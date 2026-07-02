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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Cómo comprar entradas de última hora para la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026: calendario de la fase eliminatoria, información sobre el estadio de Seattle, precios y mucho más

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C. Pulisic

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas y ver a los copresentadores en acción

Más de 200 000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de EE. UU. en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle), y los aficionados de la selección masculina seguirán llenando los estadios cada vez que las «Estrellas y Rayas» salgan al campo.

El equipo de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en dieciseisavos, venciendo 2-0 a Bosnia y Herzegovina pese a jugar con diez tras la roja a Folarin Balogun. 

El gol de tiro libre de Malik Tillman rompió un maleficio histórico ante selecciones europeas en eliminatorias. Con el respaldo de toda una nación y la energía del noroeste del Pacífico, los anfitriones apuestan por su presión alta para hacer historia y alcanzar los cuartos de final.

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Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Viernes 12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico)SoFi Stadium, Inglewood4-1
Viernes 19 de junioEE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico)Lumen Field, Seattle2-0
Jueves 25 de junioEE. UU. vs Turquía (19:00 h, hora del Pacífico)SoFi Stadium, Inglewood2-3
Miércoles 1 de julioEE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico)Estadio Levi's, Santa Clara2-0
Lunes 6 de julioEE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este)Lumen Field, SeattleComprar entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primero del Grupo D, el equipo estadounidense avanzaría así hacia la final del 19 de julio:

Si vence a Bosnia y Herzegovina el miércoles, se medirá en octavos a Bélgica o Senegal en Seattle. En caso de enfrentar a los Diablos Rojos, buscará revancha tras la derrota 5-2 de marzo en Atlanta.

En cuartos podrían toparse con España o Portugal, en semis con Francia y en la final con Brasil, Argentina o Inglaterra.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
1 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)Octavos de finalLevi's Stadium, Santa ClaraEE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina2-0
6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico)Octavos de finalLumen Field, SeattlePartido 94: vs. Bélgica

Entradas

10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico)Cuartos de finalSoFi Stadium, InglewoodPartido 98: vs. ganador del partido 93

Entradas

14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.)SemifinalesEstadio AT&T, ArlingtonPartido 101: vs. ganador del partido 97

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: vs. ganador del partido 102

Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, pueden ser aún mayores.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
28 de junio - 3 de julioOctavos de final (recintos con gran demanda)225–540 $550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julioRonda de 32 (sedes estándar)225–540 $400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julioOctavos de final240–640 $650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julioCuartos de final450 $ – 1.775 $850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250–800500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Qué se puede esperar de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

En 1994, como anfitrión, superó la fase de grupos y cayó 1-0 ante Brasil en octavos; el gol de Bebeto marcó la diferencia. 

Desde entonces se han clasificado para todos los Mundiales menos el de 2018, alcanzando los octavos en 2010, 2014 y 2022 y los cuartos en 2002.

La USMNT busca seguir creciendo bajo la dirección de Mauricio Pochettino, nombrado en septiembre de 2024 tras dirigir al Tottenham, el PSG y el Chelsea. 

¿Quiénes integran la convocatoria de EE. UU. para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en el Mundial de la FIFA 2026:

PosiciónJugadorClub actual
PorterosMatt TurnerNueva Inglaterra Revolution


Matt FreeseNueva York City FC


Chris BradyChicago Fire
DefensasChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
CentrocampistasTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldánSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
DelanterosChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMónaco


Timothy WeahOlympique de Marsella


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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