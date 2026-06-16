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Cómo comprar entradas de última hora para el partido Portugal-República Democrática del Congo: precios de entradas para el Mundial, información sobre el NRG Stadium y más

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Te explicamos cómo ver la última oportunidad de Cristiano Ronaldo de ganar el Mundial.

Portugaldebutará en el Grupo K del Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo el 17 dejunio en Houston, Texas.

¿Cuándo se juega el Portugal-República Democrática del Congo en el Mundial de 2026?

Calendario de Portugal en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Portugal vs. República Democrática del Congo

Estadio NRG, Houston

Entradas

23 de junio de 2026

Portugal vs. Uzbekistán

Estadio NRG, Houston

Entradas

27 de junio de 2026

Colombia vs. Portugal

Estadio Hard Rock, Miami

Entradas

Partidos de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Portugal vs. República Democrática del Congo

Estadio NRG, Houston

Entradas

23 de junio de 2026

Colombia vs. República Democrática del Congo

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

27 de junio de 2026

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo en Houston, los precios actuales resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

  • Categoría 3 (gama alta): 400 $ - 750 $
  • Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $
  • Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $
  • Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y la República Democrática del Congo

POR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

COD
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Portugal contra RD Congo alineaciones probables

4-2-3-1
Portugal crest
Portugal
POR
Formación
RD Congo crest
RD Congo
COD
5-3-2
1D. Costa3R. Dias25N. Mendes20João Cancelo14G. Inacio23Vitinha8B. Fernandes18P. Neto10B. Silva15J. Neves7C. Ronaldo1L. Mpasi-Nzau2A. Wan-Bissaka22C. Mbemba4A. Tuanzebe3S. Kapuadi26A. Masuaku14N. Sadiki8S. Moutoussamy6N. Mukau17C. Bakambu20Y. Wissa
RD Congo crest
RD Congo
COD
4-2-3-1
Portugal

Once inicial

RD Congo

Manager

  • R. Martinez
  • S. Desabre

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una sede clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará Houston Stadium y albergará siete partidos, incluidos dos de eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 espectadores.

Aunque suele usar césped artificial para los partidos de la NFL, se está adaptando a césped natural con un sistema de aireación “sub-air” para cumplir con las normas de la FIFA y soportar el calor de Texas.

Su techo retráctil regula la temperatura en el húmedo verano de Houston.