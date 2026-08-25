El Ajax está decidido a volver a lo más alto de la liga neerlandesa y proclamarse campeón de nuevo. Puede haber conquistado el título de la Eredivisie en 36 ocasiones en el pasado, pero no reina desde 2022 y ha terminado 5.º en dos de las tres campañas anteriores.

El exentrenador del Girona, Michel, ha tomado las riendas del Ajax tras un periodo de 12 meses muy tumultuoso para el club de Ámsterdam, durante el cual tres entrenadores, John Heitinga, Fred Grim y Oscar Garcia, llegaron y se marcharon. Con nombres estelares como Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt y Marc-André ter Stegen en la plantilla, el nuevo técnico confiará en ver actuaciones positivas esta temporada.

Puede que últimamente los resultados no siempre hayan acompañado al Ajax, pero en el Johan Cruyff Arena siempre está garantizado un ambiente electrizante, generado por multitudes de más de 50.000 espectadores. Puedes reservar entradas hoy mismo para disfrutar de todo lo que ofrece el Ajax.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir asientos para los próximos partidos del Ajax, incluido dónde comprarlos, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Ajax

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Jue., 27 de ago. (20:00) Playoff de la UECL: Ajax vs FC Sion Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas Dom., 30 de ago. (16:45) Telstar vs Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Entradas Sáb., 5 de sep. (20:00) Ajax vs PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas Sáb., 12 de sep. (20:00) Fortuna Sittard vs Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Entradas Mar., 15 de sep. (20:00) Ajax vs Willem II Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas Sáb., 19 de sep. (20:00) Ajax vs Excelsior Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas Sáb., 10 de oct. (21:00) Ajax vs NEC Johan Cruijff Arena (Ámsterdam) Entradas Dom., 18 de oct. (16:45) Groningen vs Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Entradas Dom., 25 de oct. (16:45) Sparta Rotterdam vs Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Entradas

Cómo comprar entradas del Ajax

Las entradas oficiales para los partidos del Ajax pueden comprarse online en la Official Ajax Ticketshop o a través de la Official Ajax Resale Platform integrada en el club.

Antes de realizar una compra, debes descargar la Official Ajax App o visitar la web del club para crear una cuenta de 'My Ajax'. Los aficionados internacionales deben verificar su identidad a través de la app mediante un sistema automatizado (Mitek), escaneando un pasaporte válido o un documento de identidad.

Los partidos de alta demanda rara vez salen a la venta general. Para asegurarse entradas con antelación, los aficionados pueden comprar una membresía de la Ajax Supporters Association o una Club Card digital directamente desde su cuenta.

El Ajax suele poner las entradas a la venta en ventanas cronológicas escalonadas según el nivel de prioridad, normalmente a partir de las 10:00 (CET) en sus respectivas fechas:

Cronograma habitual de venta Nivel de prioridad Día 1 (prioridad más alta) Abonados de temporada Día 2 Miembros de la Supporters Association Día 3 Poseedores de Club Card Día 4 (si sigue habiendo disponibilidad) Público general (cuentas verificadas)

Además, los aficionados pueden comprar entradas del Ajax en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar asientos por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Ajax?

Las entradas oficiales para los partidos del Ajax compradas directamente a través del club suelen arrancar entre 25 € y 35 € para asientos en los fondos, y suben hasta 50 €-100 € o más para ubicaciones premium en la tribuna lateral, dependiendo del perfil del rival y del nivel del partido.

La distribución de entradas en el Johan Cruijff ArenA se divide en tres categorías principales de precios, estructuradas en torno a cuatro tribunas geográficas:

Categoría de entrada Ubicación en el estadio Rango oficial de precio base Categoría 1 Tribuna lateral, anillo inferior (gradas Este y Oeste) 50 €-100 €+ Categoría 2 Tribuna lateral, anillo superior (gradas Este y Oeste) 40 €-75 € Categoría 3 Fondo inferior y superior (gradas Norte y Sur) 25 €–35 €

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Johan Cruijff Arena

El Johan Cruijff ArenA, situado en el distrito de Zuidoost de Ámsterdam, es un recinto deportivo y de entretenimiento de primer nivel mundial, y el icónico estadio del Ajax y de la selección neerlandesa de fútbol, con capacidad para 55.865 espectadores.

