El Chelsea afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Xabi Alonso, incorporado después de que una campaña caótica terminara con el despido de Enzo Maresca, el breve paso de Liam Rosenior, que apenas duró tres meses, y con el club en una decepcionante décima posición, sin fútbol europeo esta temporada.
GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Stamford Bridge.
Calendario completo del Chelsea en la Premier League 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|lun 24 ago 2026, 20:00
|Fulham vs Chelsea
|Craven Cottage (fuera)
|Premier League
|Entradas
|dom 30 ago 2026, 14:00
|Chelsea vs Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|dom 6 sept 2026, 16:30
|Arsenal vs Chelsea
|Emirates Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 12 sept 2026, 15:00
|Chelsea vs Hull City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|vie 18 sept 2026, 20:00
|Brentford vs Chelsea
|Gtech Community Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 10 oct 2026, 15:00
|Chelsea vs Bournemouth
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 17 oct 2026, 15:00
|Everton vs Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 24 oct 2026, 15:00
|Chelsea vs Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 31 oct 2026, 16:00
|Chelsea vs Manchester United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 7 nov 2026, 15:00
|Sunderland vs Chelsea
|Stadium of Light (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 21 nov 2026, 15:00
|Chelsea vs Leeds United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 28 nov 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Chelsea
|The City Ground (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié 2 dic 2026, 20:00
|Chelsea vs Crystal Palace
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 5 dic 2026, 15:00
|Chelsea vs Liverpool
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 12 dic 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 19 dic 2026, 15:00
|Chelsea vs Aston Villa
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 26 dic 2026, 15:00
|Coventry City vs Chelsea
|Coventry Building Society Arena (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié 30 dic 2026, 20:00
|Ipswich Town vs Chelsea
|Portman Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 2 ene 2027, 15:00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|mié 6 ene 2027, 20:00
|Crystal Palace vs Chelsea
|Selhurst Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 16 ene 2027, 15:00
|Chelsea vs Sunderland
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 23 ene 2027, 15:00
|Leeds United vs Chelsea
|Elland Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 30 ene 2027, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 6 feb 2027, 15:00
|Manchester United vs Chelsea
|Old Trafford (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié 10 feb 2027, 20:00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 20 feb 2027, 15:00
|Chelsea vs Ipswich Town
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 27 feb 2027, 15:00
|Aston Villa vs Chelsea
|Villa Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié 3 mar 2027, 20:00
|Chelsea vs Coventry City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 13 mar 2027, 15:00
|Chelsea vs Arsenal
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 20 mar 2027, 16:00
|Hull City vs Chelsea
|MKM Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 10 abr 2027, 15:00
|Chelsea vs Fulham
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 17 abr 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Chelsea
|American Express Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 24 abr 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb 1 may 2027, 15:00
|Liverpool vs Chelsea
|Anfield (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 8 may 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb 15 may 2027, 15:00
|Chelsea vs Everton
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
|dom 23 may 2027, 15:00
|Bournemouth vs Chelsea
|Vitality Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|dom 30 may 2027, 16:00
|Chelsea vs Brentford
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Entradas
¿Cómo comprar entradas del Chelsea?
Las entradas se venden a través del portal oficial de venta del club, con prioridad normalmente para socios y abonados antes de cualquier venta más amplia.
La demanda es especialmente alta para los derbis londinenses contra Arsenal y Tottenham, además de las visitas de Liverpool, Manchester City y Manchester United.
Si las entradas oficiales están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen una vía alternativa para llegar a Stamford Bridge.
¿Cuánto cuestan las entradas del Chelsea?
Los precios varían de forma significativa según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados mencionados arriba tienen los recargos más altos.
Los precios de los abonos y de las entradas partido a partido para 2026/27 deben confirmarse directamente en la web oficial del Chelsea, ya que las tarifas se revisan cada verano.
¿Qué hay que saber sobre Stamford Bridge?
El Chelsea juega en Stamford Bridge desde la fundación del club en 1905, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos que siguen en uso en el fútbol inglés.
El estadio tiene capacidad para poco más de 40.000 aficionados, bastante menos que la mayoría de los rivales del Chelsea en la lucha por el título, y a menudo se atribuye a su diseño cerrado y compacto la creación de una de las atmósferas más intensas de la Premier League en las noches europeas.
Los planes, debatidos desde hace tiempo, para remodelar o sustituir el estadio se han tratado bajo la actual propiedad del club, pero no se ha confirmado ningún calendario definitivo y Stamford Bridge sigue siendo la casa del Chelsea para la temporada 2026/27.