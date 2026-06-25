Cómo comprar entradas de última hora para el partido entre Curazao y Costa de Marfil: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y mucho más

Curazao viaja hoy a Filadelfia para enfrentar a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field. Es un partido clave del grupo E que define su debut mundialista.

Tras perder 7-1 ante Alemania en su debut, la “Ola Azul” revivió con un 0-0 ante Ecuador gracias a las 15 paradas de Eloy Room, récord del torneo.

¿Cuándo se juega el partido entre Curazao y Costa de Marfil en el Mundial de 2026?

Calendario de Curazao en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curazao Estadio NRG, Houston 7-1 20 de junio de 2026 Ecuador vs. Curaçao Estadio Arrowhead, Kansas City 0-0 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Calendario de Costa de Marfil para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas 15 de junio de 2026 Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field, Filadelfia 1-0 20 de junio de 2025 Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field, Toronto 2-1 25 de junio de 2026 Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Curazao y Costa de Marfil?

Ya terminaron los sorteos principales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: Ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son útil para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Curazao y Costa de Marfil?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Curazao y Costa de Marfil en Filadelfia, las entradas más baratas resultan atractivas para quienes tienen un presupuesto limitado. Al tratarse de un duelo clave del Grupo E, se prevé mucha demanda para el partido de esta tarde en el Lincoln Financial Field.

En la reventa oficial, los boletos más económicos oscilan entre 120 y 200 dólares; en la reventa privada, parten de unos 750 dólares.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–900 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1 250–2 500 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.500 dólares o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un destino internacional y este partido del Grupo E atraerá a muchos aficionados, por lo que se espera una alta demanda. Para quienes busquen ahorrar, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del encuentro en el Lincoln Financial Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es un ícono arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Ubicado en el Complejo Deportivo del Sur de Filadelfia, su diseño recuerda un águila en vuelo, con marquesinas en forma de alas sobre las gradas este y oeste.

Sus tres esquinas abiertas ofrecen vistas de la ciudad y mantienen un ambiente intenso en el campo. Cuenta con pantallas de vídeo Panasonic de alta definición y un sistema de sonido de última generación que garantizan una excelente experiencia visual desde cualquier asiento.

Para el Mundial 2026, el estadio tendrá unas 69 000 localidades. Sus gradas empinadas acercan a los aficionados a la acción, por lo que es uno de los recintos con más ambiente de Estados Unidos.

Para cumplir con los estándares internacionales, cuenta con un campo de césped híbrido de alto rendimiento, garantizando una superficie óptima para los seis partidos programados, incluido un histórico encuentro de octavos de final el 4 de julio.