A mediados de la década de 1980, Ámsterdam diseñó un nuevo estadio para liderar su candidatura a los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Cuando Barcelona ganó la candidatura, la ciudad reutilizó los planos para convertirlos en un recinto multiusos hipermoderno.

El Ajax también necesitaba urgentemente una nueva casa. Su querido pero compacto estadio, De Meer, tenía un máximo de 19.000 asientos, lo que le obligaba a disputar los grandes choques europeos en el antiguo Estadio Olímpico.

En 1996, la reina Beatrix inauguró oficialmente el nuevo estadio como Amsterdam ArenA. El partido de apertura enfrentó al Ajax con el gigante italiano AC Milan. En 2018, el estadio pasó a llamarse oficialmente Johan Cruijff ArenA para honrar al legendario jugador del Ajax y del fútbol neerlandés, fallecido en 2016.

Eventos históricos celebrados en el Johan Cruijff ArenA:

Thrillers de fútbol: el recinto de Ámsterdam acogió la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 1998 (Real Madrid 1-0 Juventus) y la final de la UEFA Europa League de 2013 (Chelsea 2-1 Benfica), además de múltiples partidos durante la Eurocopa 2000 y la Eurocopa 2020.

El bautismo de Tina Turner: antes incluso de que el Ajax hubiera disputado un partido de liga en el estadio completamente nuevo, el icono pop Tina Turner actuó allí en tres conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas, atrayendo a más de 150.000 aficionados.

Megastars globales: el estadio es una parada de primer nivel para conciertos en Europa, y ha acogido actuaciones legendarias de Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift y Coldplay.

Fútbol americano y deportes de combate: de 1997 a 2007, el estadio fue la casa de los Amsterdam Admirals de NFL Europe, y también se transforma con frecuencia para acoger grandes eventos internacionales de kickboxing.

Gradas empinadas: las tribunas están entre las más empinadas del fútbol europeo, con el segundo anillo situado en un vertiginoso ángulo de 37 grados para mantener a los aficionados lo más cerca posible del terreno de juego.

Récords y estadísticas del Ajax

El Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) es históricamente el club de fútbol más exitoso de los Países Bajos y figura como uno de los equipos con mayor influencia cultural en la historia del fútbol mundial.

Fundado en 1900, el club fue pionero de la revolucionaria filosofía del 'fútbol total' y estableció una cantera de fama mundial.

Palmarés del club y principales trofeos

Eredivisie (campeonato neerlandés) : 36 títulos

KNVB Cup (copa neerlandesa) : 20 títulos

Liga de Campeones de la UEFA / Copa de Europa : 4 títulos (1971, 1972, 1973 y 1995)

UEFA Europa League / Copa de la UEFA : 1 título (1992)

Recopa de Europa : 1 título (1987)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Más goles: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

El Grand Slam

El Ajax es uno de los cinco únicos clubes, junto a Juventus, Bayern Munich, Manchester United y Chelsea, que han ganado las tres grandes competiciones históricas de clubes de la UEFA (Liga de Campeones, Recopa de Europa y Copa de la UEFA).

Cerrojo defensivo

En la temporada 2009-10, bajo las órdenes de Martin Jol, el Ajax estableció un récord de la Eredivisie al encajar solo 4 goles en casa en toda la temporada, mientras marcó 106 goles ligueros en total.

La retirada del No.14

El Ajax retiró permanentemente la camiseta con el No.14 en 2007 para honrar el irreemplazable legado de Johan Cruyff.



