Paraguay y Australia se enfrentarán en el Mundial 2026, cuando el Grupo D alcance su punto álgido.

GOAL te dice dónde comprarlas, sus precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Calendario de Paraguay en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood 4-1 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara 0-1 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Estadio Levi's, Santa Clara Entradas

Calendario de Australia para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver 2-0 19 de junio de 2025 Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle 2-0 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Levi's Stadium, Santa Clara Entradas

¿Cómo comprar entradas para Paraguay vs. Australia?

Los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios) ya terminaron. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en esta fase.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

Clasificación del Grupo D de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paraguay-Australia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía de la fecha.

Para el encuentro Paraguay-Australia, las entradas más económicas rondan los 400-550 dólares en los niveles superiores del estadio.

Hoy, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 400–750 dólares

Categoría 2 (grada intermedia): 800–1300 USD

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 dólares o más

Los precios pueden variar según la demanda. Se prevé una alta demanda en California, por lo que conviene actuar pronto.

Por eso, se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 a quienes deseen disfrutar del partido en Levi’s Stadium sin gastar de más.

Historial de enfrentamientos entre Paraguay y Australia

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

Levi's Stadium es uno de los estadios más sostenibles del mundo: su “techo vivo” y los paneles solares abastecen la energía necesaria en días de partido.

El estadio se ampliará para 71 000 espectadores en los principales partidos internacionales de fútbol. Acogerá seis encuentros del Mundial 2026, incluido un duelo de la ronda de 32 el 1 de julio.

Su tejado verde de 27 000 pies cuadrados, encima de la torre de palcos, regula la temperatura y ofrece un toque estético único en las imágenes aéreas.

Como sede del equipo de Silicon Valley, ofrece una de las conexiones Wi-Fi más rápidas de cualquier recinto deportivo, capaz de soportar el streaming y la compartición de contenidos de decenas de miles de aficionados a la vez.