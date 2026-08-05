Al-Nassr afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo todavía liderando el ataque en Al-Awwal Park. Aquí te contamos cómo comprar entradas, cuánto cuestan y el calendario completo de la temporada.
Al-Nassr protagonizó el mayor golpe de todos cuando fichó a Cristiano Ronaldo en 2022, y desde entonces la asistencia a la Saudi Pro League no ha dejado de crecer. GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre la compra de entradas para los partidos de Al-Nassr, incluido cómo adquirirlas y cuánto cuestan.
Partidos de Al-Nassr SC 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Entradas
|15 de ago. de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de ago. de 2026, 14:00 (King Cup)
|Al Diriyah vs Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Entradas
|21 de ago. de 2026, 12:00
|Al Riyadh vs Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Entradas
|25 de ago. de 2026, 14:00
|Al-Ettifaq vs Al Nassr
|Al Ettifaq Club Stadium, Dammam
|Entradas
|28 de ago. de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|5 de sep. de 2026, 14:00
|Al Ittihad vs Al Nassr
|Alinma Stadium, Yeda
|Entradas
|9 de sep. de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Abha
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|10 de sep. de 2026, 14:00
|Al Khaleej vs Al Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Entradas
|17 de sep. de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|9 de oct. de 2026, 13:00
|Al Ahli vs Al Nassr
|Alinma Stadium, Yeda
|Entradas
|15 de oct. de 2026, 13:00
|Al Nassr vs Neom SC
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|22 de oct. de 2026, 13:00
|Al-Faisaly vs Al Nassr
|Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah
|Entradas
|29 de oct. de 2026, 13:00
|Al Nassr vs Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|5 de nov. de 2026, 12:00
|Al Hazem vs Al Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Entradas
|20 de nov. de 2026, 12:00
|Al Nassr vs Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|26 de nov. de 2026, 12:00
|Al Nassr vs Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|3 de dic. de 2026, 12:00
|Al-Fayha vs Al Nassr
|Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah
|Entradas
|10 de dic. de 2026, 12:00
|Al Nassr vs Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|14 de dic. de 2026, 12:00
|Al Fateh vs Al Nassr
|Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa
|Entradas
|11 de feb. de 2027, 15:00
|Al Nassr vs Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de feb. de 2027, 15:00
|Al Nassr vs Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|25 de feb. de 2027, 15:00
|Al-Taawoun vs Al Nassr
|Al Taawoun Club Stadium, Buraydah
|Entradas
|11 de mar. de 2027, 14:00
|Al Nassr vs Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de mar. de 2027, 15:00
|Abha vs Al Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha
|Entradas
|2 de abr. de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|8 de abr. de 2027, 13:00
|Al Diriyah vs Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Entradas
|15 de abr. de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de abr. de 2027, 13:00
|Neom SC vs Al Nassr
|King Khalid Sports City, Tabuk
|Entradas
|22 de abr. de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|29 de abr. de 2027, 13:00
|Al Kholood vs Al Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Entradas
|6 de may. de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|12 de may. de 2027, 13:00
|Al Qadsiah vs Al Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Entradas
|20 de may. de 2027, 13:00
|Al Shabab vs Al Nassr
|SHG Arena, Riad
|Entradas
|24 de may. de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|28 de may. de 2027, 13:00
|Al Hilal vs Al Nassr
|Kingdom Arena, Riad
|Entradas
Nota: La Saudi Pro League se detiene del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 para dar paso a la Copa Asiática de la AFC 2027, que Arabia Saudí alberga, antes de que la campaña de Al-Nassr se reanude en febrero. Los horarios de inicio figuran tal y como se han publicado y están sujetos a cambios a medida que se acerque el día del partido.
Cómo comprar entradas para Al-Nassr 2026/27
Para comprar entradas para los partidos de Al-Nassr, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches». También puedes conseguir entradas a través del sitio de Al-Awwal Park o de WeBook.com.
Escudo del Al Nassr FC Saudi Pro League Al Nassr FC 15 de ago. de 2026 14:00 Escudo del Al Fateh FC Al Fateh FC
Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.
Para los partidos más populares, como el derbi de Riad (Al-Hilal vs Al-Nassr), es aconsejable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para no quedarte sin los asientos que quieres.
No necesitas ser socio del club para comprar entradas para un solo partido, pero Al-Nassr sí ofrece paquetes de membresía Diamond y Seasonal. Las membresías Diamond garantizan entradas para todas las competiciones, mientras que las membresías Seasonal, que tienen varios niveles que van del Fan Tier al Platinum Tier, incluyen ventajas y entradas que aumentan de valor según el nivel.Dado que las plataformas oficiales como Webook y el sitio de la Saudi Pro League suelen agotar las entradas en cuestión de minutos para los partidos de mayor demanda, mercados secundarios de confianza como Ticombo ofrecen la mejor opción para conseguir entradas verificadas para los partidos.
¿Cuánto cuestan las entradas de Al-Nassr 2026/27?
Los precios de las entradas de Al-Nassr varían en función del partido, la categoría del asiento y la demanda. Las opciones de asientos prémium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen precios más altos, mientras que las entradas de admisión general ofrecen opciones más asequibles.
Los precios suelen oscilar entre 185 SAR y 1.875 SAR o más para los partidos de mayor cartel.
Sigue el sitio oficial de la liga o el sitio de Al-Awwal Park para obtener información adicional sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.
Todo lo que necesitas saber sobre Al-Nassr
Al-Nassr, fundado en 1955, es una de las potencias tradicionales de la Saudi Pro League y tiene su sede en la capital, Riad. Al Hilal y Al-Nassr siempre han sido dos de las fuerzas más dominantes del panorama saudí, y han mantenido ese impulso desde que la Saudi Pro League nació en 2007.
Al-Nassr por fin volvió a hacerse con el título en 2025/26, al conquistar su 11.ª liga saudí con Ange Postecoglou y poner fin a una larga espera para los Nassrawis. Con Cristiano Ronaldo todavía liderando el ataque, afronta la 2026/27 como campeón y claro favorito para revalidar su corona.
Aunque Ronaldo sigue siendo el fichaje más famoso que ha jugado en Al-Nassr en los últimos tiempos, una larga lista de estrellas mundiales destacadas ha vestido de amarillo y azul a lo largo de los años, incluidos Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar y David Ospina. El club ha seguido reforzando su plantilla año tras año a medida que el perfil global del fútbol saudí sigue creciendo, con Arabia Saudí dispuesta a albergar la Copa Asiática de la AFC 2027 durante esta misma temporada.
Historia de Al-Awwal Park
Al-Awwal Park, anteriormente conocido como King Saud University Stadium y Mrsool Park, es el estadio de Al-Nassr desde 2020. En septiembre de ese año, la Saudi Media Company (SMC) obtuvo los derechos de gestión para operar el estadio, y firmó con Al-Nassr para que se convirtiera en inquilino. En abril de 2023, el estadio pasó a llamarse Al-Awwal Park después de que Saudi Awwal Bank firmara un acuerdo de patrocinio de 15 millones de dólares.
Al-Awwal Park está situado dentro del complejo King Saud University Stadium, en el oeste de Riad, justo al sur del King Abdullah Financial District, y puede acoger hasta 26.000 aficionados en un día de partido. El estadio también ha albergado otros eventos deportivos y de entretenimiento, entre ellos el Crown Jewel de la WWE, en dos ocasiones, y veladas del PFL Championship.