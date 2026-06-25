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Cómo comprar entradas de última hora para Senegal vs. Irak: precios de Mundial, info del BMO Field y más

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El tercer puesto del Grupo I está en juego y tú podrías estar allí para ver quién se lo lleva

Pese a perder ante Francia y Noruega en sus primeros partidos, Senegal e Irak aún pueden avanzar a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Como ocho de los doce terceros clasificados avanzarán a la ronda de 32, el que gane este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto mantendrá vivo su sueño mundialista.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para el Senegal-Irak, incluidos precios, detalles del estadio y dónde reservarlas.

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¿Cuándo es el partido entre Senegal e Irak?

FechaHora local de inicioSedeEntradas
Viernes 26 de junioSenegal - Irak (15:00, hora del Este)BMO Field, TorontoEntradas

Calendario de Senegal para el Mundial de 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Martes, 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este)MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva JerseyFrancia ganó 3-1
Lunes 22 de junioNoruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva JerseyNoruega ganó 3-2
Viernes 26 de junioSenegal vs Irak (15:00, hora del Este)BMO Field, TorontoEntradas

Calendario de Irak para el Mundial de 2026

FechaPartido (hora local de inicio)LugarResultado final / Entradas
Martes, 16 de junioIrak vs. NoruegaEstadio Gillette, FoxboroughNoruega ganó 4-1
Lunes 22 de junioFrancia vs. IrakLincoln Financial Field, FiladelfiaFrancia ganó 3-0
Viernes 26 de junioSenegal vs. Irak (15:00, hora del Este)BMO Field, TorontoEntradas

Cómo comprar entradas para Senegal - Irak:

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Senegal-Irak?

La FIFA aplica precios variables: en la fase de grupos se partió de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y Final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El partido entre Senegal e Irak se jugará en el BMO Field de Toronto, hogar del Toronto FC y uno de los estadios de fútbol más destacados de Canadá.

Ubicado cerca del centro de Toronto, este estadio ha albergado partidos internacionales, encuentros de la MLS y eventos deportivos de renombre, por lo que será una sede clave para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Tras las obras de ampliación, el estadio podrá albergar a más de 45 000 aficionados durante la Copa del Mundo.

Se espera una gran afluencia de aficionados de Senegal e Irak, por lo que el ambiente en el BMO Field promete ser de los más animados de la fase de grupos.

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