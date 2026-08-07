Al-Hilal afronta la temporada 2026/27 con el objetivo de recuperar el título de la Saudi Pro League, después de que una racha de 24 partidos sin perder no bastara para alcanzar a Al-Nassr la pasada campaña. Simone Inzaghi continúa como entrenador, con Crysencio Summerville como la gran incorporación del verano. Como el club más laureado de Asia, con 21 títulos de liga desde 1962, Al-Hilal sigue siendo una de las entradas más cotizadas del fútbol saudí. Esto es todo lo que GOAL tiene sobre cómo comprar entradas para la próxima temporada.

Calendario de Al-Hilal en la Saudi Pro League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Vie. 14 de ago. de 2026, 23:00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Entradas Jue. 20 de ago. de 2026, 23:00 Al Fayha vs Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Vie. 28 de ago. de 2026, 23:00 Al Khaleej vs Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Mar. 1 de sep. de 2026, 23:00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, ida) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, jornada 3 Entradas Vie. 4 de sep. de 2026, 23:00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (fuera) Saudi Pro League Entradas Lun. 7 de sep. de 2026, 23:00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Entradas Por confirmar — jornada 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, ida) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, jornada 8 Entradas Por confirmar — jornada 17 Al Nassr vs Al Hilal (derbi de Riad, ida) Al-Awwal Park (fuera) Saudi Pro League, jornada 17 Entradas Por confirmar — jornada 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City (fuera) Saudi Pro League, jornada 20 Entradas Por confirmar — jornada 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fuera) Saudi Pro League, jornada 25 Entradas Por confirmar — jornada 34 (última jornada) Al Hilal vs Al Nassr (derbi de Riad, vuelta) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, jornada 34 Entradas

Al-Hilal también competirá en la Copa del Rey y en la AFC Champions League Elite, con esos calendarios confirmados después de sus respectivos sorteos.

Cómo comprar entradas para Al-Hilal

La vía más fiable es la sección "Fixture/Tickets" del sitio oficial de la SPL, o directamente a través de la web de Kingdom Arena.

Las jornadas suelen disputarse de jueves a sábado para adaptarse al fin de semana saudí, con las entradas a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para el derbi de Riad y otros partidos destacados, compra en cuanto salgan a la venta.

No se requiere membresía para entradas de partido único, pero Al-Hilal ofrece ocho niveles de membresía, desde Basic (115 SAR) hasta Platinum, todos con compra prioritaria de entradas incluida.

hasta Platinum, todos con compra prioritaria de entradas incluida. Si los canales oficiales agotan existencias, plataformas secundarias como Ticombo ofrecen entradas desde 49 SAR.

Cuánto cuestan las entradas de Al-Hilal

Admisión general y asientos estándar: normalmente 50-1.500+ SAR , según el rival y la categoría del asiento.

normalmente , según el rival y la categoría del asiento. Los palcos VIP y las suites ejecutivas alcanzan los precios más altos, especialmente para el derbi de Riad y los Clásicos.

alcanzan los precios más altos, especialmente para el derbi de Riad y los Clásicos. Las entradas en el mercado secundario a través de Ticombo empiezan en 49 SAR , aunque los precios fluctúan según la demanda.

a través de empiezan en , aunque los precios fluctúan según la demanda. Consulta la web oficial de la SPL o la de Kingdom Arena para conocer la disponibilidad más reciente.

Qué esperar de Al-Hilal en 2026/27

Al-Hilal, fundado en 1957, es uno de los únicos tres clubes que han jugado en todas las temporadas de la Saudi Pro League desde su creación, y sigue siendo el club más laureado de Asia con 70 títulos en total. Su título de 2023/24, ganado sin perder bajo la campaña de 40 goles de Aleksandar Mitrovic, sigue siendo un punto culminante, pero la pasada temporada terminó con decepción: una racha de 24 partidos sin perder no fue suficiente para superar a Al-Nassr y Al-Hilal acabó subcampeón.

Simone Inzaghi, nombrado en junio de 2025, sigue como entrenador para la 2026/27. La plantilla sigue repleta de talento internacional, con la llegada este verano de Crysencio Summerville procedente del West Ham por unos 64,5 millones de libras para unirse a un grupo que ya incluye a Darwin Nunez, Theo Hernandez y Joao Cancelo. Se espera que Al-Hilal vuelva a pelear en todos los frentes esta temporada.

Historia del Kingdom Arena

Al-Hilal disputa sus partidos en casa en el Kingdom Arena desde febrero de 2024, con un aforo de hasta 30.000 espectadores en su configuración para fútbol. Situado en Boulevard City, en el noroeste de Riad, su construcción comenzó a mediados de 2023, con Kingdom Holding Company (KHC) invirtiendo en el recinto ese mes de septiembre a cambio de los derechos de denominación, y con Al-Hilal acordando convertirlo en su hogar permanente. El estadio cuenta con un techo retráctil y una pantalla de vídeo de cuatro caras suspendida sobre el punto central, y también acoge eventos vinculados al calendario de entretenimiento invernal Riyadh Season.