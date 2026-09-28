Con la serie de partidos de la NFL en Londres de 2026 a punto de comenzar este octubre, aún es posible conseguir una entrada aunque te perdieras la venta general inicial del verano.

La NFL ha confirmado a los Jacksonville Jaguars y los Washington Commanders como equipos anfitriones. En una decisión histórica, los Jaguars disputarán dos partidos en casa en el extranjero en semanas consecutivas mientras el EverBank Stadium se somete a una reforma de 1.400 millones de dólares.

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¿Cuál es el calendario de partidos de la NFL en Londres de 2026?

Fecha y hora (BST) Equipos Estadio Entradas Domingo 4 de octubre (14:30) Indianapolis Colts contra Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Reserva entradas Domingo 11 de octubre (14:30) Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Reserva entradas Domingo 18 de octubre (14:30) Houston Texans contra Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Reserva entradas

¿Dónde comprar entradas para la NFL en Londres de 2026?

La venta general ya ha terminado, pero aún puedes conseguir asientos verificados a través de estos canales oficiales:

Portal oficial de la NFL en el Reino Unido: La principal fuente de entradas de venta general. Regístrate ahora para recibir avisos.

La principal fuente de entradas de venta general. Regístrate ahora para recibir avisos. Sitio oficial de los Jacksonville Jaguars: Para el partido de Wembley, los Jacksonville Jaguars suelen gestionar su propio cupo de entradas y las afiliaciones a Union Jax.

Para el partido de Wembley, los Jacksonville Jaguars suelen gestionar su propio cupo de entradas y las afiliaciones a Union Jax. Ticketmaster UK: El socio oficial de venta de entradas para la Serie Internacional.

El socio oficial de venta de entradas para la Serie Internacional. Experiencias VIP y de hospitalidad de On Location: El proveedor oficial de hospitalidad de la NFL ya ha puesto en marcha un programa de depósitos para acceso prioritario dirigido a quienes quieran asegurarse asientos con antelación.

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¿Cuánto costarán las entradas para la NFL en Londres?

Los precios de las entradas para la serie de partidos de Londres de 2026 dependen de la categoría del asiento, el estadio y la demanda de cada partido.

Todos los precios que figuran en las plataformas oficiales de venta de entradas del Reino Unido incluyen obligatoriamente todos los cargos, por lo que el importe que aparece a continuación es el total final que pagarás al completar la compra:

Grada superior / visibilidad reducida: 60 £ – 105 £

60 £ – 105 £ Grada intermedia / zonas de anotación: 115 £ – 190 £

115 £ – 190 £ Grada inferior / banda: 195 £ – 360 £

195 £ – 360 £ Hospitalidad y VIP: 450 £ – más de 2.000 £

¿Cuándo se disputarán los partidos internacionales de la NFL?

2026 es un año histórico para la expansión mundial de la NFL, con un récord de nueve partidos internacionales programados en siete países.

Entre ellos figuran los primeros partidos de temporada regular de la historia en Australia y Francia.

Conseguir entradas para los partidos de la NFL en Londres permite a los aficionados del Reino Unido vivir en directo el ambiente electrizante y el espectáculo deportivo de primer nivel de los encuentros de temporada regular de fútbol americano. Para complementar la experiencia del día de partido con apuestas especiales en directo desde el móvil y mercados sobre quién anotará un touchdown, es fundamental tener descargada una aplicación específica. Echa un vistazo a nuestra selección de expertos de las mejores aplicaciones de apuestas disponibles para dispositivos actuales.

Lista completa de sedes de los partidos internacionales de la NFL de 2026