¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
NFL London games 2024Getty Images
Book NFL London Tickets
Traducido por

Cómo comprar entradas de última hora para la NFL London 2026: Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts vs Washington Commanders, partidos y más

SHOPPING

¿Te preguntas cómo conseguir entradas para la NFL Londres 2026? Sabemos exactamente dónde puedes conseguirlas antes de los partidos de octubre

Con el arranque de la serie NFL London 2026 este mes de octubre, conseguir una entrada no es imposible aunque te perdieras la venta general inicial del verano. 

La NFL ha confirmado a los Jacksonville Jaguars y a los Washington Commanders como equipos anfitriones. En un movimiento histórico, los Jaguars jugarán dos partidos como locales en el extranjero en semanas consecutivas mientras el EverBank Stadium se somete a una renovación de 1,4 mil millones de dólares.

Comprar entradas para la NFL LondonComprar entradas

¿Cuál es el calendario y los partidos de la NFL London 2026?

Fecha y hora (BST)EquiposUbicaciónEntradas
Domingo, 4 de octubre (14:30)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumComprar entradas
Domingo, 11 de octubre (14:30)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumComprar entradas
Domingo, 18 de octubre (14:30)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley StadiumComprar entradas

¿Dónde comprar entradas para la NFL London 2026?

La venta general ya ha terminado, pero todavía puedes conseguir asientos verificados a través de estos canales oficiales:

  • Portal oficial de la NFL UK: La principal fuente para entradas de venta general. Regístrate ahora para recibir alertas.
  • Sitio oficial de los Jacksonville Jaguars: Para el partido de Wembley, los Jags suelen gestionar sus propias asignaciones de entradas y las membresías de Union Jax.
  • Ticketmaster UK: El socio oficial de venta de entradas de la International Series.
  • On Location/VIP Hospitality: El proveedor oficial de hospitality de la NFL ya ha lanzado un programa de depósito con acceso prioritario para quienes buscan garantizarse un asiento con antelación.

Comprar entradas para la NFL LondonComprar entradas

¿Cuánto costarán las entradas para la NFL London?

Los precios de las entradas para la London Series 2026 dependen de la categoría del asiento, el recinto y la demanda de cada partido. 

Todos los precios que figuran en las plataformas oficiales de venta de entradas del Reino Unido reflejan el precio final obligatorio con todo incluido, por lo que el coste que ves a continuación es el total final que pagarás al completar la compra:   

  • Grada alta / visibilidad reducida: 60 £ - 105 £
  • Grada media / zonas de anotación: 115 £ - 190 £
  • Grada baja / banda: 195 £ - 360 £
  • Hospitality y VIP: 450 £ - 2.000 £+

¿Cuándo se jugarán los partidos internacionales de la NFL?

2026 es un año histórico para el alcance global de la NFL, con un récord de nueve partidos internacionales programados en siete países. 

Esto incluye el primer partido de temporada regular de la historia en Australia y Francia.

Lista completa de sedes anfitrionas de la NFL International 2026

Fecha y hora de inicioEnfrentamiento (visitante vs. local)Estadio y ubicaciónEstado de las entradas
Jue, 10 de sep (10:35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia Comprar entradas
Dom, 27 de sep (17:25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysMaracanã Stadium Río de Janeiro, Brasil Comprar entradas
Dom, 4 de oct (14:30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Comprar entradas
Dom, 11 de oct (14:30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Comprar entradas
Dom, 18 de oct (14:30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londres, Reino Unido Comprar entradas
Dom, 25 de oct (14:30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France París, Francia Comprar entradas
Dom, 8 de nov (15:30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, España Comprar entradas
Dom, 15 de nov (15:30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) Múnich, Alemania Comprar entradas
Dom, 22 de nov (19:20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Ciudad de México, México Comprar entradas

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google