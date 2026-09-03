Todo aficionado al fútbol sueña con estar en el Spotify Camp Nou para ver a Lamine Yamal firmar una deslumbrante incursión por la banda, a Raphinha destrozar defensas rivales o a Pedri filtrar un pase imposible por el ojo de una aguja.

Mientras el FC Barcelona persigue la gloria en la Champions League bajo las órdenes de Hansi Flick, conseguir entradas para ver al conjunto azulgrana en la principal competición europea de clubes sigue siendo una de las experiencias más codiciadas del fútbol mundial.

Deja que GOAL te explique dónde encontrar entradas del Barcelona para la Champions League y cuánto cuestan.

Partidos del Barcelona en la Champions League 2026/27

Fecha y hora del saque inicial Partido Jornada Entradas Mié. 9 sep., 18:45 Barcelona vs Feyenoord Jornada 1 Entradas Mar. 13 oct. Galatasaray vs Barcelona Jornada 2 Entradas Mar. 20 oct. Paris Saint-Germain vs Barcelona Jornada 3 Entradas Mar. 3 nov. Barcelona vs Aston Villa Jornada 4 Entradas Mié. 25 nov., 18:45 Sabah vs Barcelona Jornada 5 Entradas Mar. 8 dic. Barcelona vs Manchester City Jornada 6 Entradas Mié. 20 ene. Sporting CP vs Barcelona Jornada 7 Entradas Mié. 27 ene. Barcelona vs Como Jornada 8 Entradas

¿Cómo comprar entradas del Barcelona para la Champions League?

Entender el modelo de asignación por niveles del club es clave para moverse entre las distintas tandas de entradas del FC Barcelona para las noches europeas:

Prioridad para socios: Los socios oficiales del club reciben acceso prioritario para comprar entradas individuales antes de que salgan a la venta para el público general, y esto se aplica a los partidos de la Champions League en el Camp Nou igual que ocurre en La Liga.

Miembros Premium Culés: Los poseedores de la membresía oficial para aficionados disponen de una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del saque inicial. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los seguidores no residentes que busquen entradas a precio oficial para una noche de Champions League.

Venta para el público general: Las localidades de admisión general que queden se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes de la jornada. Como los abonados pueden liberar sus asientos al sistema mediante el programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeñas tandas hasta el mismo día del partido, especialmente para los grandes encuentros europeos.

Mercados secundarios: Para las eliminatorias de Champions League con mayor demanda, como la visita del Manchester City o el viaje para medirse al Paris Saint-Germain, las tandas oficiales pueden agotarse en cuestión de minutos. Plataformas de reventa verificadas como LiveFootballTickets ofrecen transferencias garantizadas de entradas móviles para aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan asegurar sus asientos con mucha antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas del Barcelona para la Champions League?

Para quienes deseen comprar entradas del Barcelona para la Champions League en el Camp Nou partido a partido, los precios para adultos suelen arrancar aproximadamente entre 50 € y 120 € cuando se adquieren directamente a través del club, aunque las grandes noches europeas ante rivales como el Manchester City suelen situarse en la parte alta de esa franja.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre disponibilidad y precios. También hay entradas disponibles en sitios secundarios de reventa como LiveFootballTickets para los partidos en los que las asignaciones oficiales ya se han agotado.

Como la mayoría de los clubes en competición europea, el Barcelona ofrece precios escalonados según los grupos de edad, incluidos adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio influye de forma significativa en el precio de la entrada, y las vistas centrales premium son las más caras. Las mayores noches europeas de la temporada, como el duelo de la fase de liga contra el Manchester City, entran en la categoría más alta, por lo que los precios suben en consecuencia.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou se construyó en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona. En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad para 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio con mayor aforo de Europa y en el tercer estadio de fútbol asociación más grande del mundo.

Conseguir entradas del Barcelona para la Champions League brinda a los aficionados una oportunidad inolvidable de disfrutar en directo en el estadio de patrones de pase elaborados y talento repleto de estrellas, frente a algunos de los mejores equipos que puede ofrecer Europa.