona en el Camp Nou partido a partido, los precios para adultos oscilan entre 50-120 € cuando se adquieren directamente a través del club. El precio fluctúa en función del rival y de la ubicación del asiento en el estadio.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Entradas en sitios de reventa secundarios como StubHub.

Como la mayoría de equipos de La Liga, el Barcelona ofrece precios escalonados en función de los grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los enfrentamientos de cartel ante grandes rivales, como El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), que entran en la categoría más alta, con el consiguiente aumento de precios.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona. En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de aforo y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.

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Conseguir entradas del Barcelona brinda a los aficionados una oportunidad inolvidable de ver en directo en el estadio patrones de pase elaborados y talento plagado de estrellas. Antes de cerrar tus elecciones finales de cupones o personalizar tus boletos de acumuladas, asegúrate de aprovechar las ofertas prémium para nuevos clientes. Te animamos a explorar nuestro desglose actualizado de la oferta de bienvenida de parimatch para mejorar tu experiencia en el torneo.

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