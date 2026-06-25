Pese a perder ante Francia y Noruega en sus primeros partidos, Senegal e Irak aún pueden avanzar a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Como ocho de los doce terceros clasificados avanzarán a la ronda de 32, el que gane este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto mantendrá vivo su sueño mundialista.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para el Senegal-Irak, incluidos precios, detalles del estadio y dónde reservarlas.

¿Cuándo es el partido entre Senegal e Irak?

Fecha Hora local de inicio Sede Entradas Viernes 26 de junio Senegal - Irak (15:00, hora del Este) BMO Field, Toronto Entradas

Calendario de Senegal para el Mundial de 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este) Estadio MetLife , East Rutherford, Nueva Jersey Noruega ganó 3-2 Viernes 26 de junio Senegal vs Irak (15:00, hora del Este) BMO Field, Toronto Entradas

Calendario de Irak para el Mundial de 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Resultado final / Entradas Martes, 16 de junio Irak vs. Noruega Estadio Gillette, Foxborough Noruega ganó 4-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak Lincoln Financial Field, Filadelfia Francia ganó 3-0 Viernes 26 de junio Senegal vs. Irak (15:00, hora del Este) BMO Field, Toronto Entradas

Cómo comprar entradas para Senegal - Irak:

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Senegal-Irak?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos se partió de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El partido entre Senegal e Irak se jugará en el BMO Field de Toronto, hogar del Toronto FC y uno de los estadios de fútbol más destacados de Canadá.

Ubicado cerca del centro de Toronto, este estadio ha albergado partidos internacionales, encuentros de la MLS y eventos deportivos de renombre, por lo que será una sede clave para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Tras las obras de ampliación, el estadio podrá albergar a más de 45 000 aficionados durante la Copa del Mundo.

Se espera una gran afluencia de aficionados de Senegal e Irak, por lo que el ambiente en el BMO Field promete ser de los más animados de la fase de grupos.