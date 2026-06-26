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Cómo comprar entradas de última hora para el partido entre Argelia y Austria: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el GEHA Field at Arrowhead y mucho más

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D. Alaba

Aquí te explicamos cómo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria.

Argelia y Austria se miden este sábado en un duelo decisivo del Grupo J que otorga un billete directo a dieciseisavos. 

Ambas suman tres puntos tras vencer a Jordania y dependen de sí mismas: ganar o quedar fuera. 

Se prevé un duelo de nervios: el explosivo ataque de los «Zorros del Sáhara» frente a la ordenada presión alta austriaca.

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¿Cuándo se juega Argelia - Austria?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
27 de junio de 2026 – 19:00Argelia vs. AustriaGEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas CityEntradas

Calendario de Argelia en el Mundial 2026

FechaPartidoEstadio y ciudadResultado final / Entradas
16 de junio de 2026Argentina vs. ArgeliaArrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. 3-0
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaEstadio Levi's, Santa Clara (área de la bahía de San Francisco), EE. UU. 1-2
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

Calendario de Austria para el Mundial 2026 

FechaPartidoEstadio y ciudadResultado final / Entradas
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. 3-1
22 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. 2-0
27 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Hay varias formas de conseguir entradas para este partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de la FIFA: La FIFA vende entradas por orden de llegada en distintas fases.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.
  • Plataformas de reventa: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso prioritario al estadio.

Se entregarán de forma digital a través del sistema de entradas móviles de la FIFA. Los aficionados deben asegurarse de que los datos de su cuenta coincidan en todas las plataformas para simplificar las transferencias y el acceso.

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Clasificación del Grupo J 

Pos.EquipoPartidosVEmp.DerrotasGoles a favorGencDiferencia de golesPuntosSituación
1Argentina220050+56Se ha clasificado para los dieciseisavos de final
2Austria21013303En liza
3Argelia210124-23En liza
4Jordania200225-30Eliminado

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Los precios varían según la ubicación del estadio, la categoría del asiento y la demanda.

Las entradas básicas para la fase de grupos partirán de unos 60 dólares, mientras que las localidades premium y VIP pueden superar los 1.000 dólares en los partidos más destacados.

Para el encuentro entre Argelia y Austria, en reventa los asientos de zona alta rondan los 180-350 dólares, con subidas cercanas al partido.

CategoríaFase de gruposOctavos - CuartosSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–8001.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460 $ - 120 $150–350 $400–2.030 dólares

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Argelia y Austria se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Norteamérica.

Sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, el estadio es famoso por su ambiente electrizante y sus grandes multitudes. Se espera que sea uno de los principales escenarios del Mundial de la FIFA 2026.

Con capacidad para más de 70 000 espectadores, albergará varios encuentros clave del torneo.

Los aficionados que asistan al partido entre Argelia y Austria pueden esperar:

  • Sistemas digitales modernos de venta de entradas y acceso
  • Grandes pantallas de vídeo de alta definición y vistas privilegiadas
  • Amplias zonas de restauración, bebidas y servicios de hospitalidad
  • Servicios de transporte compartido y lanzaderas los días de partido
  • Fácil acceso desde el centro de Kansas City y el Aeropuerto Internacional de Kansas City
  • Un ambiente animado creado por los aficionados en todo el recinto del estadio

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