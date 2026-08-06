Premier League Arsenal afronta la nueva temporada como campeón de la Premier League, tras poner fin a una espera de 22 años por el título

El Arsenal afronta la 2026/27 como campeón de la Premier League, tras poner fin a una espera de 22 años por el título y alcanzar la final de la Champions League, donde perdió contra el PSG en los penaltis. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para la defensa del título, incluido cómo ver en acción a Saka, Ødegaard y Gyökeres.

Próximos partidos del Arsenal en 2026/27 y entradas

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas dom. 9 ago. 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amistoso de pretemporada Entradas mié. 12 ago. 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (casa) Amistoso de pretemporada Entradas dom. 16 ago. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Entradas vie. 21 ago. 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (fuera) Premier League Entradas sáb. 5 sept. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 12 sept. 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (fuera) Premier League Entradas sáb. 19 sept. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (fuera) Premier League Entradas sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (fuera) Premier League Entradas sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (fuera) Premier League Entradas sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (fuera) Premier League Entradas mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (fuera) Premier League Entradas sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (fuera) Premier League Entradas sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (fuera) Premier League Entradas mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (fuera) Premier League Entradas sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (fuera) Premier League Entradas sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 1 may. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 8 may. 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (fuera) Premier League Entradas sáb. 15 may. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas dom. 23 may. 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (fuera) Premier League Entradas dom. 30 may. 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Arsenal para la Premier League?

Las opciones de venta de entradas para lo que resta de la temporada 2025-26 son extremadamente limitadas debido a la posición del Arsenal en la liga.

Las entradas para partidos individuales se venden a través del portal oficial, pero la demanda ha hecho que casi todos los partidos se agoten en cuestión de minutos desde la apertura del sorteo para Red Members.

Las principales formas de conseguir una entrada ahora son:

El Official Ticket Exchange: es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a precio nominal devueltas por abonados. Con la pelea por el título al rojo vivo, se anima a los aficionados a consultarlo a diario.

Sorteos para Red Members: el Arsenal sigue utilizando un sistema de sorteo para los partidos restantes en casa contra Bournemouth, Newcastle y Fulham. Los solicitantes que resulten elegidos pueden comprar a precio nominal.

Vendedores secundarios: con los canales oficiales agotados, plataformas como StubHub ofrecen una forma de asistir a estos históricos partidos de cierre.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Premier League?

Como vigente campeón, las opciones de entradas para los partidos del Arsenal en casa siguen teniendo una demanda extremadamente alta. Para los aficionados que esperan ver al Arsenal en acción en la Premier League en el Emirates Stadium, el precio de una entrada puede variar considerablemente en función del método de compra, el rival y la ubicación del asiento.

La forma más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de entradas del club Arsenal. Sin embargo, estas están disponibles casi exclusivamente para los miembros oficiales del Arsenal y son muy escasas. El club opera un sistema de precios por niveles en función del rival, categorizado como A, B y C, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios medios de las entradas oficiales de adulto, cuando se compran a través del sorteo para socios o del Ticket Exchange oficial del club, suelen situarse dentro de los siguientes rangos:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £

Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): 45 £ - 75 £

Partidos de categoría A (rivales de primer nivel, p. ej., Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

Es importante señalar que las entradas vendidas en el Arsenal Ticket Exchange, la plataforma oficial de reventa del club para socios, siempre se venden a precio nominal. Esto significa que un abonado o un socio que ya no pueda asistir a un partido puede vender su entrada a otro socio por el precio original que pagó.

El mercado secundario es una alternativa habitual para conseguir entradas del Arsenal. Los precios en estas plataformas, como StubHub, vienen dictados por la demanda y pueden fluctuar considerablemente a medida que se acerca un partido.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Arsenal?

Un abono de temporada del Arsenal es la única forma garantizada de asegurarte de poder estar en todos los partidos en casa en el Emirates Stadium durante una temporada de la Premier League. Te garantiza un asiento reservado y un sitio en la grada para toda la acción.

Eso sí, ten en cuenta que los abonos de temporada no están disponibles para posibles nuevos compradores en este momento. Quienes deseen obtener uno deben inscribirse en la lista de espera del club, donde se les informará cuando haya disponibilidad para comprarlos. También puedes consultar los precios más recientes de los abonos de temporada en la web del Arsenal.

Todo lo que necesitas saber sobre el Emirates Stadium

El Arsenal juega en el Emirates Stadium desde su inauguración el 22 de julio de 2006, con un partido homenaje a la leyenda del club Dennis Bergkamp. El traslado puso fin a más de 90 años en Highbury, hogar del Arsenal desde 1913, cuya capacidad acabó limitada a poco menos de 39.000 espectadores por las gradas Art Déco protegidas y las calles residenciales de alrededor, sin margen realista para ampliar.

El Emirates se construyó en un solar industrial reurbanizado en Ashburton Grove, en Holloway, al norte de Londres, con un coste de alrededor de 390 millones de libras, y fue diseñado por HOK Sport, ahora conocida como Populous. Con una capacidad actual de 60.704 espectadores, es el tercer estadio de club más grande de Inglaterra, por detrás de Old Trafford y del Tottenham Hotspur Stadium, y el mayor campo de la Premier League en Londres al margen de Wembley. El récord de asistencia es de 60.383, establecido durante un partido contra el Wolverhampton Wanderers en noviembre de 2019. El equipo femenino del Arsenal también convirtió el Emirates en su casa permanente a partir de la temporada 2024/25.

La ampliación ha sido un tema recurrente desde la apertura del estadio, y esa conversación ha cobrado fuerza tras el título del Arsenal y su recorrido hasta la final de la Champions League en 2025/26. Según se informa, el club ha mantenido conversaciones con Populous, los arquitectos originales, sobre la posibilidad de aumentar la capacidad por encima de 70.000, aunque no se han confirmado planes definitivos, permiso urbanístico ni calendario, y algunos informes sugieren que un incremento más modesto de alrededor de 5.000 asientos destinado a espacio adicional de hospitality es el desenlace más realista. Los aficionados no deben esperar cambios en la capacidad para los días de partido de cara a la temporada 2026/27.

El estadio está muy bien conectado por transporte público, con la estación de metro Arsenal en la línea Piccadilly a un corto paseo, además de las cercanas estaciones de Finsbury Park y Drayton Park. Dado el volumen de aficionados que se desplazan en día de partido, se recomienda llegar con tiempo.